Скачать
Пятница, 17.04.2020
Страстная пятница 2020: открытки и картинки (Фото)
1 / 26

Страстная пятница 2020: открытки и картинки (Фото)

Великая пятница (Страстная пятница) - день памяти распятия, крестной смерти Христа во искупление грехов наших, снятия Его тела с Креста и Его погребения. Отмечается она в пятницу Страстной недели и является днем самого строгого поста перед праздником Пасхи. Однако траур в этот скорбный день находится в тесном союзе со светлой надеждой на скорое Воскрешение Иисуса и затаенной радостью в преддверии этого чуда. Богослужение в этот день имеет особый порядок и всецело посвящено воспоминанию трагических событий и Страстей Христовых. Верующие благодарят Христа за искупительный подвиг и просят, чтобы Покрыл Он милосердием Своим прегрешения наши и сподобил радости великой - встретить светлую Пасху.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Стихи, Праздники, Картинки, Пожелания, Открытки, Проза, 17 апреля, Церковные праздники, Пожелания в прозе, Пятница 17 апреля, Великая Страстная пятница, Поздравления с Страстной пятницей, Открытки с Страсной пятницей.
16:09 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь