Чистый четверг 2020: красивые поздравления родным и близким в стихах

С самым Чистым четвергом!
Пусть тепло приходит в дом,
В сердце будет доброта,
Мир, покой и чистота.
Пусть в душе живёт уют,
Небеса любовь пошлют,
Каждый шаг благословят
И мечты осуществят!
Чистый четверг пусть несет очищение,
Пусть наполняет удачей ваш дом,
Пусть вместе с ним к вам придет вдохновение,
Пусть всегда радостью светится он.
Смойте все мысли, что сердцу не милы —
Пусть убегут они вместе с водой,
Радуйтесь жизни и будьте любимы,
Веру в душе вы носите с собой!
Перед Пасхою Священной
Чистый празднуем четверг,
Чтоб очиститься от скверны,
Чтобы смыть из сердца грех.
В этот день я вам желаю
От болезней всех отмыться,
От проблем, переживаний —
Вновь душевно возродиться.
Пусть наполнят дом ваш радость,
Смех, удача и достаток.
Чтоб вы чаще улыбались,
Чтоб во всём царил порядок.
Поздравляю с четвергом,
С чистым, ясным, светлым днём!
Вам желаю просветления,
Чистоты души, везения.
Пусть уйдут печали все,
Быть лишь белой полосе.
Чтобы в доме жили дружно
И в достатке — это нужно.
Вам улыбок и веселья
Я желаю, без сомненья,
Доброты и понимания
И взаимного внимания.
От болезни и печали
Пусть очистится Ваш дом.
От души я поздравляю
С светлым Чистым четвергом!
Пусть обходят стороной
Грусти, ссоры — все долой.
Только радость и веселье
Вас закружат каруселью!
Вера, мир и доброта
Не оставят никогда.
Долгих лет, в душе покоя,
Будьте счастливы, здоровы!
Перед пятницей страстною
Отмолить и смыть грехи бы,
Заодно обиды смоем
Да еще с души ушибы!
Редко жизнь макушку гладит,
А судить — не наше дело,
Ведь с судьбою нам не сладить,
От грехов страдает тело!
Как ручей течет молитва.
... Пасха — это ведь итог!
Ради Бога жить — как битва,
Устоять чтоб каждый смог!
Пусть чистота придет в ваш дом,
Одарит радостью, теплом,
Звенит, как чистая вода,
Да беды смоет навсегда.
Ручьи и реки, лужицы, моря,
А, может, в кране даже вдруг вода
Восторга, святости станет полна.
От всех тревог не оставляя и следа,
Купальни обновит вас чистая вода.
Родных поздравьте в этот чистый день.
Успехов, пусть беда не бросит на вас тень.