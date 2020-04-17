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Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать

Страстная пятница 2020: проза и открытки

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Страстная пятница 2020: проза и открытки
13:17 Сегодня Телеграф

Страстной, или Великой, называется пятница последней, шестой недели Великого поста, непосредственно перед Пасхой.

  • 1

    Поздравляю с праздником! В страстную пятницу желаю добродетели, праведности, духовного очищения и раскаяния. Пусть благими будут действия и помыслы, пусть простят недруги, пусть миром и любовью наполнятся сердца. Добра вам, прощения, любви!

  • 2

    В Страстную пятницу желаю стать крепче верой, добрее душой, отзывчивей сердцем. Пусть кругом будет мир и благодать, за которые Иисус без капли сожаления отдал свою жизнь, пусть каждый день приносит радость, счастье и любовь, пусть каждый вечер даёт возможность искренне раскаяться и открыто помолиться.

  • 3

    Поздравляю с праздником Страстной пятницы! Желаю, заглянув в собственное сердце, раскаяться и искренне попросить прощение за свои действия, мысли и решения. Очистить душу, ведь Иисус пожертвовал собой за грехи наши. Отложите работу и хоть на миг задумайтесь о духовном. Добра вам!

  • 4

    Вспомните в эту Страстную пятницу, что все мы живем на этой Земле благодаря Иисусу, который принес себя в жертву ради нас! Пускай этот день одарит ваши души надеждой и верой в светлое будущее! Помолитесь Всевышнему, чтобы Он послал вам только добро! Желаю вам мира, любви, гармонии и счастья!

  • 5

    В этот строгий, но предпраздничный день поздравляю всех со Страстной пятницей и хочу пожелать сдержанности, терпения, умеренности во всем, а еще доброты, жизнерадостности и спокойствия!

  • 6

    Со Страстной пятницей хочу Вас поздравить! Желаю Вам никогда не знать страданий, как наш великий Иисус Христос. Желаю Вам не судить других и не быть судимыми. Будьте добры с собой и со своими окружающими, пусть в Вашей душе живет тепло и лишь приятные эмоции!

  • 7

    Пусть в Страстную пятницу всё плохое уйдёт прочь, пусть душа отпустит все сожаления, а сердце забудет про обиды. Желаю жить славно и праведно, желаю каждый день встречать с улыбкой и надеждой, желаю наполнять этот мир щедростью и добротой.

  • 8

    В Страстную пятницу желаю мира и покоя, здоровья и терпения души. Пусть в семье будет лад, пусть за окном цветут сады счастья, пусть сердце лелеет любовь и надежду. Желаю любить этот мир и свою жизнь, как Иисус любил всех людей на Земле.

  • 9

    В Страстную пятницу желаю жить без горестей, страданий и бед. Пусть Господь спасает тебя от глупых поступков, пусть твоя вера не даёт тебе опускать своих рук. Желаю мира и гармонии, желаю хороших и добрых людей на жизненном пути, желаю теплоты родных сердец и счастья.

  • 10

    Желаю, чтобы ваши сердца были чисты, полны веры, любви и добродетели, так же, как и сердце Христоса в тот момент, когда он вознес страшный крест, на гору своей погибели. Желаю, чтобы ваши души всегда были полны смирения и праведности, а в голове присутствовало осознание того, что спаситель никогда нас не оставит, поможет в любой беде, простит нечаянные прегрешения, успокоит в горе и подарит много радости. Со Страстной пятницей!

     

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