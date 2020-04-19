С Великим Воскресением 2020! Прикольные поздравления в стихах

Мы сегодня яйца бьем.
Скорлупой заполнен дом.
И куличики едим,
Добавляя меда к ним.
Все поют "Христос Воскрес"
В ожидании чудес.
Улыбаются все мило,
Значит, Пасха наступила!
Христос воскрес, вот это чудо!
Пусть мир наполнится добром,
Витает волшебство повсюду,
Уют пускай придет в ваш дом!
Здоровье и благословение
Несут пусть Ангелы с небес!
Пусть дарит каждое мгновение
Вам множество благих чудес!
Поздравляю тебя с Пасхой!
Пускай будут на столе
И икорка, и колбаска,
Много вкусных куличей!
И красуются пусть яйца —
Главный Пасхи атрибут.
Пускай жизнь твоя удастся,
Тебя ценят, любят, ждут!
Улыбок солнечных, тепла
Желаю в праздник светлой Пасхи,
Чтоб жизнь твоя всегда была
Прекрасней самой доброй сказки!
Пусть Бог хранит тебя от бед,
Здоровье, силы посылает!
В душе твоей пусть солнца свет
Всегда добром мир озаряет!
Подари друзьям яичко,
Напои святой водичкой,
Яйца разбиваются —
Пасха начинается!
Пусть несет она тебе
Только радостей в судьбе
И богатства полный дом,
И удач в труде любом!
На куличи много ты не налегай,
Яичками стучись, не забывай.
Всех целуй, люби и обнимай,
Пей кагор, душою отдыхай.
Всем вокруг желай чудес,
Всех поздравь — Христос Воскрес!
С Пасхой светлой поздравляю!
Славно погулять желаю,
Друзей, знакомых навестить
И куличом всех угостить.
Пусть у Вас потом весь год,
Как по маслу, все идет,
Все мечты осуществятся,
Горе стороной пройдет!
Сегодня Пасха к нам пришла
Любовь и веру принесла,
Желаю много вам чудес
И говорю: "Христос Воскрес!"
Пусть ангел освещает путь,
От бед желаю улизнуть.
Тепло пусть душу согревает
И счастье вас не забывает!
Я вас с Пасхой поздравляю,
Пост окончен, отдыхайте.
Кушайте сальцо, колбаску
И кагорчик наливайте.
Будьте лишь благоразумны,
Праздник этот непростой,
Сердце ваше непременно
Пусть сияет добротой.
Сладкой жизни вам с изюмом,
Как кулич румяный ваш,
Настроение пусть будет
На пятерку, высший класс.
Поздравляю с Пасхой!
Ешьте теперь мяско,
Запивайте все винцом,
Будьте славным молодцом.
И гуляйте, веселитесь,
Только Бога не гневите.
Знайте меру, знайте толк,
Чтобы разум не умолк!
Пожелаю вам удачи
И любви еще в придачу.
Будьте счастливы всегда
И не злитесь никогда!