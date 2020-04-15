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Короткие СМС поздравления с Чистым четвергом 2020

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Короткие СМС поздравления с Чистым четвергом 2020
22:54 Сегодня Телеграф

Чистый четверг - очень важный праздник. Поэтому нужно поздравить всех своих близких.

  • 1

    С самым Чистым четвергом!

    Пусть тепло приходит в дом,

    В сердце будет доброта,

    Мир, покой и чистота.

     

    Пусть в душе живёт уют,

    Небеса любовь пошлют,

    Каждый шаг благословят

    И мечты осуществят!

  • 2

    Поздравлю с Чистым четвергом!

    Так чисто будет пусть кругом.

    Традиций вы не нарушайте —

    Дома и души очищайте,

    Дарите всем тепло и ласку.

    Грядет уже Святая Пасха.

  • 3

  • 4

    Пусть от грязи, пыли, сора

    Весь очистится ваш дом.

    Пусть уйдут все злые мысли

    С этим Чистым четвергом.

     

    Чтоб и небо было ясным,

    И чиста была душа.

    Чтобы все мы ощущали,

    Как жизнь наша хороша!

  • 5

  • 6

    С добрым Чистым четвергом!

    Радость пусть вольется в дом,

    Вновь очистится душа,

    Смоет все грехи вода.

     

    Сил, здоровья пусть прибавит,

    Мир, покой в душе настанет,

    Чистым станет жизни путь,

    Счастье и любовь придут.

  • 7

    Чистый четверг. Светлеют лица,

    Умоет от греха водица,

    А значит будет благодать,

    И Пасху будем сильно ждать.

     

    Пусть будут чистыми и души,

    Поменьше злобы, равнодушия,

    Побольше счастья, дней уютных,

    И сил, когда бывает трудно.

  • 8

  • 9

    Всех вас с Чистым Четвергом!

    Пусть уютным будет дом,

    Грязь исчезнет навсегда,

    И тогда уйдет беда.

     

    Пусть обиды не коснутся,

    И друзья не отвернутся.

    Сердце пусть наполнит свет,

    И живите много лет!

  • 10

    С чистым, светлым, четвергом!

    Пусть придёт любовь в ваш дом.

    Грязь и ссоры пусть уйдут,

    Дома пусть живёт уют.

     

    Пусть добро в душе живёт,.

    В жизни пусть вам повезёт.

    Удачи вам и вдохновения,

    Мечтам всем вашим исполнения!

  • 11

  • 12

    Все грехи сегодня смоем —

    Да пребудет чистота!

    Жизнь по-новому построим,

    С белого начнём листа.

     

    Всё искрится пусть сегодня,

    Всё сияет, всё блестит!

    С верою в душе спокойней,

    Пусть нас Бог за всё простит.

  • 13

    Чистый четверг пришел к нам в дома,

    Значит, заняться уборкой пора.

    Пусть будет чистым и дом и душа,

    С праздником всех поздравляю вас я.

    Веры большой, берегите себя,

    Чистой и светлой жизнь будет тогда.

  • 14

    С позволения Господня,

    Можно чиститься сегодня!

    Чистим мысли от дурного,

    Чистим душу для благого,

    Моем руки и лицо,

    Моем комнату, крыльцо.

    Пусть порядок в доме будет

    И никто вас не осудит,

    Доброты вам и везенья,

    Мира, счастья, настроенья.

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