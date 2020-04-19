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Лучшие СМС поздравления с Пасхой 2020: стихи и открытки

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Лучшие СМС поздравления с Пасхой 2020: стихи и открытки
12:09 Сегодня Телеграф

Помимо красочных открыток, которые вы найдете на этой странице у нас есть пасхальные стихи.

  • 1

    Со Светлой Пасхой поздравляю,

    Благополучия желаю.

    Пусть на душе будет тепло,

    А в доме — счастье и добро.

     

    Желаю процветания, мира,

    Беда чтоб мимо проходила.

    И были рядом чтоб всегда

    Родные, близкие, друзья.

  • 2

  • 3

    С Пасхой светлой поздравляю!

    Говорю: Христос воскрес.

    Вам сегодня я желаю

    Много радостных чудес.

     

    Сбереги вас Бог от горя,

    От болезней, прочих бед.

    Вам желаю счастья море,

    Долгих, славных жизни лет!

  • 4

  • 5

    Пусть светлая Пасха

    Приносит в ваш дом

    Любовь и надежду,

    Согласье во всём.

     

    Пусть вера укроет

    От бед и невзгод,

    Пусть вечная радость

    В семью к вам придет.

     

    Пусть в жизни у вас

    Будет больше чудес.

    Счастливыми будьте.

    Христос наш Воскрес!

  • 6

  • 7

    С Христовым Воскресеньем,

    С великим светлым днем!

    Любви, удачи, счастья,

    Чтоб искупаться в нем.

     

    Дел праведных и чистых,

    Дорог всегда прямых,

    Всех благ земных на свете.

    И пусть Господь хранит!

  • 8

  • 9

    Звенят колокола повсюду,

    Звон слышен прямо до небес.

    Все говорят: «Случилось чудо!»

    Звучит везде: «Христос воскрес!»

     

    Со Светлой Пасхой поздравляю!

    В гармонии с собой живи.

    Добра и радости желаю,

    Надежды, веры и любви!

  • 10

    Светлая, чистая Пасха пришла,

    Весну, обновление с собой принесла.

    Желаю сегодня я вам от души

    Здоровья большого, счастья, любви.

    Веры, терпения, в сердцах теплоты,

    Чтобы сбывались у вас все мечты!

  • 11

    С Пасхой Светлой поздравляю!

    И от сердца пожелаю

    Жизни доброй, человечной,

    Дружбы крепкой и сердечной,

    Хлеба божьего кусок,

    Ключевой воды глоток,

    Дел по совести и чести,

    Счастья в дом! Христос воскресе!

  • 12

  • 13

    Пасха пусть приносит в дом

    Счастье, мир, добро.

    Пусть уютно будет в нём,

    Радостно, тепло.

     

    Освещает пусть вас всех

    Божий свет с небес.

    Да прибудет к вам успех,

    Ведь Христос Воскрес!

  • 14

  • 15

    Праздник Пасхи пусть наполнит

    Душу светом и теплом.

    Смех, улыбки самых близких

    Озаряют пусть ваш дом.

     

    Пусть негаснущей надежды

    В сердце искорка живет,

    А еще желаю сил вам,

    Веры, счастья круглый год.

  • 16

    С праздником! Христос воскрес!

    Я тебе желаю счастья,

    Позитива и чудес!

    Пусть обходят все ненастья.

     

    Пусть Господь хранит тебя,

    Даст лучи добра и ласки.

    Нет светлей и ярче дня,

    Чем прекрасный праздник Пасхи!

  • 17

  • 18

    Пожелать хочу на Пасху

    Я тепла родных сердец,

    Радости большой, уюта,

    Счастья, ведь Христос воскрес!

     

    Бережет тебя пусть Ангел,

    Укрывает от невзгод.

    Пусть все то, о чем мечтаешь,

    Очень скоро в жизнь придет!

  • 19

    Христос Воскрес! Вас поздравляю.

    Пусть будет к вам судьба щедра,

    Пусть Пасха двери открывает

    Вам в мир надежды и добра.

     

    Желаю счастья и здоровья,

    Пускай Господь вам помогает,

    А добрый Ангел ваш Хранитель

    Всегда в пути сопровождает.

  • 20

    От души желаю

    Доброй, светлой Пасхи.

    Пусть у вашей жизни

    Не померкнут краски.

     

    Пусть в ней будут радость,

    Счастье и здоровье,

    Доброты вам, мира,

    Нежности с любовью.

     

    Пусть любой денек ваш

    Будет чист и весел.

    С праздником прекрасным,

    И Христос воскресе!

Христос Воскрес! Оригинальные поздравления своими словами в прозе

Пасха 2020: лучшие поздравления с Воскресением Христовым в стихах

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