Душевные СМС-поздравления с Чистым четвергом 2020: стихи и открытки

Чистый четверг. Светлеют лица,
Умоет от греха водица,
А значит будет благодать,
И Пасху будем сильно ждать.
Пусть будут чистыми и души,
Поменьше злобы, равнодушия,
Побольше счастья, дней уютных,
И сил, когда бывает трудно.
Всех вас с Чистым Четвергом!
Пусть уютным будет дом,
Грязь исчезнет навсегда,
И тогда уйдет беда.
Пусть обиды не коснутся,
И друзья не отвернутся.
Сердце пусть наполнит свет,
И живите много лет!
С чистым, светлым, четвергом!
Пусть придёт любовь в ваш дом.
Грязь и ссоры пусть уйдут,
Дома пусть живёт уют.
Пусть добро в душе живёт,.
В жизни пусть вам повезёт.
Удачи вам и вдохновения,
Мечтам всем вашим исполнения!
Все грехи сегодня смоем —
Да пребудет чистота!
Жизнь по-новому построим,
С белого начнём листа.
Всё искрится пусть сегодня,
Всё сияет, всё блестит!
С верою в душе спокойней,
Пусть нас Бог за всё простит.
С очищеньем, с чистым четвергом,
С помыслами чистыми и с миром.
Пусть плохое все уходит прочь,
Чтоб его волной до капли смыло.
Чистый четверг пришел к нам в дома,
Значит, заняться уборкой пора.
Пусть будет чистым и дом и душа,
С праздником всех поздравляю вас я.
Веры большой, берегите себя,
Чистой и светлой жизнь будет тогда.
С позволения Господня,
Можно чиститься сегодня!
Чистим мысли от дурного,
Чистим душу для благого,
Моем руки и лицо,
Моем комнату, крыльцо.
Пусть порядок в доме будет
И никто вас не осудит,
Доброты вам и везенья,
Мира, счастья, настроенья.
В чистый четверг, смоет вода
Боли, обиды, ненастья.
В дом принесет уют и покой,
Свет, добро и счастье!
Пусть все плохое вода унесет,
Долой все обиды, невзгоды.
Желаю всем благости и теплоты
И в доме хорошей погоды!