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С Пасхой 2020! Короткие смс-поздравления с праздником

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С Пасхой 2020! Короткие смс-поздравления с праздником
08:43 Сегодня Телеграф

Теплые слова на Пасху, самый добрый и светлый весенний праздник, для вас и ваших близких.

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    Христос воскрес! Со светлой пасхой

    Поздравить вас я тороплюсь.

    Пусть жизнь полна удачи будет!

    О вашем счастье я молюсь.

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    Христос Воскрес! Вас с Пасхой поздравляю,

    От всей души я счастья пожелаю,

    Придет пусть в этот день к вам благодать,

    Мечту чтоб в жизни вы смогли создать!

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    С чувством глубокой радости и от всего сердца поздравляю вас со Светлым Христовым воскресением – Пасхой Господней! Желаю исполнения всех надежд и благих начинаний, мира, добра и любви! Христос воскрес!

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    Со Светлой Пасхой поздравляю!

    В гармонии с собой живи.

    Добра и радости желаю,

    Надежды, веры и любви!

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  • 10

    Скажу тебе: "Христос Воскрес!"

    Пусть все тепло придет в твой дом.

    Святой огонь сошел с небес,

    Наполнил души все теплом.

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    Поздравляю с пасхой великой!

    Счастья в жизни, веры желаю.

    От души поздравленья эти

    В светлый день тебе отправляю!

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    Для православных христиан нет праздника более долгожданного и радостного, чем Пасха! Пусть в этот день самые светлые чувства наполнят вашу душу, пусть на столе красуется пасхальный кулич, а Господь оберегает ваш дом от всяческих бед и невзгод!

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    Пусть этот Пасхальный день, на всю жизнь согреет вас теплом счастья, а Боженька улыбнется и не откажет в своих щедротах и милостях вам и вашим близким.

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