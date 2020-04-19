Со Светлой Пасхой 2020! Детские поздравления и открытки

1 Сегодня Пасха наступила, И льется радость к нам с небес. Вокруг все люди славят Бога И говорят: "Христос Воскрес". Чем пахнет Пасха? Куличами и свежим воздухом весны. Все люди стать должны добрее, Не зря заветы нам даны! Сегодня будем красить яйца И все друг друга поздравлять! И праздник этот сокровенный С душой открытою встречать.

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3 Светит солнце яркое В небе голубом, Мы сегодня вместе В храм святой идем... Люди улыбаются, Слыша звон с небес: — Верьте в чудо-чудное, Ведь Христос воскрес!

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5 Светлое Христово Воскресение — День великий, чистый и святой. Дарит всем надежду на спасение, Веру и надежду, и любовь. Этот день — огромная всем радость, Ведь для нас для всех Христос Воскрес. Пусть же его истинная святость Дарит сердце чистое и благодать с небес!

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7 Праздник Пасхи к нам приходит Дарит нам любовь. Ведь Иисус воскрес сегодня Говорим мы вновь. Он нам подарил надежду, Научил нас жить. Доброту, заботу, нежность В душах сохранить.

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9 Самый славный день в году, Я его с любовью жду, Чтоб услышать средь небес: — Чудо есть — Христос Воскрес!

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11 Я проснулся ранним утром И сказал Христос Воскрес. И ко мне в лучах спустился Ангел радостный с небес. В доме пахнет куличами, Угощение на столе, Потому что весть благая Разлетелась по земле!

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13 Проснулась я и вижу — Яички на столе, Причудливые, яркие... Я точно не во сне? В окно стучится птичка, Как будто Ангелок, И небо очень чистое, Как новенький листок. Ура, сегодня Пасха! Ура, Христос Воскрес! Желаю всем я счастья, Здоровья и чудес.

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15 Пасха светлая пришла. Радость всем превознесла Прямо со святых небес: Радуйтесь! Христос воскрес!

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17 Праздник Пасхи наступил, Нам веселье подарил, Знаем мы, Христос Воскрес, Значит, полон мир теперь чудес! Поздравляем всех вокруг, Пусть растет успехов круг, Радость в воздухе парит, Доброта в сердцах царит!

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19 Пусть еще я очень мал, Но про Пасху знаю. Всем скажу — Христос Воскрес! Обниму, поздравлю! Много света и добра Принесет нам праздник, И про это знают все, Даже первоклассник.

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21 Солнце жмурится с небес, Землю освещает, Этот праздник людям всем Счастье предвещает. Словно чудо из чудес, Словно в дивной сказке, Наступила, наконец, Золотая Пасха!

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23 Праздник Пасхи наступил, Радость всем нам подарил, Зазвенят колокола, Куличи святить пора. Соберемся за столом И поделимся добром. Ведь Иисус Христос воскрес, Смотрит он на нас с небес.

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25 "Христос Воскрес!" — друг другу скажем И доброту свою покажем, Со светлой Пасхой всех поздравим И дружно Господа прославим! Пусть этот праздник всех подружит, В веселье ласково закружит, Мечты все станут исполняться, Пока едим кулич и яйца!

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27 Со Светлой Пасхой поздравляем, И теплоты в душе желаем, Надежды, мира и добра, Чтоб не коснулась вас беда.

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