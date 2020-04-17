Страстная пятница 2020: открытки и картинки (Фото) Великая пятница (Страстная пятница) - день памяти распятия, крестной смерти Христа во искупление грехов наших, снятия Его тела с Креста и Его погребения. Отмечается она в пятницу Страстной недели и является днем самого строгого поста перед праздником Пасхи. Однако траур в этот скорбный день находится в тесном союзе со светлой надеждой на скорое Воскрешение Иисуса и затаенной радостью в преддверии этого чуда. Богослужение в этот день имеет особый порядок и всецело посвящено воспоминанию трагических событий и Страстей Христовых. Верующие благодарят Христа за искупительный подвиг и просят, чтобы Покрыл Он милосердием Своим прегрешения наши и сподобил радости великой - встретить светлую Пасху.