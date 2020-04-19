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Со Светлой Пасхой 2020! Детские поздравления и открытки

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Со Светлой Пасхой 2020! Детские поздравления и открытки
15:58 Сегодня Телеграф

Пасха - самый древний и важный праздник богослужебного года. Христос воскрес! - и для всего мироздания началась истинная весна!

  • 1

    Сегодня Пасха наступила,

    И льется радость к нам с небес.

    Вокруг все люди славят Бога

    И говорят: "Христос Воскрес".

     

    Чем пахнет Пасха?

    Куличами и свежим воздухом весны.

    Все люди стать должны добрее,

    Не зря заветы нам даны!

     

    Сегодня будем красить яйца

    И все друг друга поздравлять!

    И праздник этот сокровенный

    С душой открытою встречать.

  • 2

  • 3

    Светит солнце яркое

    В небе голубом,

    Мы сегодня вместе

    В храм святой идем...

     

    Люди улыбаются,

    Слыша звон с небес:

    — Верьте в чудо-чудное,

    Ведь Христос воскрес!

  • 4

  • 5

    Светлое Христово Воскресение —

    День великий, чистый и святой.

    Дарит всем надежду на спасение,

    Веру и надежду, и любовь.

     

    Этот день — огромная всем радость,

    Ведь для нас для всех Христос Воскрес.

    Пусть же его истинная святость

    Дарит сердце чистое и благодать с небес!

  • 6

  • 7

    Праздник Пасхи к нам приходит

    Дарит нам любовь.

    Ведь Иисус воскрес сегодня

    Говорим мы вновь.

     

    Он нам подарил надежду,

    Научил нас жить.

    Доброту, заботу, нежность

    В душах сохранить.

  • 8

  • 9

    Самый славный день в году,

    Я его с любовью жду,

    Чтоб услышать средь небес:

    — Чудо есть — Христос Воскрес!

  • 10

  • 11

    Я проснулся ранним утром

    И сказал Христос Воскрес.

    И ко мне в лучах спустился

    Ангел радостный с небес.

     

    В доме пахнет куличами,

    Угощение на столе,

    Потому что весть благая

    Разлетелась по земле!

  • 12

  • 13

    Проснулась я и вижу —

    Яички на столе,

    Причудливые, яркие...

    Я точно не во сне?

     

    В окно стучится птичка,

    Как будто Ангелок,

    И небо очень чистое,

    Как новенький листок.

     

    Ура, сегодня Пасха!

    Ура, Христос Воскрес!

    Желаю всем я счастья,

    Здоровья и чудес.

  • 14

  • 15

    Пасха светлая пришла.

    Радость всем превознесла

    Прямо со святых небес:

    Радуйтесь! Христос воскрес!

  • 16

  • 17

    Праздник Пасхи наступил,

    Нам веселье подарил,

    Знаем мы, Христос Воскрес,

    Значит, полон мир теперь чудес!

     

    Поздравляем всех вокруг,

    Пусть растет успехов круг,

    Радость в воздухе парит,

    Доброта в сердцах царит!

  • 18

  • 19

    Пусть еще я очень мал,

    Но про Пасху знаю.

    Всем скажу — Христос Воскрес!

    Обниму, поздравлю!

     

    Много света и добра

    Принесет нам праздник,

    И про это знают все,

    Даже первоклассник.

  • 20

  • 21

    Солнце жмурится с небес,

    Землю освещает,

    Этот праздник людям всем

    Счастье предвещает.

     

    Словно чудо из чудес,

    Словно в дивной сказке,

    Наступила, наконец,

    Золотая Пасха!

  • 22

  • 23

    Праздник Пасхи наступил,

    Радость всем нам подарил,

    Зазвенят колокола,

    Куличи святить пора.

     

    Соберемся за столом

    И поделимся добром.

    Ведь Иисус Христос воскрес,

    Смотрит он на нас с небес.

  • 24

  • 25

    "Христос Воскрес!" — друг другу скажем

    И доброту свою покажем,

    Со светлой Пасхой всех поздравим

    И дружно Господа прославим!

     

    Пусть этот праздник всех подружит,

    В веселье ласково закружит,

    Мечты все станут исполняться,

    Пока едим кулич и яйца!

  • 26

  • 27

    Со Светлой Пасхой поздравляем,

    И теплоты в душе желаем,

    Надежды, мира и добра,

    Чтоб не коснулась вас беда.

  • 28

  • 29

    Яички-крашенки в корзинке,

    Кулич пахучий на столе.

    День Пасхи, словно по старинке,

    Мы празднуем в большой семье.

     

    И я хочу любимым людям

    Добра, здоровья пожелать.

    Пусть всем Господь подарит чудо

    И жизнь наполнит благодать!

Христос Воскресе! Красивые поздравления с Пасхой родным и близким людям

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