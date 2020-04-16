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Великий Чистый четверг 2020! Короткие поздравления и открытки

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Великий Чистый четверг 2020! Короткие поздравления и открытки
01:58 Сегодня Телеграф

Страстной четверг - день, наполненный радостным предвкушением и ожиданием светлой Пасхи.

С Чистым четвергом

Всех я поздравляю,

Чистоты вам в доме

И в душе желаю.

 

Пыль и грязь мы смоем

И сердца очистим,

Не оставим места

Мы греховным мыслям.

 

Пусть Четверг нам чистый

Веру укрепит,

На дела благие

Нас благословит.

Моем, моем, чистим, чистим,

А на двор четверг спешит,

Он не зря записан чистым,

Все отчистит от души!

 

Чтобы все вокруг сияло,

Мятной свежестью дышало,

Чтоб душа и тело сами

Были к Пасхе как из бани!

Чистота приходит в дом:

Поздравляем дружно

Мы вас с Чистым четвергом —

Пусть придёт, что нужно!

 

Доброта и красота

В доме пусть поселятся,

У кого есть чистота —

С близкими поделится!

Мою пол, гремлю посудой,

Голова уже кругом.

Вас сегодня поздравляю,

С теплым, чистым четвергом.

 

Проведите день прекрасно,

Наслаждаясь чистотой.

Всех людей вокруг чаруйте,

Своей нежной красотой!

Чистый к нам пришел четверг.

В этот день нельзя лениться.

Чтоб избавиться от бед —

Дом убрать и всем помыться.

 

В доме будет чистота,

А на сердце — благость.

Будет наша жизнь тогда

Приносить нам радость!

Поздравляем Вас со светлым днём чистого четверга, пусть Ваше сердце наполнится благостью и покоем, душа будет открыта Богу и людям, дом станет уютным и радостным местом, куда войдут счастье, здоровье, удача и любовь.

День сегодня необычный,

Все блестит уже кругом.

Поздравляю от души вас

Нынче с чистым четвергом.

 

Искупаться до рассвета

Непременно вам успеть,

Смыть грехи, из сердца раны,

Боль, унынье одолеть.

В Чистый четверг печь пора куличи,

К Пасхе готовимся дружно,

В доме прибраться и все постирать

В день этот очень нам нужно,

С праздником всех поздравляем сейчас,

Станем мы чище душою,

Будет жизнь наша полна добротой,

Счастьем, любовью большою!

Сегодня праздник с таким символическим названием. Желаю очиститься от негатива в душе и в доме. Пусть на вас в этот день сойдет благодать с небес. Будьте хранимы Богом!

Дом в порядок приведи,

Большой праздник впереди —

Нужно куличей испечь,

Душу от греха сберечь.

 

Сам помыться не забудь,

Ждет тебя счастливый путь.

Будет год для всех прекрасный,

Если день сегодня ясный.

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