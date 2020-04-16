С Чистый четвергом 2020: поздравления в прозе и открытках

1 Сегодня Чистый четверг, поздравляю с праздником! Желаю очищения и обновления. Пусть уйдут с омовением все невзгоды и неурядицы, все обиды и разочарования. Пусть жизнь наполняют добрые и светлые моменты, любовь и радость. Мира вам, гармонии, умиротворения, спокойствия и веры в самое лучшее!

2 В Чистый четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома прочь уйдут печали, пусть из сердца вон вырвется грусть, пусть в твоей жизни не будет больше места для пятен из обид и скверных слов, пусть этот день подарит добрую надежду и удачу.

3 С чистым четвергом! Пусть этот день уберет из Вашей жизни весь негатив и черные полосы, жизнь пусть станет чистой и белоснежной! Радости, счастья, успехов, здоровья, семейного благополучия, радости, любви!

4 Пускай этот Чистый четверг будет «чистым» во всех отношениях! Желаю чистоты в доме, в поступках, в сердце, в мыслях и во всем, что вас окружает! Пусть счастье, добро и любовь ежедневно заполняют вашу жизнь!

5 Пусть в Чистый четверг из дома уйдут все обиды и тревоги, пусть твоё сердце покинут все мрачные мысли и печали, пусть впереди появятся чистые и яркие горизонты счастья, пусть в твоей жизни начнётся светлая полоса благополучия и добрых чудес.

6 Сегодня день святой, великий. Сегодня душой и телом очищаются люди. Простите врагов, отпустите все зло. Молитвой почтите Христа, уберите свои дома. Пускай в душу вашу, войдет святой свет, покоем пускай умоется сердце. Творите добро, и оно всегда вернется к вам многократно большей долей. Благополучия и самых сильных ангелов хранителей вам в защиту.

7 Пусть в Чистый четверг водица смоет с тебя все тревоги и печали, пусть уйдут из твоего дома все беды и ненастья, пусть останется в душе светлое счастье и радость, пусть избавится сердце твоё от грусти и обид, но не утратит веры во всё хорошее и надежды на лучшее.

8 Поздравляю с чистым четвергом! Желаю чистоты везде: и в мыслях, и в доме, и в сердце! Пусть жизнь будет долгой и счастливой, а неудачи, огорчения и беды пусть всегда обходят стороной!

9 В Чистый четверг хочу пожелать, чтобы ваша жизнь обновилась и облачилась в новые одежды — счастье, радость и любовь. Пусть чистота будет в душе, в помыслах и в людях, которые встречаются на жизненном пути!