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С Чистый четвергом 2020: поздравления в прозе и открытках

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С Чистый четвергом 2020: поздравления в прозе и открытках
07:55 Сегодня Телеграф

Чистый (Великий) четверг – один из самых известных и наиболее почитаемых дней Великой недели.

  • 1

    Сегодня Чистый четверг, поздравляю с праздником! Желаю очищения и обновления. Пусть уйдут с омовением все невзгоды и неурядицы, все обиды и разочарования. Пусть жизнь наполняют добрые и светлые моменты, любовь и радость. Мира вам, гармонии, умиротворения, спокойствия и веры в самое лучшее!

  • 2

    В Чистый четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома прочь уйдут печали, пусть из сердца вон вырвется грусть, пусть в твоей жизни не будет больше места для пятен из обид и скверных слов, пусть этот день подарит добрую надежду и удачу.

  • 3

    С чистым четвергом! Пусть этот день уберет из Вашей жизни весь негатив и черные полосы, жизнь пусть станет чистой и белоснежной! Радости, счастья, успехов, здоровья, семейного благополучия, радости, любви!

  • 4

    Пускай этот Чистый четверг будет «чистым» во всех отношениях! Желаю чистоты в доме, в поступках, в сердце, в мыслях и во всем, что вас окружает! Пусть счастье, добро и любовь ежедневно заполняют вашу жизнь!

  • 5

    Пусть в Чистый четверг из дома уйдут все обиды и тревоги, пусть твоё сердце покинут все мрачные мысли и печали, пусть впереди появятся чистые и яркие горизонты счастья, пусть в твоей жизни начнётся светлая полоса благополучия и добрых чудес.

  • 6

    Сегодня день святой, великий. Сегодня душой и телом очищаются люди. Простите врагов, отпустите все зло. Молитвой почтите Христа, уберите свои дома. Пускай в душу вашу, войдет святой свет, покоем пускай умоется сердце. Творите добро, и оно всегда вернется к вам многократно большей долей. Благополучия и самых сильных ангелов хранителей вам в защиту.

  • 7

    Пусть в Чистый четверг водица смоет с тебя все тревоги и печали, пусть уйдут из твоего дома все беды и ненастья, пусть останется в душе светлое счастье и радость, пусть избавится сердце твоё от грусти и обид, но не утратит веры во всё хорошее и надежды на лучшее.

  • 8

    Поздравляю с чистым четвергом! Желаю чистоты везде: и в мыслях, и в доме, и в сердце! Пусть жизнь будет долгой и счастливой, а неудачи, огорчения и беды пусть всегда обходят стороной!

  • 9

    В Чистый четверг хочу пожелать, чтобы ваша жизнь обновилась и облачилась в новые одежды — счастье, радость и любовь. Пусть чистота будет в душе, в помыслах и в людях, которые встречаются на жизненном пути!

  • 10

    В этот светлый день, хочу от всего сердца пожелать светлых мыслей! Пусть Чистый Четверг подарит мир вашему сердцу и наполнит дом благополучием! Пусть очаг всегда блещет чистотой, а глаза сверкают от счастья!

Великий Чистый четверг 2020! Короткие поздравления и открытки

Чистый четверг 2020: красивые поздравления родным и близким в стихах

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