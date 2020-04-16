Чистый четверг 2020: красивые поздравления родным и близким в стихах

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2 С самым Чистым четвергом! Пусть тепло приходит в дом, В сердце будет доброта, Мир, покой и чистота. Пусть в душе живёт уют, Небеса любовь пошлют, Каждый шаг благословят И мечты осуществят!

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4 Чистый четверг пусть несет очищение, Пусть наполняет удачей ваш дом, Пусть вместе с ним к вам придет вдохновение, Пусть всегда радостью светится он. Смойте все мысли, что сердцу не милы — Пусть убегут они вместе с водой, Радуйтесь жизни и будьте любимы, Веру в душе вы носите с собой!

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6 Перед Пасхою Священной Чистый празднуем четверг, Чтоб очиститься от скверны, Чтобы смыть из сердца грех. В этот день я вам желаю От болезней всех отмыться, От проблем, переживаний — Вновь душевно возродиться. Пусть наполнят дом ваш радость, Смех, удача и достаток. Чтоб вы чаще улыбались, Чтоб во всём царил порядок.

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8 Поздравляю с четвергом, С чистым, ясным, светлым днём! Вам желаю просветления, Чистоты души, везения. Пусть уйдут печали все, Быть лишь белой полосе. Чтобы в доме жили дружно И в достатке — это нужно. Вам улыбок и веселья Я желаю, без сомненья, Доброты и понимания И взаимного внимания.

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10 От болезни и печали Пусть очистится Ваш дом. От души я поздравляю С светлым Чистым четвергом! Пусть обходят стороной Грусти, ссоры — все долой. Только радость и веселье Вас закружат каруселью! Вера, мир и доброта Не оставят никогда. Долгих лет, в душе покоя, Будьте счастливы, здоровы!

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12 Перед пятницей страстною Отмолить и смыть грехи бы, Заодно обиды смоем Да еще с души ушибы! Редко жизнь макушку гладит, А судить — не наше дело, Ведь с судьбою нам не сладить, От грехов страдает тело! Как ручей течет молитва. ... Пасха — это ведь итог! Ради Бога жить — как битва, Устоять чтоб каждый смог!

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