Лучшие поздравления с Чистым четвергом 2020 для самых близких и родных

1 Чистый четверг - души омовение, Начисто смоем свои прегрешения, Очистим и тело и душу от скверны И Пасху мы встретим весьма благоверно!

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3 Улыбки вам лучистой В четверг желаю Чистый! И дом чтобы, и мысли, От всех проблем очистить. Пусть смоет все водица, Жизнь вашу обновит, Спокойствием и верой Надолго наградит!

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5 В чистый четверг порядок наведём в душе - Для злобы места нет уже, А только радость и любовь Сияют в сердце вновь и вновь! Очистим дух, очистим тело, Чтоб святостью наполнить Божье дело, Чтоб были чистыми и мысли, и слова, Чтоб искренне катилась по щеке слеза!

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7 Чистый четверг уже настал! Очистить нужно душу, тело, Вперед купаться, стал и мал, Взойти ведь солнце не успело! Умойтесь-ка из серебра, Чтобы здоровье крепким было! Желаю счастья и добра, Чтоб только радость жизнь дарила!

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9 Поздравляю всех сегодня С славным, чистым четвергом, Пускай дух всегда приподнят, Светит солнце за окном! Убирайтесь нынче чище, Чтоб сверкали все жилища, Разлилось тепло по душам, Мир стал ярок, добродушен!

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11 Чистый четверг уже на пороге, Так будут пусть помыслы ваши чисты. Обиды и боль уйдут и отныне, Всегда исполняются ваши мечты. Любовь и смирение поселятся в доме, И новая сила пусть Вас поглотит, Чтоб только добро вы делали людям, И Бог щедро Вас пускай наградит.

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13 Желаем четверга чистейшего, Чтоб настроение - бодрейшее, Вокруг всегда друзья добрейшие, Улыбки светятся милейшие! Пускай уборка дарит радость И укрепляет силу духа, Исчезнут вмиг бардак и гадость, Лишь благим мыслям внемлет ухо!

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15 Ты сегодня не ленись, Аккуратно приберись, Пыль упрямо выметай, Всё до блеска начищай! И из мыслей своих тоже Выбрось ворох дней тревожных, Чтоб порядок был во всём. В общем, с Чистым Четвергом!

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17 Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть любовь скорей затопит дом, Смоет горести любые, как волной, Принесёт надежду и покой. Поселит добро во всех углах, Наяву и в самых сладких снах Будут пусть достаток и уют, И мечты заветные придут. В двери постучится процветание, Мигом исполняются желания, В сердце правят мир и чистота, А в душе - и свет, и теплота!

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