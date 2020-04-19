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Христос Воскресе! Красивые поздравления с Пасхой родным и близким людям

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Христос Воскресе! Красивые поздравления с Пасхой родным и близким людям
14:37 Сегодня Телеграф

Важнейший христианский праздник - Пасху, православные верующие ликующе встречают сразу после самого строгого в году Великого поста.

  • 1

    Я в этот светлый праздник Пасхи

    Хочу от сердца пожелать,

    Чтоб Бог взял радужные краски

    И жизнь раскрасил в благодать!

     

    Пусть это Божье Воскресенье

    Подарит счастье и здоровье,

    Желаний добрых исполнение,

    Чтоб мир наполнился любовью!

  • 2

  • 3

    Светлый праздник наступает,

    Слышен звон колоколов...

    С Воскресением поздравляем,

    И кулич уже готов.

     

    Пусть в ваш дом придет согласие,

    Будет жизнь полна чудес,

    В прошлом будут разногласия.

    С Пасхой вас! Христос воскрес!

  • 4

  • 5

    Христос воскрес, Христос воскрес!

    Ликуют небо, солнце, лес.

    Большое чудо, в этот час

    Мы с Пасхой поздравляем вас.

     

    Пусть будет мирным ваш очаг,

    Пусть будет смелым каждый шаг,

    Здоровье будет и везение.

    С Господним Светлым Воскресением!

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    Христос воскрес! Пусть колокольный звон

    Разбудит всех своей чудесной песней.

    Пусть Бог хранит ваш светлый теплый дом,

    И жизнь пусть будет капельку чудесней.

     

    Пусть будет мир и в сердце, и в душе,

    Пусть друг в беде протянет сразу руку.

    Пусть вся семья однажды в тишине

    Порадуется искренне друг другу.

     

    Пусть небеса в делах благословят,

    А от гостей дом будет слишком тесен,

    Пусть счастьем ангельским глаза ваши горят.

    Христос воскрес! Воистину воскресе!

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  • 9

    Счастье, радость и веселье

    Пусть живут в вашей душе,

    Любовь, дружба и везение

    Окружают пусть везде!

     

    В доме смеха и достатка.

    Каждый миг пускай с небес

    Освещает вас свет Божий,

    С Пасхой, вас! Христос Воскрес!

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  • 11

    Светлой Пасхи! Счастья, света,

    Солнца ясного рассвета,

    Тишины в душе, в сердцах,

    Мира и любви в домах.

    Мы желаем христианам

    Новой жизни без обмана,

    Без болезней, зла и бед,

    Бога выполнять Завет.

    «С Пасхой!» — слышится с небес:

    Бог воистину воскрес!

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  • 13

    Пусть праздник светлый и великий

    Наполнит счастьем каждый дом,

    И сердцем чистым и открытым,

    И с верой твердой, и крестом

    Его встречай. Иисус воскрес!

    Добра и счастья, и чудес!

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  • 15

    Душа ликует и поет

    К нам праздник Пасхи в дом идет.

    И колокольный перезвон —

    Христос Воскрес! — разносит он.

     

    Кулич пасхальный на столе,

    И яйца — в радость детворе.

    Все веселятся от души.

    Христос Воскрес! — сказать спешим.

     

    Пусть будут мир, любовь, уют.

    Пусть добрые дела Вас ждут.

    Пусть вера душу согревает,

    И Вас Господь не оставляет.

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    Христос воистину воскрес!

    В прекрасный, светлый праздник Пасхи

    Пусть будет мир полон чудес,

    Добра, любви, тепла и ласки!

     

    Все ваши добрые желания

    Пусть воплощает Господь в быль,

    А все печали и страдания

    Развеет по ветру, как пыль!

  • 18

  • 19

    Желаем тепла, и добра, и уюта,

    Желаем любви и достатка во всём.

    Пускай к вам придет прямо в эту минуту

    Всё то, что счастливым ваш сделает дом.

     

    Пускай все здоровы, удачливы будут,

    Друг друга ценить нужно вам и любить.

    Пусть пахнет кулич, и любое чтоб блюдо

    Могли вы с семьёю своей разделить.

     

    Христос наш воскресе! И радостный праздник

    Пусть дарит вам только улыбки и свет.

    Пусть день Воскрешения, светлой сей Пасхи,

    Даст благословенье на множество лет!

Христос Воскрес! Оригинальные поздравления своими словами в прозе

Поздравления с Пасхой 2020: поздравления своими словами в прозе

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