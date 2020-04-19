Скачать
Воскресенье, 19.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 18 апреля: Пасха 2020, коронавирус и ситуация с пожарами в Украине
Итоги дня 18 апреля: Пасха 2020, коронавирус и ситуация с пожарами в Украине
Благодатный огонь: Возле Киево-Печерской Лавры образовалась очередь (Фото)
Благодатный огонь: Возле Киево-Печерской Лавры образовалась очередь (Фото)
Легенда МЮ мог оказаться в Динамо
Легенда МЮ мог оказаться в Динамо
Пасха 2020: лучшие поздравления с Воскресением Христовым в стихах
Пасха 2020: лучшие поздравления с Воскресением Христовым в стихах

Пасха 2020: лучшие поздравления с Воскресением Христовым в стихах

Смотрите фото (12)
Пасха 2020: лучшие поздравления с Воскресением Христовым в стихах
07:07 Сегодня Телеграф

Красивые поздравления с Пасхой, которые вы можете отправить в письме или сообщением своим друзьям, родственникам, коллегам или знакомым.

  • 1

    Благая весть пришла с небес:

    Христос воскрес! Христос воскрес!

    Навстречу празднику спеша,

    Ликует и поет душа!

     

    Вас с Пасхой поздравляю я.

    Живите в радости, друзья.

    Пусть будет жизнь полна чудес.

    Воистину Христос воскрес!

  • 2

    «Христос воскрес!» — несется весть,

    И день поистине прекрасный.

    Улыбок искренних не счесть —

    Настала радостная Пасха!

    Пусть Вас Иисус побережет

    И свет семье Вашей подарит,

    Любви огонь в сердцах зажжет

    И добротой своей одарит.

    Чтобы успех ко всем был ласков,

    От всей души поздравлю с Пасхой!

  • 3

  • 4

    Христос Воскресе! Поздравляю!

    Со светлым праздником я Вас.

    Добра и света Вам желаю,

    Здоровья крепкого запас.

     

    Хранит Господь пусть душу Вашу,

    И защищает от всех бед.

    Пусть сердце с разумом подскажут,

    Для Вас горит, где счастья свет.

  • 5

  • 6

    Воскресение Святое,

    Колокольный перезвон,

    Наполняет своим пением,

    Каждый двор и каждый дом.

     

    Всем приносит праздник радость,

    Счастье, веру, доброту.

    Вас поздравить с Светлой Пасхой,

    Вместе с ним и я хочу.

     

    Пусть тревог в душе не будет,

    В сердце будет теплота,

    Пусть Господь оберегает

    Близких и родных всегда.

  • 7

    Христос Воскрес! Вас поздравляю,

    Желаю счастья и добра,

    Пусть праздник светлой, доброй Пасхи

    Подарит вам заряд тепла.

     

    Желаю веры в сердце крепкой,

    Пусть счастье будет и любовь,

    Надежда пусть одарит светом

    И вдохновляет вновь и вновь.

     

    Пусть трепет сердце вдруг охватит,

    И станет радостнее жить,

    Желаю вам я благодати,

    Мечтать, стремиться и любить.

  • 8

    Летит над миром колокольный звон,

    И даже воздух дышит благодатью,

    «Христос Воскрес» звучит со всех сторон,

    Вселяя в души мир, покой и счастье.

     

    Со светлой Пасхой, стойкости, тепла,

    Добра на сердце, веры и смиренья,

    Чтоб жизнь твоя размеренно текла

    И приносила радости мгновенья!

  • 9

    Светлая Пасха! Радость большая!

    Искренне в праздничный день я желаю

    Светлой любви тебе и понимания,

    Чтоб увенчались успехом старания,

    Чтобы надежды твои оправдались,

    Чтобы мечты непременно сбывались,

    Пахнет пусть в доме твоем куличом,

    Близких своих собери за столом!

  • 10

  • 11

    Светлой вам Пасхи,

    И пусть Бог хранит

    От грусти, печали,

    Тоски и обид.

     

    От хитрых врагов,

    От недоброго слова,

    От злости, болезни,

    Недуга любого.

     

    Пусть Бог всем дарует

    Здоровье и радость,

    Покой, мир, уют

    И всевышнюю благость!

  • 12

    Пышных куличей на стол,

    Радость пусть спешит в ваш дом,

    Благодать пускай придет,

    Счастье прочно в жизнь войдет.

     

    Чтоб достатка полна чаша,

    Без тревог была жизнь ваша.

    Ангелы поют с небес:

    «Христос воистину воскрес!»

  • 13

  • 14

    В светлое Христово Воскресение

    Желаю Божьего во всем благословения.

    Пусть радость сердце счастьем наполняет,

    Ангел хранитель дом оберегает.

     

    Любви, тепла и много вам добра.

    Пусть жизнь подарками судьбы будет полна.

    Мгновений в ней — всегда ярких, прекрасных

    И вкусных куличей вам в этот праздник. С Пасхой!

  • 15

    Сегодня день волшебный,

    И звон колоколов

    Доносится молитвой

    До разных уголков.

     

    С Великой, Светлой Пасхой

    Спешу поздравить всех.

    Пусть будет все как в сказке.

    И в жизни ждет успех!

С Пасхой 19 апреля 2020! Лучшие поздравления в прозе и открытки

С Пасхой 2020! Красивые поздравления в прозе

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (12)

Все по теме:

Поздравления, 19 апреля, Воскресение Христово, Поздравления в прозе, Поздравления с Пасхой, Проза, Красивые поздравления, с Пасхой, воскрешения Христа, Поздравления своими словами, С Воскресеньем Христовым.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стильная самодельная маска своими руками (Фото)
02 С Пасхой 19 апреля 2020! Лучшие поздравления в прозе и открытки
03 Пройдите простой тест и узнайте, что о Вас думают другие
04 Священник рассказал, как можно самостоятельно освятить пасхальную корзину
05 Не вся рыба полезна: виды, которые опасно есть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Испания продлит запрет на выход из дома
Испания продлит запрет на выход из дома
В Польше выросло количество умерших от коронавируса
В Польше выросло количество умерших от коронавируса
Трое космонавтов МКС вернулись на Землю (Фото)
Трое космонавтов МКС вернулись на Землю (Фото)
Пасха 2020: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
Пасха 2020: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь