Короткие СМС поздравления с Чистым четвергом 2020

С самым Чистым четвергом!
Пусть тепло приходит в дом,
В сердце будет доброта,
Мир, покой и чистота.
Пусть в душе живёт уют,
Небеса любовь пошлют,
Каждый шаг благословят
И мечты осуществят!
Поздравлю с Чистым четвергом!
Так чисто будет пусть кругом.
Традиций вы не нарушайте —
Дома и души очищайте,
Дарите всем тепло и ласку.
Грядет уже Святая Пасха.
Пусть от грязи, пыли, сора
Весь очистится ваш дом.
Пусть уйдут все злые мысли
С этим Чистым четвергом.
Чтоб и небо было ясным,
И чиста была душа.
Чтобы все мы ощущали,
Как жизнь наша хороша!
С добрым Чистым четвергом!
Радость пусть вольется в дом,
Вновь очистится душа,
Смоет все грехи вода.
Сил, здоровья пусть прибавит,
Мир, покой в душе настанет,
Чистым станет жизни путь,
Счастье и любовь придут.
Чистый четверг. Светлеют лица,
Умоет от греха водица,
А значит будет благодать,
И Пасху будем сильно ждать.
Пусть будут чистыми и души,
Поменьше злобы, равнодушия,
Побольше счастья, дней уютных,
И сил, когда бывает трудно.
Всех вас с Чистым Четвергом!
Пусть уютным будет дом,
Грязь исчезнет навсегда,
И тогда уйдет беда.
Пусть обиды не коснутся,
И друзья не отвернутся.
Сердце пусть наполнит свет,
И живите много лет!
С чистым, светлым, четвергом!
Пусть придёт любовь в ваш дом.
Грязь и ссоры пусть уйдут,
Дома пусть живёт уют.
Пусть добро в душе живёт,.
В жизни пусть вам повезёт.
Удачи вам и вдохновения,
Мечтам всем вашим исполнения!
Все грехи сегодня смоем —
Да пребудет чистота!
Жизнь по-новому построим,
С белого начнём листа.
Всё искрится пусть сегодня,
Всё сияет, всё блестит!
С верою в душе спокойней,
Пусть нас Бог за всё простит.
Чистый четверг пришел к нам в дома,
Значит, заняться уборкой пора.
Пусть будет чистым и дом и душа,
С праздником всех поздравляю вас я.
Веры большой, берегите себя,
Чистой и светлой жизнь будет тогда.
С позволения Господня,
Можно чиститься сегодня!
Чистим мысли от дурного,
Чистим душу для благого,
Моем руки и лицо,
Моем комнату, крыльцо.
Пусть порядок в доме будет
И никто вас не осудит,
Доброты вам и везенья,
Мира, счастья, настроенья.