Пасха 2020: поздравление в стихах и открытках

Я в этот светлый праздник Пасхи
Хочу от сердца пожелать,
Чтоб Бог взял радужные краски
И жизнь раскрасил в благодать!
Пусть это Божье Воскресенье
Подарит счастье и здоровье,
Желаний добрых исполнение,
Чтоб мир наполнился любовью!
Светлый праздник наступает,
Слышен звон колоколов...
С Воскресением поздравляем,
И кулич уже готов.
Пусть в ваш дом придет согласие,
Будет жизнь полна чудес,
В прошлом будут разногласия.
С Пасхой вас! Христос воскрес!
Христос воскрес, Христос воскрес!
Ликуют небо, солнце, лес.
Большое чудо, в этот час
Мы с Пасхой поздравляем вас.
Пусть будет мирным ваш очаг,
Пусть будет смелым каждый шаг,
Здоровье будет и везение.
С Господним Светлым Воскресением!
Христос воскрес! Пусть колокольный звон
Разбудит всех своей чудесной песней.
Пусть Бог хранит ваш светлый теплый дом,
И жизнь пусть будет капельку чудесней.
Пусть будет мир и в сердце, и в душе,
Пусть друг в беде протянет сразу руку.
Пусть вся семья однажды в тишине
Порадуется искренне друг другу.
Пусть небеса в делах благословят,
А от гостей дом будет слишком тесен,
Пусть счастьем ангельским глаза ваши горят.
Христос воскрес! Воистину воскресе!
Счастье, радость и веселье
Пусть живут в вашей душе,
Любовь, дружба и везение
Окружают пусть везде!
В доме смеха и достатка.
Каждый миг пускай с небес
Освещает вас свет Божий,
С Пасхой, вас! Христос Воскрес!
Светлой Пасхи! Счастья, света,
Солнца ясного рассвета,
Тишины в душе, в сердцах,
Мира и любви в домах.
Мы желаем христианам
Новой жизни без обмана,
Без болезней, зла и бед,
Бога выполнять Завет.
«С Пасхой!» — слышится с небес:
Бог воистину воскрес!
Пусть праздник светлый и великий
Наполнит счастьем каждый дом,
И сердцем чистым и открытым,
И с верой твердой, и крестом
Его встречай. Иисус воскрес!
Добра и счастья, и чудес!
Душа ликует и поет
К нам праздник Пасхи в дом идет.
И колокольный перезвон —
Христос Воскрес! — разносит он.
Кулич пасхальный на столе,
И яйца — в радость детворе.
Все веселятся от души.
Христос Воскрес! — сказать спешим.
Пусть будут мир, любовь, уют.
Пусть добрые дела Вас ждут.
Пусть вера душу согревает,
И Вас Господь не оставляет.
Христос воистину воскрес!
В прекрасный, светлый праздник Пасхи
Пусть будет мир полон чудес,
Добра, любви, тепла и ласки!
Все ваши добрые желания
Пусть воплощает Господь в быль,
А все печали и страдания
Развеет по ветру, как пыль!