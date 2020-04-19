Лучшие СМС поздравления с Пасхой 2020: стихи и открытки

1 Со Светлой Пасхой поздравляю, Благополучия желаю. Пусть на душе будет тепло, А в доме — счастье и добро. Желаю процветания, мира, Беда чтоб мимо проходила. И были рядом чтоб всегда Родные, близкие, друзья.

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3 С Пасхой светлой поздравляю! Говорю: Христос воскрес. Вам сегодня я желаю Много радостных чудес. Сбереги вас Бог от горя, От болезней, прочих бед. Вам желаю счастья море, Долгих, славных жизни лет!

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5 Пусть светлая Пасха Приносит в ваш дом Любовь и надежду, Согласье во всём. Пусть вера укроет От бед и невзгод, Пусть вечная радость В семью к вам придет. Пусть в жизни у вас Будет больше чудес. Счастливыми будьте. Христос наш Воскрес!

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7 С Христовым Воскресеньем, С великим светлым днем! Любви, удачи, счастья, Чтоб искупаться в нем. Дел праведных и чистых, Дорог всегда прямых, Всех благ земных на свете. И пусть Господь хранит!

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9 Звенят колокола повсюду, Звон слышен прямо до небес. Все говорят: «Случилось чудо!» Звучит везде: «Христос воскрес!» Со Светлой Пасхой поздравляю! В гармонии с собой живи. Добра и радости желаю, Надежды, веры и любви!

10 Светлая, чистая Пасха пришла, Весну, обновление с собой принесла. Желаю сегодня я вам от души Здоровья большого, счастья, любви. Веры, терпения, в сердцах теплоты, Чтобы сбывались у вас все мечты!

11 С Пасхой Светлой поздравляю! И от сердца пожелаю Жизни доброй, человечной, Дружбы крепкой и сердечной, Хлеба божьего кусок, Ключевой воды глоток, Дел по совести и чести, Счастья в дом! Христос воскресе!

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13 Пасха пусть приносит в дом Счастье, мир, добро. Пусть уютно будет в нём, Радостно, тепло. Освещает пусть вас всех Божий свет с небес. Да прибудет к вам успех, Ведь Христос Воскрес!

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15 Праздник Пасхи пусть наполнит Душу светом и теплом. Смех, улыбки самых близких Озаряют пусть ваш дом. Пусть негаснущей надежды В сердце искорка живет, А еще желаю сил вам, Веры, счастья круглый год.

16 С праздником! Христос воскрес! Я тебе желаю счастья, Позитива и чудес! Пусть обходят все ненастья. Пусть Господь хранит тебя, Даст лучи добра и ласки. Нет светлей и ярче дня, Чем прекрасный праздник Пасхи!

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18 Пожелать хочу на Пасху Я тепла родных сердец, Радости большой, уюта, Счастья, ведь Христос воскрес! Бережет тебя пусть Ангел, Укрывает от невзгод. Пусть все то, о чем мечтаешь, Очень скоро в жизнь придет!

19 Христос Воскрес! Вас поздравляю. Пусть будет к вам судьба щедра, Пусть Пасха двери открывает Вам в мир надежды и добра. Желаю счастья и здоровья, Пускай Господь вам помогает, А добрый Ангел ваш Хранитель Всегда в пути сопровождает.