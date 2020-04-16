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Душевные СМС-поздравления с Чистым четвергом 2020: стихи и открытки

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Душевные СМС-поздравления с Чистым четвергом 2020: стихи и открытки
18:21 Сегодня Телеграф

Этот христианский праздник отмечается в последний четверг перед Пасхой. Так как это четвертый день Великой недели, то он еще называется Великий четверг.

  • 1

    Чистый четверг. Светлеют лица,

    Умоет от греха водица,

    А значит будет благодать,

    И Пасху будем сильно ждать.

     

    Пусть будут чистыми и души,

    Поменьше злобы, равнодушия,

    Побольше счастья, дней уютных,

    И сил, когда бывает трудно.

  • 2

  • 3

    Всех вас с Чистым Четвергом!

    Пусть уютным будет дом,

    Грязь исчезнет навсегда,

    И тогда уйдет беда.

     

    Пусть обиды не коснутся,

    И друзья не отвернутся.

    Сердце пусть наполнит свет,

    И живите много лет!

  • 4

  • 5

    С чистым, светлым, четвергом!

    Пусть придёт любовь в ваш дом.

    Грязь и ссоры пусть уйдут,

    Дома пусть живёт уют.

     

    Пусть добро в душе живёт,.

    В жизни пусть вам повезёт.

    Удачи вам и вдохновения,

    Мечтам всем вашим исполнения!

  • 6

  • 7

    Все грехи сегодня смоем —

    Да пребудет чистота!

    Жизнь по-новому построим,

    С белого начнём листа.

     

    Всё искрится пусть сегодня,

    Всё сияет, всё блестит!

    С верою в душе спокойней,

    Пусть нас Бог за всё простит.

  • 8

  • 9

    С очищеньем, с чистым четвергом,

    С помыслами чистыми и с миром.

    Пусть плохое все уходит прочь,

    Чтоб его волной до капли смыло.

  • 10

  • 11

    Чистый четверг пришел к нам в дома,

    Значит, заняться уборкой пора.

    Пусть будет чистым и дом и душа,

    С праздником всех поздравляю вас я.

    Веры большой, берегите себя,

    Чистой и светлой жизнь будет тогда.

  • 12

  • 13

    С позволения Господня,

    Можно чиститься сегодня!

    Чистим мысли от дурного,

    Чистим душу для благого,

    Моем руки и лицо,

    Моем комнату, крыльцо.

    Пусть порядок в доме будет

    И никто вас не осудит,

    Доброты вам и везенья,

    Мира, счастья, настроенья.

  • 14

  • 15

    В чистый четверг, смоет вода

    Боли, обиды, ненастья.

    В дом принесет уют и покой,

    Свет, добро и счастье!

     

    Пусть все плохое вода унесет,

    Долой все обиды, невзгоды.

    Желаю всем благости и теплоты

    И в доме хорошей погоды!

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