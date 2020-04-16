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Четверг, 16.04.2020
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Чистый четверг 2020: красивые поздравления родным и близким в стихах

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Чистый четверг 2020: красивые поздравления родным и близким в стихах
04:58 Сегодня Телеграф

Мы собрали для вас лучшие поздравления с Чистым четвергом 2020.

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    С самым Чистым четвергом!

    Пусть тепло приходит в дом,

    В сердце будет доброта,

    Мир, покой и чистота.

     

    Пусть в душе живёт уют,

    Небеса любовь пошлют,

    Каждый шаг благословят

    И мечты осуществят!

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  • 4

    Чистый четверг пусть несет очищение,

    Пусть наполняет удачей ваш дом,

    Пусть вместе с ним к вам придет вдохновение,

    Пусть всегда радостью светится он.

     

    Смойте все мысли, что сердцу не милы —

    Пусть убегут они вместе с водой,

    Радуйтесь жизни и будьте любимы,

    Веру в душе вы носите с собой!

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  • 6

    Перед Пасхою Священной

    Чистый празднуем четверг,

    Чтоб очиститься от скверны,

    Чтобы смыть из сердца грех.

     

    В этот день я вам желаю

    От болезней всех отмыться,

    От проблем, переживаний —

    Вновь душевно возродиться.

     

    Пусть наполнят дом ваш радость,

    Смех, удача и достаток.

    Чтоб вы чаще улыбались,

    Чтоб во всём царил порядок.

  • 7

  • 8

    Поздравляю с четвергом,

    С чистым, ясным, светлым днём!

    Вам желаю просветления,

    Чистоты души, везения.

     

    Пусть уйдут печали все,

    Быть лишь белой полосе.

    Чтобы в доме жили дружно

    И в достатке — это нужно.

     

    Вам улыбок и веселья

    Я желаю, без сомненья,

    Доброты и понимания

    И взаимного внимания.

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  • 10

    От болезни и печали

    Пусть очистится Ваш дом.

    От души я поздравляю

    С светлым Чистым четвергом!

     

    Пусть обходят стороной

    Грусти, ссоры — все долой.

    Только радость и веселье

    Вас закружат каруселью!

     

    Вера, мир и доброта

    Не оставят никогда.

    Долгих лет, в душе покоя,

    Будьте счастливы, здоровы!

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    Перед пятницей страстною

    Отмолить и смыть грехи бы,

    Заодно обиды смоем

    Да еще с души ушибы!

    Редко жизнь макушку гладит,

    А судить — не наше дело,

    Ведь с судьбою нам не сладить,

    От грехов страдает тело!

    Как ручей течет молитва.

    ... Пасха — это ведь итог!

    Ради Бога жить — как битва,

    Устоять чтоб каждый смог!

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  • 14

    Пусть чистота придет в ваш дом,

    Одарит радостью, теплом,

    Звенит, как чистая вода,

    Да беды смоет навсегда.

    Ручьи и реки, лужицы, моря,

    А, может, в кране даже вдруг вода

    Восторга, святости станет полна.

    От всех тревог не оставляя и следа,

    Купальни обновит вас чистая вода.

    Родных поздравьте в этот чистый день.

    Успехов, пусть беда не бросит на вас тень.

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