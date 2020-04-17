Страстная пятница 2020: проза и открытки

1 Поздравляю с праздником! В страстную пятницу желаю добродетели, праведности, духовного очищения и раскаяния. Пусть благими будут действия и помыслы, пусть простят недруги, пусть миром и любовью наполнятся сердца. Добра вам, прощения, любви!

2 В Страстную пятницу желаю стать крепче верой, добрее душой, отзывчивей сердцем. Пусть кругом будет мир и благодать, за которые Иисус без капли сожаления отдал свою жизнь, пусть каждый день приносит радость, счастье и любовь, пусть каждый вечер даёт возможность искренне раскаяться и открыто помолиться.

3 Поздравляю с праздником Страстной пятницы! Желаю, заглянув в собственное сердце, раскаяться и искренне попросить прощение за свои действия, мысли и решения. Очистить душу, ведь Иисус пожертвовал собой за грехи наши. Отложите работу и хоть на миг задумайтесь о духовном. Добра вам!

4 Вспомните в эту Страстную пятницу, что все мы живем на этой Земле благодаря Иисусу, который принес себя в жертву ради нас! Пускай этот день одарит ваши души надеждой и верой в светлое будущее! Помолитесь Всевышнему, чтобы Он послал вам только добро! Желаю вам мира, любви, гармонии и счастья!

5 В этот строгий, но предпраздничный день поздравляю всех со Страстной пятницей и хочу пожелать сдержанности, терпения, умеренности во всем, а еще доброты, жизнерадостности и спокойствия!

6 Со Страстной пятницей хочу Вас поздравить! Желаю Вам никогда не знать страданий, как наш великий Иисус Христос. Желаю Вам не судить других и не быть судимыми. Будьте добры с собой и со своими окружающими, пусть в Вашей душе живет тепло и лишь приятные эмоции!

7 Пусть в Страстную пятницу всё плохое уйдёт прочь, пусть душа отпустит все сожаления, а сердце забудет про обиды. Желаю жить славно и праведно, желаю каждый день встречать с улыбкой и надеждой, желаю наполнять этот мир щедростью и добротой.

8 В Страстную пятницу желаю мира и покоя, здоровья и терпения души. Пусть в семье будет лад, пусть за окном цветут сады счастья, пусть сердце лелеет любовь и надежду. Желаю любить этот мир и свою жизнь, как Иисус любил всех людей на Земле.

9 В Страстную пятницу желаю жить без горестей, страданий и бед. Пусть Господь спасает тебя от глупых поступков, пусть твоя вера не даёт тебе опускать своих рук. Желаю мира и гармонии, желаю хороших и добрых людей на жизненном пути, желаю теплоты родных сердец и счастья.