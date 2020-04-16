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Четверг, 16.04.2020
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Лучшие поздравления с Чистым четвергом 2020 для самых близких и родных

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Лучшие поздравления с Чистым четвергом 2020 для самых близких и родных
10:07 Сегодня Телеграф

В православной традиции в канун Пасхи принято отмечать Чистый четверг. В 2020 году этот день приходится на 16 апреля.

  • 1

    Чистый четверг - души омовение,

    Начисто смоем свои прегрешения,

    Очистим и тело и душу от скверны

    И Пасху мы встретим весьма благоверно!

  • 2

  • 3

    Улыбки вам лучистой

    В четверг желаю Чистый!

    И дом чтобы, и мысли,

    От всех проблем очистить.

     

    Пусть смоет все водица,

    Жизнь вашу обновит,

    Спокойствием и верой

    Надолго наградит!

  • 4

  • 5

    В чистый четверг порядок наведём в душе -

    Для злобы места нет уже,

    А только радость и любовь

    Сияют в сердце вновь и вновь!

     

    Очистим дух, очистим тело,

    Чтоб святостью наполнить Божье дело,

    Чтоб были чистыми и мысли, и слова,

    Чтоб искренне катилась по щеке слеза!

  • 6

  • 7

    Чистый четверг уже настал!

    Очистить нужно душу, тело,

    Вперед купаться, стал и мал,

    Взойти ведь солнце не успело!

     

    Умойтесь-ка из серебра,

    Чтобы здоровье крепким было!

    Желаю счастья и добра,

    Чтоб только радость жизнь дарила!

  • 8

  • 9

    Поздравляю всех сегодня

    С славным, чистым четвергом,

    Пускай дух всегда приподнят,

    Светит солнце за окном!

     

    Убирайтесь нынче чище,

    Чтоб сверкали все жилища,

    Разлилось тепло по душам,

    Мир стал ярок, добродушен!

  • 10

  • 11

    Чистый четверг уже на пороге,

    Так будут пусть помыслы ваши чисты.

    Обиды и боль уйдут и отныне,

    Всегда исполняются ваши мечты.

     

    Любовь и смирение поселятся в доме,

    И новая сила пусть Вас поглотит,

    Чтоб только добро вы делали людям,

    И Бог щедро Вас пускай наградит.

  • 12

  • 13

    Желаем четверга чистейшего,

    Чтоб настроение - бодрейшее,

    Вокруг всегда друзья добрейшие,

    Улыбки светятся милейшие!

     

    Пускай уборка дарит радость

    И укрепляет силу духа,

    Исчезнут вмиг бардак и гадость,

    Лишь благим мыслям внемлет ухо!

  • 14

  • 15

    Ты сегодня не ленись,

    Аккуратно приберись,

    Пыль упрямо выметай,

    Всё до блеска начищай!

     

    И из мыслей своих тоже

    Выбрось ворох дней тревожных,

    Чтоб порядок был во всём.

    В общем, с Чистым Четвергом!

  • 16

  • 17

    Поздравляю с Чистым четвергом!

    Пусть любовь скорей затопит дом,

    Смоет горести любые, как волной,

    Принесёт надежду и покой.

     

    Поселит добро во всех углах,

    Наяву и в самых сладких снах

    Будут пусть достаток и уют,

    И мечты заветные придут.

     

    В двери постучится процветание,

    Мигом исполняются желания,

    В сердце правят мир и чистота,

    А в душе - и свет, и теплота!

  • 18

  • 19

    Чистый четверг в дом пригласите,

    Пусть освятит он жилье,

    Смоет печали, обиды и хвори,

    Чтобы жить стало легко!

     

    Пусть власть теряют дурные все мысли,

    В прах превратятся сомнения,

    Пусть грусти дух испарится из сердца,

    И будет сиять настроенье!

С Чистый четвергом 2020: поздравления в прозе и открытках

Чистый четверг 2020: красивые поздравления родным и близким в стихах

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