Христос Воскрес! Теплые поздравления своими словами, открытки

1 Поздравляю с Пасхой! Тебе желаю ясного солнца над головой, позитивных мыслей, добрых поступков, приветливых улыбок, безграничной любви и море блаженства.

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3 Поздравляем с весенним светлым христианским праздником Пасхи, желаем Вам очищения души, обновления и уюта в доме. Пусть Ваша семья всегда будет надёжным и тёплым кругом Вашей поддержки. Будьте любимы, здоровы и счастливы.

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5 Грянул светлый, добрый праздник — Пасха! Поздравляю с этим радостным днем. Желаю поистине душевного ликования, достатка, тепла, уюта, улыбок и семейного единства. Пусть Божья благодать осветит ваш дом и наполнит его миром, благополучием и душевностью!

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7 Поздравляю с Пасхой! В этот светлый, добрый, звонкий праздник — желаю всем море любви, семейного единения, духовного роста и ощутимого счастья. Будьте открыты вере и ее очищающей силе. Берегите родных и близких и живите в мире, полном благополучия, понимания и радушия!

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9 Христос воскрес! Пусть в этот светлый день ваша душа наполнится счастьем и умиротворением. Желаем, чтобы Господь охранял ваш дом, не впуская в него беду и горести. Великая Пасха настала, Спаситель наш Воистину воскрес!

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11 Поздравляем Вас со светлым пасхальным праздником, пусть в Вашей душе ощущается всегда присутствие Высшей силы, будут здоровы и успешны Ваши дети, крепки и счастливы Ваши семьи, активны и бодры Ваши родители. Пусть сопровождает Вас душевное спокойствие, материальное благополучие, уверенность в счастливом будущем и вера.

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13 От всей души поздравляю с праздником Пасхи. Желаю всегда хранить в сердце любовь и веру, желаю сегодня взглянуть на небо и понять, что у тебя чудесная жизнь и прожить её нужно достойно и красиво. Желаю крепкого здоровья тебе и твоим близким, желаю счастливых осадков в твоей жизни и перспективных прогнозов.

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15 В день светлой, доброй Пасхи от чистого сердца желаю любить и непременно быть любимым человеком, мечтать о сокровенном и всей душой стремиться к чудесам, ни дня не проживать без веры и надежды, всегда быть под надёжной защитой крыльев своего ангела.

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17 Поздравляем Вас с радостным и светлым весенним праздником обновления, с Пасхой! Пусть в этот святой день Ваше сердце будет открыто Богу, пусть придут в Вашу душу гармония и тепло. Желаем, чтобы Ваш дом наполнился уютом, звонким смехом, чтобы только добрые вести приходили сегодня в Вашу семью, будьте здоровы и благополучны.

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