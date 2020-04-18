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С Пасхой 2020! Красивые поздравления в прозе

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С Пасхой 2020! Красивые поздравления в прозе
14:45 Сегодня Телеграф

Пасха - самый светлый и радостный праздник в году. Поэтому поздравления к этому дню должны быть исключительно красивыми.

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    Поздравляю с Пасхой и в этот замечательный праздник хочу пожелать идти по жизни с доброй мечтой, высокими стремлениями, искренней надеждой, крепкой верой и большой любовью. Пусть нежный аромат сдобных куличей, яркие краски яиц, звонкий смех и светлые улыбки близких наполнят этот день настоящим чудом и прекрасным настроением.

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    Поздравляю с светлым праздником Пасхи! Пусть снизойдет в твой дом благодать, мир и покой пусть царят в вашей семье любовь и доброта, забота друг о друге, здоровья и счастья Вам и Вашим близким, взаимопонимания, пусть ваша жизнь будет наполнена весельем и радостью.

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    Поздравляю с великим праздником Пасхи Христовой! Христос Воскрес! Желаю помощи Божией, крепости духа, сердечного тепла, пасхальной радости, улыбок, добрых лиц, близким здоровья, тепла дома, трепетной радости, благодати, милости, душевного просветления. Пусть воскресение Христово принесет свет, счастье, мир. Храни Вас Господь!

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    Христос Воскрес! Сердечно поздравляю с праздником Святой Пасхи. От всей души желаю, чтобы радость Воскресения Христова наполняла сердце, а свет Божественной любви согревал родных и близких.

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    Поздравляю с одним из самых светлых праздников в году — Пасхальным днем. Желаю, чтобы все красивейшие традиции этого дня — христосование, крашеные яйца и куличи, крестный ход — принесли очищение и благоговение. Более всего желаю насладиться главным пасхальным заветом — возлюбить ближнего своего.

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    Великий праздник Пасхи идет в дома. Желаю, чтобы и размеренные будни, и веселые праздники оставляли ощущение не зря потраченного времени. Пусть будет благоденствие в вашей семье и близком окружении. Дружелюбные улыбки пусть встречают вас повсюду на жизненном пути. Пусть чистая радость станет извечным спутником вашим!

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    С Пасхой вас, дорогие, с праздником мира, любви и Божьей благодати. Пусть торжественный Благовест наполнит ваши души радостью и надеждами, а сердца — любовью, пусть искренностью, чистотой и добротой светятся мысли и поступки, пусть медовые куличи украшают ваши столы, а милосердие, терпение, кротость — ваши чувства. Счастья вам, Христос Воскрес!

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    Христос Воскрес! С величайшим чудом, с невероятным Воскресением, с Пасхой Господней! И пускай же сегодня великое чудо придет в каждый дом с окрыляющей надеждой, лучистым счастьем, непоколебимой верой и волшебной душевной гармонией, чтобы возродить каждую душу!

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    Поздравляем Вас с радостным и светлым весенним праздником обновления, с Пасхой! Пусть в этот святой день Ваше сердце будет открыто Богу, пусть придут в Вашу душу гармония и тепло. Желаем, чтобы Ваш дом наполнился уютом, звонким смехом, чтобы только добрые вести приходили сегодня в Вашу семью, будьте здоровы и счастливы.

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