Великий Чистый четверг 2020! Короткие поздравления и открытки

С Чистым четвергом
Всех я поздравляю,
Чистоты вам в доме
И в душе желаю.
Пыль и грязь мы смоем
И сердца очистим,
Не оставим места
Мы греховным мыслям.
Пусть Четверг нам чистый
Веру укрепит,
На дела благие
Нас благословит.
Моем, моем, чистим, чистим,
А на двор четверг спешит,
Он не зря записан чистым,
Все отчистит от души!
Чтобы все вокруг сияло,
Мятной свежестью дышало,
Чтоб душа и тело сами
Были к Пасхе как из бани!
Чистота приходит в дом:
Поздравляем дружно
Мы вас с Чистым четвергом —
Пусть придёт, что нужно!
Доброта и красота
В доме пусть поселятся,
У кого есть чистота —
С близкими поделится!
Мою пол, гремлю посудой,
Голова уже кругом.
Вас сегодня поздравляю,
С теплым, чистым четвергом.
Проведите день прекрасно,
Наслаждаясь чистотой.
Всех людей вокруг чаруйте,
Своей нежной красотой!
Чистый к нам пришел четверг.
В этот день нельзя лениться.
Чтоб избавиться от бед —
Дом убрать и всем помыться.
В доме будет чистота,
А на сердце — благость.
Будет наша жизнь тогда
Приносить нам радость!
Поздравляем Вас со светлым днём чистого четверга, пусть Ваше сердце наполнится благостью и покоем, душа будет открыта Богу и людям, дом станет уютным и радостным местом, куда войдут счастье, здоровье, удача и любовь.
День сегодня необычный,
Все блестит уже кругом.
Поздравляю от души вас
Нынче с чистым четвергом.
Искупаться до рассвета
Непременно вам успеть,
Смыть грехи, из сердца раны,
Боль, унынье одолеть.
В Чистый четверг печь пора куличи,
К Пасхе готовимся дружно,
В доме прибраться и все постирать
В день этот очень нам нужно,
С праздником всех поздравляем сейчас,
Станем мы чище душою,
Будет жизнь наша полна добротой,
Счастьем, любовью большою!
Сегодня праздник с таким символическим названием. Желаю очиститься от негатива в душе и в доме. Пусть на вас в этот день сойдет благодать с небес. Будьте хранимы Богом!
Дом в порядок приведи,
Большой праздник впереди —
Нужно куличей испечь,
Душу от греха сберечь.
Сам помыться не забудь,
Ждет тебя счастливый путь.
Будет год для всех прекрасный,
Если день сегодня ясный.