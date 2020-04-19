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С Великим Воскресением 2020! Прикольные поздравления в стихах

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С Великим Воскресением 2020! Прикольные поздравления в стихах
18:07 Сегодня Телеграф

Пасха, или Воскресение Христово - праздник из праздников и торжество всех торжеств. Из всех крупных христианских праздников церковного года он самый древний, торжественный и радостный.

  • 1

    Мы сегодня яйца бьем.

    Скорлупой заполнен дом.

    И куличики едим,

    Добавляя меда к ним.

     

    Все поют "Христос Воскрес"

    В ожидании чудес.

    Улыбаются все мило,

    Значит, Пасха наступила!

  • 2

  • 3

    Христос воскрес, вот это чудо!

    Пусть мир наполнится добром,

    Витает волшебство повсюду,

    Уют пускай придет в ваш дом!

     

    Здоровье и благословение

    Несут пусть Ангелы с небес!

    Пусть дарит каждое мгновение

    Вам множество благих чудес!

  • 4

  • 5

    Поздравляю тебя с Пасхой!

    Пускай будут на столе

    И икорка, и колбаска,

    Много вкусных куличей!

     

    И красуются пусть яйца —

    Главный Пасхи атрибут.

    Пускай жизнь твоя удастся,

    Тебя ценят, любят, ждут!

  • 6

  • 7

    Улыбок солнечных, тепла

    Желаю в праздник светлой Пасхи,

    Чтоб жизнь твоя всегда была

    Прекрасней самой доброй сказки!

     

    Пусть Бог хранит тебя от бед,

    Здоровье, силы посылает!

    В душе твоей пусть солнца свет

    Всегда добром мир озаряет!

  • 8

  • 9

    Подари друзьям яичко,

    Напои святой водичкой,

    Яйца разбиваются —

    Пасха начинается!

     

    Пусть несет она тебе

    Только радостей в судьбе

    И богатства полный дом,

    И удач в труде любом!

  • 10

  • 11

    На куличи много ты не налегай,

    Яичками стучись, не забывай.

    Всех целуй, люби и обнимай,

    Пей кагор, душою отдыхай.

    Всем вокруг желай чудес,

    Всех поздравь — Христос Воскрес!

  • 12

  • 13

    С Пасхой светлой поздравляю!

    Славно погулять желаю,

    Друзей, знакомых навестить

    И куличом всех угостить.

     

    Пусть у Вас потом весь год,

    Как по маслу, все идет,

    Все мечты осуществятся,

    Горе стороной пройдет!

  • 14

  • 15

    Сегодня Пасха к нам пришла

    Любовь и веру принесла,

    Желаю много вам чудес

    И говорю: "Христос Воскрес!"

     

    Пусть ангел освещает путь,

    От бед желаю улизнуть.

    Тепло пусть душу согревает

    И счастье вас не забывает!

  • 16

  • 17

    Я вас с Пасхой поздравляю,

    Пост окончен, отдыхайте.

    Кушайте сальцо, колбаску

    И кагорчик наливайте.

     

    Будьте лишь благоразумны,

    Праздник этот непростой,

    Сердце ваше непременно

    Пусть сияет добротой.

     

    Сладкой жизни вам с изюмом,

    Как кулич румяный ваш,

    Настроение пусть будет

    На пятерку, высший класс.

  • 18

  • 19

    Поздравляю с Пасхой!

    Ешьте теперь мяско,

    Запивайте все винцом,

    Будьте славным молодцом.

     

    И гуляйте, веселитесь,

    Только Бога не гневите.

    Знайте меру, знайте толк,

    Чтобы разум не умолк!

     

    Пожелаю вам удачи

    И любви еще в придачу.

    Будьте счастливы всегда

    И не злитесь никогда!

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