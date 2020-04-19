Пасха 2020: лучшие поздравления с Воскресением Христовым в стихах

Благая весть пришла с небес:
Христос воскрес! Христос воскрес!
Навстречу празднику спеша,
Ликует и поет душа!
Вас с Пасхой поздравляю я.
Живите в радости, друзья.
Пусть будет жизнь полна чудес.
Воистину Христос воскрес!
«Христос воскрес!» — несется весть,
И день поистине прекрасный.
Улыбок искренних не счесть —
Настала радостная Пасха!
Пусть Вас Иисус побережет
И свет семье Вашей подарит,
Любви огонь в сердцах зажжет
И добротой своей одарит.
Чтобы успех ко всем был ласков,
От всей души поздравлю с Пасхой!
Христос Воскресе! Поздравляю!
Со светлым праздником я Вас.
Добра и света Вам желаю,
Здоровья крепкого запас.
Хранит Господь пусть душу Вашу,
И защищает от всех бед.
Пусть сердце с разумом подскажут,
Для Вас горит, где счастья свет.
Воскресение Святое,
Колокольный перезвон,
Наполняет своим пением,
Каждый двор и каждый дом.
Всем приносит праздник радость,
Счастье, веру, доброту.
Вас поздравить с Светлой Пасхой,
Вместе с ним и я хочу.
Пусть тревог в душе не будет,
В сердце будет теплота,
Пусть Господь оберегает
Близких и родных всегда.
Христос Воскрес! Вас поздравляю,
Желаю счастья и добра,
Пусть праздник светлой, доброй Пасхи
Подарит вам заряд тепла.
Желаю веры в сердце крепкой,
Пусть счастье будет и любовь,
Надежда пусть одарит светом
И вдохновляет вновь и вновь.
Пусть трепет сердце вдруг охватит,
И станет радостнее жить,
Желаю вам я благодати,
Мечтать, стремиться и любить.
Летит над миром колокольный звон,
И даже воздух дышит благодатью,
«Христос Воскрес» звучит со всех сторон,
Вселяя в души мир, покой и счастье.
Со светлой Пасхой, стойкости, тепла,
Добра на сердце, веры и смиренья,
Чтоб жизнь твоя размеренно текла
И приносила радости мгновенья!
Светлая Пасха! Радость большая!
Искренне в праздничный день я желаю
Светлой любви тебе и понимания,
Чтоб увенчались успехом старания,
Чтобы надежды твои оправдались,
Чтобы мечты непременно сбывались,
Пахнет пусть в доме твоем куличом,
Близких своих собери за столом!
Светлой вам Пасхи,
И пусть Бог хранит
От грусти, печали,
Тоски и обид.
От хитрых врагов,
От недоброго слова,
От злости, болезни,
Недуга любого.
Пусть Бог всем дарует
Здоровье и радость,
Покой, мир, уют
И всевышнюю благость!
Пышных куличей на стол,
Радость пусть спешит в ваш дом,
Благодать пускай придет,
Счастье прочно в жизнь войдет.
Чтоб достатка полна чаша,
Без тревог была жизнь ваша.
Ангелы поют с небес:
«Христос воистину воскрес!»
В светлое Христово Воскресение
Желаю Божьего во всем благословения.
Пусть радость сердце счастьем наполняет,
Ангел хранитель дом оберегает.
Любви, тепла и много вам добра.
Пусть жизнь подарками судьбы будет полна.
Мгновений в ней — всегда ярких, прекрасных
И вкусных куличей вам в этот праздник. С Пасхой!
Сегодня день волшебный,
И звон колоколов
Доносится молитвой
До разных уголков.
С Великой, Светлой Пасхой
Спешу поздравить всех.
Пусть будет все как в сказке.
И в жизни ждет успех!