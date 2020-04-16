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Четверг, 16.04.2020
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Великий четверг 2020: роскошные поздравления своими словами, открытки

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Великий четверг 2020: роскошные поздравления своими словами, открытки
16:10 Сегодня Телеграф

Пасхальный четверг или как его называют в народе - Чистый четверг приходится на седьмую неделю Великого поста. Отмечают этот день в четверг - за три дня до Пасхи.

  • 1

    В чистый четверг желаю очистить душу и разум от всего, что плохое могло накопиться, забыть про все трудности, разломать стены тревог и печалей. Пусть с этого дня жизнь будет идти лишь верной дорогой, прямиком к счастью и любви.

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    Хочется пожелать вам в этот Чистый Четверг впустить в сердце мир, а в голову - только светлые и ясные мысли! Желаю прекрасно провести этот день и пусть вода смоет все неприятности, плохое настроение и на душе сразу станет легче!

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  • 5

    Сегодня - Чистый четверг, пора приниматься за уборку. Желаю выкинуть из головы всё плохое, желаю прогнать прочь из дома весь хлам и остатки старых обид. Пусть в Чистый четверг чистым станет твой разум, твоя душа, твоё сердце, твой дом, твоя жизнь, твоя любовь.

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  • 7

    Поздравляю с Чистым Четвергом. Желаю освободить дом от мусора, а сердце - от обид, желаю очистить душу от плохих мыслей, а жизненный путь - от всяких препятствий. Пусть живётся легко и радостно, пусть мечтается и поётся! Желаю славной подготовки к Пасхе и присутствия рядом любимых людей.

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  • 9

    Накануне главного праздника Пасхи спешите навести порядок в доме, чтобы ушли все болезни и неприятности, искупаться, чтобы очистить тело, душу и помыслы, покрасить яйца, приготовить пасху и испечь куличи, чтобы быть готовыми к главному торжеству года и радостно и пышно отметить День Христова Воскресения!

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  • 11

    От души поздравляю с Чистым Четвергом! Желаю Вам полного духовного освобождения от всех горестей, напастей и дурных мыслей. Желаю физического очищения, чтобы все плохое утекло вместе с силой чистой воды. Желаю счастливой подготовки к великой Пасхе!

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  • 13

    Поздравляю с Чистым четвергом - днём, исполненным особого смысла! Желаю сохранить душевный подъём и настрой, успеть сделать всё намеченное и почувствовать, что Светлый праздник Пасхи стал ещё ближе!

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  • 15

    В Великий Четверг желаю вам чистоты души и помыслов, крепкой веры в сердце, внутренней гармонии и любви к ближнему. Пусть в вашей семье царят мир и согласие, теплота и уют. Очищаясь духовно, мы очищаем весь мир. Пусть ваша жизнь будет такой же ясной и светлой, как этот праздник.

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  • 17

    Поздравляю с праздником очищения, света и добра! Пускай в прозрачные, отмытые окна к вам заглянет небесный свет. Пускай он наполнит ваш дом счастьем, миром и благополучием. Пускай он растопит в ваших душах безразличие, зависть и грусть. Желаю, чтобы в ваших сердцах всегда была надежда, никогда не слабела вера и всегда полыхала любовь. С чистым четвергом!

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    Поздравляю с праздником! Желаю вам встретить этот день чистыми душой и телом, со светлыми надеждами, желаниями и мечтами. Пусть все они сбудутся, сделав вас здоровыми, счастливыми, удачливыми в любви и дружбе.

Лучшие поздравления с Чистым четвергом 2020 для самых близких и родных

С Чистый четвергом 2020: поздравления в прозе и открытках

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