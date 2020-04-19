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Христос Воскрес! Теплые поздравления своими словами, открытки

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Христос Воскрес! Теплые поздравления своими словами, открытки
19:57 Сегодня Телеграф

Христос воскрес! Со светлой Пасхой! Пусть в доме будет доброта. Предлагаем красивые поздравления в прозе и открытки.

  • 1

    Поздравляю с Пасхой! Тебе желаю ясного солнца над головой, позитивных мыслей, добрых поступков, приветливых улыбок, безграничной любви и море блаженства.

  • 2

  • 3

    Поздравляем с весенним светлым христианским праздником Пасхи, желаем Вам очищения души, обновления и уюта в доме. Пусть Ваша семья всегда будет надёжным и тёплым кругом Вашей поддержки. Будьте любимы, здоровы и счастливы.

  • 4

  • 5

    Грянул светлый, добрый праздник — Пасха! Поздравляю с этим радостным днем. Желаю поистине душевного ликования, достатка, тепла, уюта, улыбок и семейного единства. Пусть Божья благодать осветит ваш дом и наполнит его миром, благополучием и душевностью!

  • 6

  • 7

    Поздравляю с Пасхой! В этот светлый, добрый, звонкий праздник — желаю всем море любви, семейного единения, духовного роста и ощутимого счастья. Будьте открыты вере и ее очищающей силе. Берегите родных и близких и живите в мире, полном благополучия, понимания и радушия!

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  • 9

    Христос воскрес! Пусть в этот светлый день ваша душа наполнится счастьем и умиротворением. Желаем, чтобы Господь охранял ваш дом, не впуская в него беду и горести. Великая Пасха настала, Спаситель наш Воистину воскрес!

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  • 11

    Поздравляем Вас со светлым пасхальным праздником, пусть в Вашей душе ощущается всегда присутствие Высшей силы, будут здоровы и успешны Ваши дети, крепки и счастливы Ваши семьи, активны и бодры Ваши родители. Пусть сопровождает Вас душевное спокойствие, материальное благополучие, уверенность в счастливом будущем и вера.

  • 12

  • 13

    От всей души поздравляю с праздником Пасхи. Желаю всегда хранить в сердце любовь и веру, желаю сегодня взглянуть на небо и понять, что у тебя чудесная жизнь и прожить её нужно достойно и красиво. Желаю крепкого здоровья тебе и твоим близким, желаю счастливых осадков в твоей жизни и перспективных прогнозов.

  • 14

  • 15

    В день светлой, доброй Пасхи от чистого сердца желаю любить и непременно быть любимым человеком, мечтать о сокровенном и всей душой стремиться к чудесам, ни дня не проживать без веры и надежды, всегда быть под надёжной защитой крыльев своего ангела.

  • 16

  • 17

    Поздравляем Вас с радостным и светлым весенним праздником обновления, с Пасхой! Пусть в этот святой день Ваше сердце будет открыто Богу, пусть придут в Вашу душу гармония и тепло. Желаем, чтобы Ваш дом наполнился уютом, звонким смехом, чтобы только добрые вести приходили сегодня в Вашу семью, будьте здоровы и благополучны.

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  • 19

    Христос Воскрес. Пусть, как много лет назад случилось чудо, и сегодня в твоей жизни чудо произойдёт, пусть Господь позволит быть счастливым человеком, который окрылён верой и любовью. Желаю пробудить свои светлые чувства, обрести добрую надежду, зажечь огонь радости в своём доме и в сердцах родных. С Пасхой! Мира и благополучия.

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