Великая Страстная пятница: стихи и красочные открытки

В Страстную пятницу Христос
На гору тяжкий крест принес,
Чтобы погибнуть, умереть,
Принять мучительную смерть!
За нас он мучился, страдал,
За нас земную жизнь отдал.
Надежду людям подарил
И нам к спасенью путь открыл!
Сегодня пятница Страстная.
Скорбим мы, Господу внимая.
Пусть будет светлой эта скорбь,
Пусть будут счастье и любовь.
Воскреснет Бог, вернется радость,
Будут в душе покой и благость!
Нынче пятница Страстная,
И хотим мы пожелать,
Чтоб могли вы без сомнений
Искушений избегать.
Чтоб здоровье было крепко
С Божьей помощью всегда.
И смирения хватало
Вам на долгие года.
С Великой пятницей Страстной,
С днем скорби, но еще — надежды.
Пусть будет Бог всегда с тобой,
И станут радости безбрежны,
Ведь скоро Пасха, жди ее,
Чтоб благость в жизнь примчалась снова,
Сбылось задуманное все,
Запели птицы вновь у дома!
Спаситель умер на кресте,
Пройдя немыслимые муки,
Чтоб рай могли увидеть те,
Кто осужден на ада муки.
Со страстной пятницею вас
Поздравить я хочу душевно.
Когда-то в этот скорбный час
Мы получили искупленье.
Не забывайте о цене,
Заплаченной за наше счастье.
Добро творите на земле,
Чтобы наш долг не умножался,
Любите близких и родных,
Обидчиков прощайте сразу,
Цените каждый вздох и миг,
Живите ярко, смело, страстно.
Вот уже Страстной недели
Все денечки пролетели.
Нынче Пятницы Великой
Утро встанет светлолико,
Спросит честно и сурово:
Все ли к Пасхе мы готовы?
Ожидаем с нетерпеньем
Мы Христово Воскресенье!
Страстная пятница к нам постучалась,
Надежда на чудо в сердце осталась:
Скоро воскреснет Христос и тогда,
Прочь уйдут грусть и печаль, и беда!
Пусть каждый помолится в пятницу эту,
Чтоб жизнь наполнялась счастьем и светом,
К Пасхе готовьтесь теперь поскорей,
Желаю вам ясных и солнечных дней!
Вслед за пятницей Страстной
Ждем субботу, выходной.
А за ней и Пасха грянет —
То-то радости настанет!
А пока же мы готовы
Страсти вспоминать Христовы
И готовиться по чести
День великий встретить вместе!
Страстная пятница настала,
Мы вспоминаем о Христе,
О подвигах, что совершил он,
И как распяли на Кресте,
Сегодня день для нас особый,
Постимся, молимся сейчас,
Нельзя грешить и унывать нам,
Наступит скоро светлый час,
Не за горами воскресенье,
Мы Пасху очень сильно ждем,
Придет к нам свет, любовь и счастье,
Покой и радость обретем!
Сегодня Пятница Страстная,
Желаю мира и добра,
Пусть вера в душах вам оставит
Лишь след смирения и добра.
Желаю страсти и тревоги
Вам силой веры победить.
С надеждой и большой любовью
Желаю непременно жить.
Очистите от боли душу,
Откройте радости сердца,
Пускай надеждой и любовью
Всегда горят ваши глаза.
Проведите этот день в строгом воздержании,
О мучениях Христа и об истязаниях
Забывать нельзя нам всем, стоит помолиться.
Да без смеха в этот день нужно обходиться.
Радоваться будем в Пасху. Скоро Он воскреснет.
А пока очистим души от грехов и лести.
Все в предчувствии затихнем в Пятницу Страстную.
Очень скоро в сердце впустим яркие мы струи.
К свету протяните руки и откройте души.
Радость будет скоро всюду — в море и на суше,
Учит веровать нас Бог, Он великодушен.