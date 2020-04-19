Пасха 2020: лучшие поздравления с Воскресением Христовым в стихах

1 Благая весть пришла с небес: Христос воскрес! Христос воскрес! Навстречу празднику спеша, Ликует и поет душа! Вас с Пасхой поздравляю я. Живите в радости, друзья. Пусть будет жизнь полна чудес. Воистину Христос воскрес!

2 «Христос воскрес!» — несется весть, И день поистине прекрасный. Улыбок искренних не счесть — Настала радостная Пасха! Пусть Вас Иисус побережет И свет семье Вашей подарит, Любви огонь в сердцах зажжет И добротой своей одарит. Чтобы успех ко всем был ласков, От всей души поздравлю с Пасхой!

3

4 Христос Воскресе! Поздравляю! Со светлым праздником я Вас. Добра и света Вам желаю, Здоровья крепкого запас. Хранит Господь пусть душу Вашу, И защищает от всех бед. Пусть сердце с разумом подскажут, Для Вас горит, где счастья свет.

5

6 Воскресение Святое, Колокольный перезвон, Наполняет своим пением, Каждый двор и каждый дом. Всем приносит праздник радость, Счастье, веру, доброту. Вас поздравить с Светлой Пасхой, Вместе с ним и я хочу. Пусть тревог в душе не будет, В сердце будет теплота, Пусть Господь оберегает Близких и родных всегда.

7 Христос Воскрес! Вас поздравляю, Желаю счастья и добра, Пусть праздник светлой, доброй Пасхи Подарит вам заряд тепла. Желаю веры в сердце крепкой, Пусть счастье будет и любовь, Надежда пусть одарит светом И вдохновляет вновь и вновь. Пусть трепет сердце вдруг охватит, И станет радостнее жить, Желаю вам я благодати, Мечтать, стремиться и любить.

8 Летит над миром колокольный звон, И даже воздух дышит благодатью, «Христос Воскрес» звучит со всех сторон, Вселяя в души мир, покой и счастье. Со светлой Пасхой, стойкости, тепла, Добра на сердце, веры и смиренья, Чтоб жизнь твоя размеренно текла И приносила радости мгновенья!

9 Светлая Пасха! Радость большая! Искренне в праздничный день я желаю Светлой любви тебе и понимания, Чтоб увенчались успехом старания, Чтобы надежды твои оправдались, Чтобы мечты непременно сбывались, Пахнет пусть в доме твоем куличом, Близких своих собери за столом!

10

11 Светлой вам Пасхи, И пусть Бог хранит От грусти, печали, Тоски и обид. От хитрых врагов, От недоброго слова, От злости, болезни, Недуга любого. Пусть Бог всем дарует Здоровье и радость, Покой, мир, уют И всевышнюю благость!

12 Пышных куличей на стол, Радость пусть спешит в ваш дом, Благодать пускай придет, Счастье прочно в жизнь войдет. Чтоб достатка полна чаша, Без тревог была жизнь ваша. Ангелы поют с небес: «Христос воистину воскрес!»

13

14 В светлое Христово Воскресение Желаю Божьего во всем благословения. Пусть радость сердце счастьем наполняет, Ангел хранитель дом оберегает. Любви, тепла и много вам добра. Пусть жизнь подарками судьбы будет полна. Мгновений в ней — всегда ярких, прекрасных И вкусных куличей вам в этот праздник. С Пасхой!