Пасха 2020: поздравление в стихах и открытках

1 Я в этот светлый праздник Пасхи Хочу от сердца пожелать, Чтоб Бог взял радужные краски И жизнь раскрасил в благодать! Пусть это Божье Воскресенье Подарит счастье и здоровье, Желаний добрых исполнение, Чтоб мир наполнился любовью!

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3 Светлый праздник наступает, Слышен звон колоколов... С Воскресением поздравляем, И кулич уже готов. Пусть в ваш дом придет согласие, Будет жизнь полна чудес, В прошлом будут разногласия. С Пасхой вас! Христос воскрес!

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5 Христос воскрес, Христос воскрес! Ликуют небо, солнце, лес. Большое чудо, в этот час Мы с Пасхой поздравляем вас. Пусть будет мирным ваш очаг, Пусть будет смелым каждый шаг, Здоровье будет и везение. С Господним Светлым Воскресением!

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7 Христос воскрес! Пусть колокольный звон Разбудит всех своей чудесной песней. Пусть Бог хранит ваш светлый теплый дом, И жизнь пусть будет капельку чудесней. Пусть будет мир и в сердце, и в душе, Пусть друг в беде протянет сразу руку. Пусть вся семья однажды в тишине Порадуется искренне друг другу. Пусть небеса в делах благословят, А от гостей дом будет слишком тесен, Пусть счастьем ангельским глаза ваши горят. Христос воскрес! Воистину воскресе!

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9 Счастье, радость и веселье Пусть живут в вашей душе, Любовь, дружба и везение Окружают пусть везде! В доме смеха и достатка. Каждый миг пускай с небес Освещает вас свет Божий, С Пасхой, вас! Христос Воскрес!

10 Светлой Пасхи! Счастья, света, Солнца ясного рассвета, Тишины в душе, в сердцах, Мира и любви в домах. Мы желаем христианам Новой жизни без обмана, Без болезней, зла и бед, Бога выполнять Завет. «С Пасхой!» — слышится с небес: Бог воистину воскрес!

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12 Пусть праздник светлый и великий Наполнит счастьем каждый дом, И сердцем чистым и открытым, И с верой твердой, и крестом Его встречай. Иисус воскрес! Добра и счастья, и чудес!

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14 Душа ликует и поет К нам праздник Пасхи в дом идет. И колокольный перезвон — Христос Воскрес! — разносит он. Кулич пасхальный на столе, И яйца — в радость детворе. Все веселятся от души. Христос Воскрес! — сказать спешим. Пусть будут мир, любовь, уют. Пусть добрые дела Вас ждут. Пусть вера душу согревает, И Вас Господь не оставляет.

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