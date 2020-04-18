С наступающей Пасхой 2020! Поздравления в стихах, открытки

С наступающей Пасхой божественной
Поздравляю я вас от души.
И желаю, чтоб в мире и радости
Жили долго и счастливы вы.
Бережет пусть вас ангел-хранитель,
Ограждая от бед и невзгод.
В сердце каждого будет Спаситель
И спокойствие в дом принесет.
С наступающим праздником Пасхи!
Я желаю тебе много счастья,
Чтоб дарила жизнь яркие краски,
Чтобы прочь уходили ненастья!
Пусть здоровья Господь посылает,
И поддержит благие дела,
Пусть всего тебе в жизни хватает,
Чтоб она только радость несла!
С наступающей Вас светлой Пасхой,
Здоровья крепкого, любви и счастья!
Благополучия семейного Вам и тепла,
Желаем искренности, мира и добра.
Друзья надёжные чтоб рядом были,
И эту связь через года Вы сохранили.
Всегда пусть ангел Вас оберегает,
Заботится, хранит, по жизни помогает.
Скоро в дом постучится чудо
И на сердце станет тепло.
Все волшебнее станет как будто,
Так прекрасно и так светло.
С наступающим праздником Пасхи!
Новых радостей и добра!
Пусть огонь в душе не погаснет,
Пусть жизнь радует вас всегда!
Пусть сегодня мир станет лучше
И останется вот таким —
Мирным, добрым, спасающим души,
Все дающим, что мы хотим.
Близких вы и друзей берегите,
Согревайте своим теплом.
Этот праздник в душе храните —
И все зло будет нипочем.
Всех с праздником! Всех с наступающей Пасхой!
Пусть солнечной будет и радостной, ясной.
Желаем успеха вам, мира, добра.
Желаем вам славного, светлого дня.
Пусть день будет ярок, пусть день будет весел.
Мы вас поздравляем! Христос воскресе!
Пасха в гости к нам спешит,
Всем готовиться велит!
Дом скорее убирайте,
Куличей вы напекайте,
Сердце, душу очищайте
И священный день встречайте!
Пусть Господь подарит благость,
Счастье каждому и радость!
Уж скоро праздник Пасхи
Мы будем отмечать.
В Христово Воскресение
Спешу Вам пожелать:
Царят пусть в Вашем доме
Любовь и доброта.
И будьте вы здоровы
И счастливы всегда!
С Пасхой наступающей
Вас поздравить хочется.
Чтобы в жизни не было
Места одиночеству,
Чтобы вас оберегали
Ангелы небесные,
Люди окружали чтоб
Милые и честные!
Пусть в Господне воскресенье
Благо к вам придёт,
И пусть в жизни чудо
Вдруг произойдёт.
Скоро Пасха наступает,
Пусть же будет полон стол,
Много выпечки желаю,
Чтоб заполнить ею дом!
Счастья тоже вам, без меры,
И здоровья всей семье,
Пусть поможет в жизни вера,
Быть удаче в каждом дне!
Православный, светлый радостный
Праздник скоро к нам придёт.
Тщательно к нему готовится
Весь ликующий народ.
Пусть всё в доме начищается,
Пусть пекутся куличи
И, конечно, яйца красятся,
В церкви пение звучит.
Я желаю встретить радостно,
С благодатною душой
Праздник Пасхи светлый, благостный,
С глубиной и добротой!