Христос Воскрес! Оригинальные поздравления своими словами в прозе

1 Христос Воскрес! Сердечно поздравляю с праздником Святой Пасхи. От всей души желаю, чтобы радость Воскресения Христова наполняла сердце, а свет Божественной любви согревал родных и близких. Мирно, спокойно, уверенно идти по предначертанной свыше дороге, благодати, крепкого здоровья, чудес, милосердия, наслаждения пиром веры. Бог в помощь!

2 Поздравляю вас со светлым и благочестивым праздником Святой Пасхой! Желаю достойной, прекрасной жизни. Чистоты души и помыслов, радости и взаимопонимания, благополучия в семье и доме, душевных людей и надежных друзей. Счастья, хорошего настроения и веры в лучшее! Христос воскрес!

3 Со светлым Праздником Пасхи! В этот день я желаю тебе мира и процветания. Пусть Господь оберегает тебя от чужой зависти и злости, люди вокруг дарят тебе только любовь и радость, а жизнь будет наполнена яркими красками и смехом близких. Желаю, чтобы каждый день в этой жизни был прожит тобой с удовольствием!

4 Поздравляю со Светлой Пасхой! Желаю здоровья и света в твой дом, благосостояния и душевного равновесия, самых тёплых и радостных впечатлений и крепкой любви. Пусть твои близкие всегда будут под защитой высших сил и бесконечно счастливы.

5 Поздравляю со Светлым праздником — Пасхой! В такой день хочется пожелать только уюта, мира и тепла вашему дому. Пусть каждый день в нем живет радость и любовь, в гости заходят родные и близкие люди и никогда ненастье не постучится в двери.

6 Поздравляю с Пасхой, пусть в великий христианский праздник на душе будет радостно и светло, пусть это чудесное воскресение принесет в дом покой и веру, пусть жизнь будет полна добрыми чудесами и добрыми встречами. Желаю удачи, хороших людей рядом и здоровья!

7 Сегодня радостный день. Желаю всем и каждому, чтобы в душе вашей всегда трелью звонили колокола. Пускай сердце ваше, всегда будет согрето любовью к близким. Святые ангелы, будут помощниками вам, в богоугодных делах. Живите чистой душой и верным сердцем. И пускай в жизни у вас будет все благополучно. С праздником светлой Пасхи!

8 Пусть светлая Пасха принесет много добра, море солнечных мгновений и сотни поводов лучезарно улыбнуться! Желаю, чтобы каждое мгновение было наполнено счастьем и любовью! Пусть Господь в этот чудесный праздник пошлет свое благословение!

9 Христос Воскрес! Пусть в светлый праздник Пасхи для тебя подует ветер добрых перемен. Желаю благодати в жизни под знаменем счастья, а также достатка, мира, радости и удачи. Пусть надежда тебя не покидает, пусть небеса пошлют тебе здоровья и любви.

10 Жаворонки звонким пением, воспевают святое воскресение. Пускай и души всех людей возрадуются и наполнятся благодатью. Праздничные свечи наполнят глаза молящихся, любовью и теплом. Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Желаю вам только благополучия и спокойствия. Здоровья и святого благословения. Пусть мир и любовь царят в ваших домах. Пускай аромат куличей и пирогов, привлечет сегодня ваших друзей и родных в гости. С праздником Светлой Пасхи.

11 Поздравляю с добрым и светлым праздником Пасхи. Хочу пожелать, чтобы в твою жизнь вдруг постучалось истинное счастье и великая надежда, чтобы для твоей души открылся новый горизонт благих деяний и высоких стремлений, чтобы в твоём сердце постоянно таились нежные и искренние чувства, чтобы твоя вера и любовь придавали ежедневных сил и вдохновения.