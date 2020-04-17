Великая Страстная пятница: стихи и красочные открытки

Будут в душе покой и благость!

Пусть будут счастье и любовь.

Пусть будет светлой эта скорбь,

И нам к спасенью путь открыл!

За нас земную жизнь отдал.

За нас он мучился, страдал,

Вам на долгие года.

С Божьей помощью всегда.

Чтоб здоровье было крепко

Чтоб могли вы без сомнений

И хотим мы пожелать,

Чтоб благость в жизнь примчалась снова,

Ведь скоро Пасха, жди ее,

Пусть будет Бог всегда с тобой,

С днем скорби, но еще — надежды.

Цените каждый вздох и миг,

Чтобы наш долг не умножался,

Заплаченной за наше счастье.

Не забывайте о цене,

Когда-то в этот скорбный час

Со страстной пятницею вас

Кто осужден на ада муки.

Чтоб рай могли увидеть те,

Все ли к Пасхе мы готовы?

Вот уже Страстной недели

Желаю вам ясных и солнечных дней!

К Пасхе готовьтесь теперь поскорей,

Чтоб жизнь наполнялась счастьем и светом,

Пусть каждый помолится в пятницу эту,

Прочь уйдут грусть и печаль, и беда!

Скоро воскреснет Христос и тогда,

Надежда на чудо в сердце осталась:

Страстная пятница к нам постучалась,

И готовиться по чести

А пока же мы готовы

А за ней и Пасха грянет —

Придет к нам свет, любовь и счастье,

Мы Пасху очень сильно ждем,

Не за горами воскресенье,

Нельзя грешить и унывать нам,

Сегодня день для нас особый,

И как распяли на Кресте,

О подвигах, что совершил он,

Мы вспоминаем о Христе,

Всегда горят ваши глаза.

С надеждой и большой любовью

Лишь след смирения и добра.

Пусть вера в душах вам оставит

Желаю мира и добра,

17

Проведите этот день в строгом воздержании,

О мучениях Христа и об истязаниях

Забывать нельзя нам всем, стоит помолиться.

Да без смеха в этот день нужно обходиться.

Радоваться будем в Пасху. Скоро Он воскреснет.

А пока очистим души от грехов и лести.

Все в предчувствии затихнем в Пятницу Страстную.

Очень скоро в сердце впустим яркие мы струи.

К свету протяните руки и откройте души.

Радость будет скоро всюду — в море и на суше,

Учит веровать нас Бог, Он великодушен.