С Пасхой 2020! Короткие смс-поздравления с праздником

Христос воскрес! Со светлой пасхой
Поздравить вас я тороплюсь.
Пусть жизнь полна удачи будет!
О вашем счастье я молюсь.
Христос Воскрес! Вас с Пасхой поздравляю,
От всей души я счастья пожелаю,
Придет пусть в этот день к вам благодать,
Мечту чтоб в жизни вы смогли создать!
С чувством глубокой радости и от всего сердца поздравляю вас со Светлым Христовым воскресением – Пасхой Господней! Желаю исполнения всех надежд и благих начинаний, мира, добра и любви! Христос воскрес!
Со Светлой Пасхой поздравляю!
В гармонии с собой живи.
Добра и радости желаю,
Надежды, веры и любви!
Скажу тебе: "Христос Воскрес!"
Пусть все тепло придет в твой дом.
Святой огонь сошел с небес,
Наполнил души все теплом.
Поздравляю с пасхой великой!
Счастья в жизни, веры желаю.
От души поздравленья эти
В светлый день тебе отправляю!
Для православных христиан нет праздника более долгожданного и радостного, чем Пасха! Пусть в этот день самые светлые чувства наполнят вашу душу, пусть на столе красуется пасхальный кулич, а Господь оберегает ваш дом от всяческих бед и невзгод!
Пусть этот Пасхальный день, на всю жизнь согреет вас теплом счастья, а Боженька улыбнется и не откажет в своих щедротах и милостях вам и вашим близким.