Со Светлой Пасхой 2020! Детские поздравления и открытки

Сегодня Пасха наступила,
И льется радость к нам с небес.
Вокруг все люди славят Бога
И говорят: "Христос Воскрес".
Чем пахнет Пасха?
Куличами и свежим воздухом весны.
Все люди стать должны добрее,
Не зря заветы нам даны!
Сегодня будем красить яйца
И все друг друга поздравлять!
И праздник этот сокровенный
С душой открытою встречать.
Светит солнце яркое
В небе голубом,
Мы сегодня вместе
В храм святой идем...
Люди улыбаются,
Слыша звон с небес:
— Верьте в чудо-чудное,
Ведь Христос воскрес!
Светлое Христово Воскресение —
День великий, чистый и святой.
Дарит всем надежду на спасение,
Веру и надежду, и любовь.
Этот день — огромная всем радость,
Ведь для нас для всех Христос Воскрес.
Пусть же его истинная святость
Дарит сердце чистое и благодать с небес!
Праздник Пасхи к нам приходит
Дарит нам любовь.
Ведь Иисус воскрес сегодня
Говорим мы вновь.
Он нам подарил надежду,
Научил нас жить.
Доброту, заботу, нежность
В душах сохранить.
Самый славный день в году,
Я его с любовью жду,
Чтоб услышать средь небес:
— Чудо есть — Христос Воскрес!
Я проснулся ранним утром
И сказал Христос Воскрес.
И ко мне в лучах спустился
Ангел радостный с небес.
В доме пахнет куличами,
Угощение на столе,
Потому что весть благая
Разлетелась по земле!
Проснулась я и вижу —
Яички на столе,
Причудливые, яркие...
Я точно не во сне?
В окно стучится птичка,
Как будто Ангелок,
И небо очень чистое,
Как новенький листок.
Ура, сегодня Пасха!
Ура, Христос Воскрес!
Желаю всем я счастья,
Здоровья и чудес.
Пасха светлая пришла.
Радость всем превознесла
Прямо со святых небес:
Радуйтесь! Христос воскрес!
Праздник Пасхи наступил,
Нам веселье подарил,
Знаем мы, Христос Воскрес,
Значит, полон мир теперь чудес!
Поздравляем всех вокруг,
Пусть растет успехов круг,
Радость в воздухе парит,
Доброта в сердцах царит!
Пусть еще я очень мал,
Но про Пасху знаю.
Всем скажу — Христос Воскрес!
Обниму, поздравлю!
Много света и добра
Принесет нам праздник,
И про это знают все,
Даже первоклассник.
Солнце жмурится с небес,
Землю освещает,
Этот праздник людям всем
Счастье предвещает.
Словно чудо из чудес,
Словно в дивной сказке,
Наступила, наконец,
Золотая Пасха!
Праздник Пасхи наступил,
Радость всем нам подарил,
Зазвенят колокола,
Куличи святить пора.
Соберемся за столом
И поделимся добром.
Ведь Иисус Христос воскрес,
Смотрит он на нас с небес.
"Христос Воскрес!" — друг другу скажем
И доброту свою покажем,
Со светлой Пасхой всех поздравим
И дружно Господа прославим!
Пусть этот праздник всех подружит,
В веселье ласково закружит,
Мечты все станут исполняться,
Пока едим кулич и яйца!
Со Светлой Пасхой поздравляем,
И теплоты в душе желаем,
Надежды, мира и добра,
Чтоб не коснулась вас беда.
Яички-крашенки в корзинке,
Кулич пахучий на столе.
День Пасхи, словно по старинке,
Мы празднуем в большой семье.
И я хочу любимым людям
Добра, здоровья пожелать.
Пусть всем Господь подарит чудо
И жизнь наполнит благодать!