Короткие СМС поздравления с Чистым четвергом 2020

1 С самым Чистым четвергом! Пусть тепло приходит в дом, В сердце будет доброта, Мир, покой и чистота. Пусть в душе живёт уют, Небеса любовь пошлют, Каждый шаг благословят И мечты осуществят!

2 Поздравлю с Чистым четвергом! Так чисто будет пусть кругом. Традиций вы не нарушайте — Дома и души очищайте, Дарите всем тепло и ласку. Грядет уже Святая Пасха.

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4 Пусть от грязи, пыли, сора Весь очистится ваш дом. Пусть уйдут все злые мысли С этим Чистым четвергом. Чтоб и небо было ясным, И чиста была душа. Чтобы все мы ощущали, Как жизнь наша хороша!

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6 С добрым Чистым четвергом! Радость пусть вольется в дом, Вновь очистится душа, Смоет все грехи вода. Сил, здоровья пусть прибавит, Мир, покой в душе настанет, Чистым станет жизни путь, Счастье и любовь придут.

7 Чистый четверг. Светлеют лица, Умоет от греха водица, А значит будет благодать, И Пасху будем сильно ждать. Пусть будут чистыми и души, Поменьше злобы, равнодушия, Побольше счастья, дней уютных, И сил, когда бывает трудно.

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9 Всех вас с Чистым Четвергом! Пусть уютным будет дом, Грязь исчезнет навсегда, И тогда уйдет беда. Пусть обиды не коснутся, И друзья не отвернутся. Сердце пусть наполнит свет, И живите много лет!

10 С чистым, светлым, четвергом! Пусть придёт любовь в ваш дом. Грязь и ссоры пусть уйдут, Дома пусть живёт уют. Пусть добро в душе живёт,. В жизни пусть вам повезёт. Удачи вам и вдохновения, Мечтам всем вашим исполнения!

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12 Все грехи сегодня смоем — Да пребудет чистота! Жизнь по-новому построим, С белого начнём листа. Всё искрится пусть сегодня, Всё сияет, всё блестит! С верою в душе спокойней, Пусть нас Бог за всё простит.

13 Чистый четверг пришел к нам в дома, Значит, заняться уборкой пора. Пусть будет чистым и дом и душа, С праздником всех поздравляю вас я. Веры большой, берегите себя, Чистой и светлой жизнь будет тогда.