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Великая Страстная пятница: стихи и красочные открытки

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Великая Страстная пятница: стихи и красочные открытки
08:28 Сегодня Телеграф

В Великую пятницу принято соблюдать строгий пост, молиться, отказываться от работы и домашних хлопот, избегать негативных эмоций, скандалов.

  • 1

    В Страстную пятницу Христос

    На гору тяжкий крест принес,

    Чтобы погибнуть, умереть,

    Принять мучительную смерть!

     

    За нас он мучился, страдал,

    За нас земную жизнь отдал.

    Надежду людям подарил

    И нам к спасенью путь открыл!

     

    Сегодня пятница Страстная.

    Скорбим мы, Господу внимая.

    Пусть будет светлой эта скорбь,

    Пусть будут счастье и любовь.

     

    Воскреснет Бог, вернется радость,

    Будут в душе покой и благость!

  • 2

    Нынче пятница Страстная,

    И хотим мы пожелать,

    Чтоб могли вы без сомнений

    Искушений избегать.

     

    Чтоб здоровье было крепко

    С Божьей помощью всегда.

    И смирения хватало

    Вам на долгие года.

  • 3

  • 4

    С Великой пятницей Страстной,

    С днем скорби, но еще — надежды.

    Пусть будет Бог всегда с тобой,

    И станут радости безбрежны,

    Ведь скоро Пасха, жди ее,

    Чтоб благость в жизнь примчалась снова,

    Сбылось задуманное все,

    Запели птицы вновь у дома!

  • 5

  • 6

    Спаситель умер на кресте,

    Пройдя немыслимые муки,

    Чтоб рай могли увидеть те,

    Кто осужден на ада муки.

    Со страстной пятницею вас

    Поздравить я хочу душевно.

    Когда-то в этот скорбный час

    Мы получили искупленье.

    Не забывайте о цене,

    Заплаченной за наше счастье.

    Добро творите на земле,

    Чтобы наш долг не умножался,

    Любите близких и родных,

    Обидчиков прощайте сразу,

    Цените каждый вздох и миг,

    Живите ярко, смело, страстно.

  • 7

  • 8

    Вот уже Страстной недели

    Все денечки пролетели.

    Нынче Пятницы Великой

    Утро встанет светлолико,

    Спросит честно и сурово:

    Все ли к Пасхе мы готовы?

    Ожидаем с нетерпеньем

    Мы Христово Воскресенье!

  • 9

  • 10

    Страстная пятница к нам постучалась,

    Надежда на чудо в сердце осталась:

    Скоро воскреснет Христос и тогда,

    Прочь уйдут грусть и печаль, и беда!

     

    Пусть каждый помолится в пятницу эту,

    Чтоб жизнь наполнялась счастьем и светом,

    К Пасхе готовьтесь теперь поскорей,

    Желаю вам ясных и солнечных дней!

  • 11

  • 12

    Вслед за пятницей Страстной

    Ждем субботу, выходной.

    А за ней и Пасха грянет —

    То-то радости настанет!

     

    А пока же мы готовы

    Страсти вспоминать Христовы

    И готовиться по чести

    День великий встретить вместе!

  • 13

  • 14

    Страстная пятница настала,

    Мы вспоминаем о Христе,

    О подвигах, что совершил он,

    И как распяли на Кресте,

    Сегодня день для нас особый,

    Постимся, молимся сейчас,

    Нельзя грешить и унывать нам,

    Наступит скоро светлый час,

    Не за горами воскресенье,

    Мы Пасху очень сильно ждем,

    Придет к нам свет, любовь и счастье,

    Покой и радость обретем!

  • 15

  • 16

    Сегодня Пятница Страстная,

    Желаю мира и добра,

    Пусть вера в душах вам оставит

    Лишь след смирения и добра.

     

    Желаю страсти и тревоги

    Вам силой веры победить.

    С надеждой и большой любовью

    Желаю непременно жить.

     

    Очистите от боли душу,

    Откройте радости сердца,

    Пускай надеждой и любовью

    Всегда горят ваши глаза.

  • 17

    Проведите этот день в строгом воздержании,

    О мучениях Христа и об истязаниях

    Забывать нельзя нам всем, стоит помолиться.

    Да без смеха в этот день нужно обходиться.

    Радоваться будем в Пасху. Скоро Он воскреснет.

    А пока очистим души от грехов и лести.

    Все в предчувствии затихнем в Пятницу Страстную.

    Очень скоро в сердце впустим яркие мы струи.

    К свету протяните руки и откройте души.

    Радость будет скоро всюду — в море и на суше,

    Учит веровать нас Бог, Он великодушен.

     

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