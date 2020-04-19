Скачать
Воскресенье, 19.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пасха 2020: Зеленский поздравил украинцев (Видео)
Пасха 2020: Зеленский поздравил украинцев (Видео)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 апреля
"Расист": Хэйни оскандалился после слов о Ломаченко
"Расист": Хэйни оскандалился после слов о Ломаченко
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 апреля

Христос Воскрес! Оригинальные поздравления своими словами в прозе

Смотрите фото (13)
Христос Воскрес! Оригинальные поздравления своими словами в прозе
09:30 Сегодня Телеграф

Поздравляем вас со светлым Праздником Пасхи, которое в этом году в православной традиции празднуют 19 апреля!

  • 1

    Христос Воскрес! Сердечно поздравляю с праздником Святой Пасхи. От всей души желаю, чтобы радость Воскресения Христова наполняла сердце, а свет Божественной любви согревал родных и близких. Мирно, спокойно, уверенно идти по предначертанной свыше дороге, благодати, крепкого здоровья, чудес, милосердия, наслаждения пиром веры. Бог в помощь!

  • 2

    Поздравляю вас со светлым и благочестивым праздником Святой Пасхой! Желаю достойной, прекрасной жизни. Чистоты души и помыслов, радости и взаимопонимания, благополучия в семье и доме, душевных людей и надежных друзей. Счастья, хорошего настроения и веры в лучшее! Христос воскрес!

  • 3

    Со светлым Праздником Пасхи! В этот день я желаю тебе мира и процветания. Пусть Господь оберегает тебя от чужой зависти и злости, люди вокруг дарят тебе только любовь и радость, а жизнь будет наполнена яркими красками и смехом близких. Желаю, чтобы каждый день в этой жизни был прожит тобой с удовольствием!

  • 4

    Поздравляю со Светлой Пасхой! Желаю здоровья и света в твой дом, благосостояния и душевного равновесия, самых тёплых и радостных впечатлений и крепкой любви. Пусть твои близкие всегда будут под защитой высших сил и бесконечно счастливы.

  • 5

    Поздравляю со Светлым праздником — Пасхой! В такой день хочется пожелать только уюта, мира и тепла вашему дому. Пусть каждый день в нем живет радость и любовь, в гости заходят родные и близкие люди и никогда ненастье не постучится в двери.

  • 6

    Поздравляю с Пасхой, пусть в великий христианский праздник на душе будет радостно и светло, пусть это чудесное воскресение принесет в дом покой и веру, пусть жизнь будет полна добрыми чудесами и добрыми встречами. Желаю удачи, хороших людей рядом и здоровья!

  • 7

    Сегодня радостный день. Желаю всем и каждому, чтобы в душе вашей всегда трелью звонили колокола. Пускай сердце ваше, всегда будет согрето любовью к близким. Святые ангелы, будут помощниками вам, в богоугодных делах. Живите чистой душой и верным сердцем. И пускай в жизни у вас будет все благополучно. С праздником светлой Пасхи!

  • 8

    Пусть светлая Пасха принесет много добра, море солнечных мгновений и сотни поводов лучезарно улыбнуться! Желаю, чтобы каждое мгновение было наполнено счастьем и любовью! Пусть Господь в этот чудесный праздник пошлет свое благословение!

  • 9

    Христос Воскрес! Пусть в светлый праздник Пасхи для тебя подует ветер добрых перемен. Желаю благодати в жизни под знаменем счастья, а также достатка, мира, радости и удачи. Пусть надежда тебя не покидает, пусть небеса пошлют тебе здоровья и любви.

  • 10

    Жаворонки звонким пением, воспевают святое воскресение. Пускай и души всех людей возрадуются и наполнятся благодатью. Праздничные свечи наполнят глаза молящихся, любовью и теплом. Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Желаю вам только благополучия и спокойствия. Здоровья и святого благословения. Пусть мир и любовь царят в ваших домах. Пускай аромат куличей и пирогов, привлечет сегодня ваших друзей и родных в гости. С праздником Светлой Пасхи.

  • 11

    Поздравляю с добрым и светлым праздником Пасхи. Хочу пожелать, чтобы в твою жизнь вдруг постучалось истинное счастье и великая надежда, чтобы для твоей души открылся новый горизонт благих деяний и высоких стремлений, чтобы в твоём сердце постоянно таились нежные и искренние чувства, чтобы твоя вера и любовь придавали ежедневных сил и вдохновения.

  • 12

    Поздравляем Вас со светлым праздником Христова Воскресения, пусть перезвон пасхальных колоколов принесёт Вам лишь благие вести, пусть сердце Ваше наполнится радостью, пусть вера помогает Вам преодолевать трудности.

Пасха 2020: лучшие поздравления с Воскресением Христовым в стихах

Поздравления с Пасхой 2020: поздравления своими словами в прозе

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Поздравления, 19 апреля, Воскресение Христово, Поздравления в прозе, Поздравления с Пасхой, Проза, Красивые поздравления, с Пасхой, воскрешения Христа, Поздравления своими словами, С Воскресеньем Христовым.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Пасхой 19 апреля 2020! Лучшие поздравления в прозе и открытки
02 Стильная самодельная маска своими руками (Фото)
03 Пройдите простой тест и узнайте, что о Вас думают другие
04 Священник рассказал, как можно самостоятельно освятить пасхальную корзину
05 Не вся рыба полезна: виды, которые опасно есть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Арсенал оружия: В прифронтовой Марьинке военные обнаружили тайник (Видео)
Арсенал: В Марьинке военные обнаружили тайник
Трамп грозит Китаю последствиями из-за COVID-19
Трамп грозит Китаю последствиями из-за COVID-19
Теплее не станет, местами дождь: чем &quot;удивит&quot; погода сегодня, 19 апреля
Теплее не станет, местами дождь: чем "удивит" погода сегодня, 19 апреля
Пасха 2020: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
Пасха 2020: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь