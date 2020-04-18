С Пасхой 2020! Короткие смс-поздравления с праздником

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2 Христос воскрес! Со светлой пасхой Поздравить вас я тороплюсь. Пусть жизнь полна удачи будет! О вашем счастье я молюсь.

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4 Христос Воскрес! Вас с Пасхой поздравляю, От всей души я счастья пожелаю, Придет пусть в этот день к вам благодать, Мечту чтоб в жизни вы смогли создать!

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6 С чувством глубокой радости и от всего сердца поздравляю вас со Светлым Христовым воскресением – Пасхой Господней! Желаю исполнения всех надежд и благих начинаний, мира, добра и любви! Христос воскрес!

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8 Со Светлой Пасхой поздравляю! В гармонии с собой живи. Добра и радости желаю, Надежды, веры и любви!

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10 Скажу тебе: "Христос Воскрес!" Пусть все тепло придет в твой дом. Святой огонь сошел с небес, Наполнил души все теплом.

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12 Поздравляю с пасхой великой! Счастья в жизни, веры желаю. От души поздравленья эти В светлый день тебе отправляю!

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14 Для православных христиан нет праздника более долгожданного и радостного, чем Пасха! Пусть в этот день самые светлые чувства наполнят вашу душу, пусть на столе красуется пасхальный кулич, а Господь оберегает ваш дом от всяческих бед и невзгод!

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