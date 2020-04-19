С Великим Воскресением 2020! Прикольные поздравления в стихах

1 Мы сегодня яйца бьем. Скорлупой заполнен дом. И куличики едим, Добавляя меда к ним. Все поют "Христос Воскрес" В ожидании чудес. Улыбаются все мило, Значит, Пасха наступила!

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3 Христос воскрес, вот это чудо! Пусть мир наполнится добром, Витает волшебство повсюду, Уют пускай придет в ваш дом! Здоровье и благословение Несут пусть Ангелы с небес! Пусть дарит каждое мгновение Вам множество благих чудес!

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5 Поздравляю тебя с Пасхой! Пускай будут на столе И икорка, и колбаска, Много вкусных куличей! И красуются пусть яйца — Главный Пасхи атрибут. Пускай жизнь твоя удастся, Тебя ценят, любят, ждут!

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7 Улыбок солнечных, тепла Желаю в праздник светлой Пасхи, Чтоб жизнь твоя всегда была Прекрасней самой доброй сказки! Пусть Бог хранит тебя от бед, Здоровье, силы посылает! В душе твоей пусть солнца свет Всегда добром мир озаряет!

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9 Подари друзьям яичко, Напои святой водичкой, Яйца разбиваются — Пасха начинается! Пусть несет она тебе Только радостей в судьбе И богатства полный дом, И удач в труде любом!

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11 На куличи много ты не налегай, Яичками стучись, не забывай. Всех целуй, люби и обнимай, Пей кагор, душою отдыхай. Всем вокруг желай чудес, Всех поздравь — Христос Воскрес!

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13 С Пасхой светлой поздравляю! Славно погулять желаю, Друзей, знакомых навестить И куличом всех угостить. Пусть у Вас потом весь год, Как по маслу, все идет, Все мечты осуществятся, Горе стороной пройдет!

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15 Сегодня Пасха к нам пришла Любовь и веру принесла, Желаю много вам чудес И говорю: "Христос Воскрес!" Пусть ангел освещает путь, От бед желаю улизнуть. Тепло пусть душу согревает И счастье вас не забывает!

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17 Я вас с Пасхой поздравляю, Пост окончен, отдыхайте. Кушайте сальцо, колбаску И кагорчик наливайте. Будьте лишь благоразумны, Праздник этот непростой, Сердце ваше непременно Пусть сияет добротой. Сладкой жизни вам с изюмом, Как кулич румяный ваш, Настроение пусть будет На пятерку, высший класс.

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