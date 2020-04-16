Душевные СМС-поздравления с Чистым четвергом 2020: стихи и открытки

1 Чистый четверг. Светлеют лица, Умоет от греха водица, А значит будет благодать, И Пасху будем сильно ждать. Пусть будут чистыми и души, Поменьше злобы, равнодушия, Побольше счастья, дней уютных, И сил, когда бывает трудно.

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3 Всех вас с Чистым Четвергом! Пусть уютным будет дом, Грязь исчезнет навсегда, И тогда уйдет беда. Пусть обиды не коснутся, И друзья не отвернутся. Сердце пусть наполнит свет, И живите много лет!

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5 С чистым, светлым, четвергом! Пусть придёт любовь в ваш дом. Грязь и ссоры пусть уйдут, Дома пусть живёт уют. Пусть добро в душе живёт,. В жизни пусть вам повезёт. Удачи вам и вдохновения, Мечтам всем вашим исполнения!

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7 Все грехи сегодня смоем — Да пребудет чистота! Жизнь по-новому построим, С белого начнём листа. Всё искрится пусть сегодня, Всё сияет, всё блестит! С верою в душе спокойней, Пусть нас Бог за всё простит.

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9 С очищеньем, с чистым четвергом, С помыслами чистыми и с миром. Пусть плохое все уходит прочь, Чтоб его волной до капли смыло.

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11 Чистый четверг пришел к нам в дома, Значит, заняться уборкой пора. Пусть будет чистым и дом и душа, С праздником всех поздравляю вас я. Веры большой, берегите себя, Чистой и светлой жизнь будет тогда.

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13 С позволения Господня, Можно чиститься сегодня! Чистим мысли от дурного, Чистим душу для благого, Моем руки и лицо, Моем комнату, крыльцо. Пусть порядок в доме будет И никто вас не осудит, Доброты вам и везенья, Мира, счастья, настроенья.

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