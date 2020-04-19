Поздравления с Пасхой 2020: поздравления своими словами в прозе

1 Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот день воскресный хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом — любимые и веселые родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаю, чтоб все сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье.

2 Поздравляю с великим праздником Пасхи Христовой! Христос Воскресе! Желаю помощи Божией, крепости духа, сердечного тепла, пасхального ликования, улыбок добрых лиц, здоровья близким, тепла дому, трепетной радости, благодати, милости, душевного просветления. Пусть Воскресенье Христово принесет свет, счастье, мир. Храни Господь!

3 Пусть этот святой праздник поселит в сердцах радость и теплоту, принесет в дом мир, благополучие и счастье, подарить здоровье и душевное равновесие. А главное, очистит сердце от всего того, что тяготит.

4 Поздравляю с Пасхой! Желаю верить и надеяться, мечтать и жить с любовью в сердце, ценить свою жизнь и красиво распоряжаться каждым ее днем. Пусть Господь отводит от тебя любую беду, пусть этот праздник принесет благодать и счастье!

5 Со светлым праздником Пасхи! Мир вам и вашему дому, благополучия! Чтобы ненастья обходили стороной, в семье царило взаимопонимание, а за столом всегда собирались все самые близкие и родные люди!

6 Христос воскрес. В этот светлый праздник можно пожелать только здоровья, счастья, любви, мира и душевного спокойствия. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно. Пусть царят в нём понимание, любовь и забота!

7 Поздравляем от всей души со светлым весенним христианским великим праздником Пасхи! пусть Божья благодать и благословение снизойдет на Ваш дом и Вашу семью, пусть дарует Вам Господь здоровье и долгие годы активной насыщенной радостными событиями жизни. Пусть всегда Вас окружают добрые и отзывчивые люди. Будьте хранимы Богом, любимы и счастливы!

8 Христос Воскрес. От души поздравляю с праздником Пасхи и хочу пожелать всего самого доброго, светлого, нежного, радостного, прекрасного. Пусть будет здорова вся твоя семья, пусть раздаются звонкие весёлые голоса по всему твоему дому, пусть только любовь и счастье занимают всё твоё сердце!

9 Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть все всегда будет прекрасно, Бог оберегает от огорчений и болезней, радостью и светом будет всегда наполнен дом, а в семье царит мир и взаимопонимание!

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11 Христос Воскрес! Воистину Воскрес! — с этими словами встречаем мы сегодня это благодатное пасхальное утро. Хочу пожелать чтоб такое прекрасное утро было каждый день — с добрыми мыслями, благими намерениями, вкусной пасхой и таким радостным настроением. Пускай Господь простит нам все грехи в этот день, излечит души от тоски и печали, и вселит в каждого надежду на добро. Чтоб ни одно сердце не было одиноко и несчастно. С Пасхой!

12 В светлый и добрый праздник Пасхи от всей души хочу пожелать, чтобы в семье все были здоровы, чтобы рядом всегда были верные и добрые друзья, чтобы в делах ждал успех и удача, чтобы жизнь полна была счастья, надежды, любви и благодати.

13 Поздравляем с великим светлым праздником Пасхи, пусть в этот день Ваши души озарит свет Божий, пусть придёт благодать в Ваши сердца, пусть Ваш дом наполнится светом, теплом и уютом. Будьте добры и терпимы к своим ближним, любите и берегите тех, кто рядом.