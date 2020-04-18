С наступающей Пасхой 2020! Поздравления в стихах, открытки

1 С наступающей Пасхой божественной Поздравляю я вас от души. И желаю, чтоб в мире и радости Жили долго и счастливы вы. Бережет пусть вас ангел-хранитель, Ограждая от бед и невзгод. В сердце каждого будет Спаситель И спокойствие в дом принесет.

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3 С наступающим праздником Пасхи! Я желаю тебе много счастья, Чтоб дарила жизнь яркие краски, Чтобы прочь уходили ненастья! Пусть здоровья Господь посылает, И поддержит благие дела, Пусть всего тебе в жизни хватает, Чтоб она только радость несла!

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5 С наступающей Вас светлой Пасхой, Здоровья крепкого, любви и счастья! Благополучия семейного Вам и тепла, Желаем искренности, мира и добра. Друзья надёжные чтоб рядом были, И эту связь через года Вы сохранили. Всегда пусть ангел Вас оберегает, Заботится, хранит, по жизни помогает.

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7 Скоро в дом постучится чудо И на сердце станет тепло. Все волшебнее станет как будто, Так прекрасно и так светло. С наступающим праздником Пасхи! Новых радостей и добра! Пусть огонь в душе не погаснет, Пусть жизнь радует вас всегда! Пусть сегодня мир станет лучше И останется вот таким — Мирным, добрым, спасающим души, Все дающим, что мы хотим. Близких вы и друзей берегите, Согревайте своим теплом. Этот праздник в душе храните — И все зло будет нипочем.

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9 Всех с праздником! Всех с наступающей Пасхой! Пусть солнечной будет и радостной, ясной. Желаем успеха вам, мира, добра. Желаем вам славного, светлого дня. Пусть день будет ярок, пусть день будет весел. Мы вас поздравляем! Христос воскресе!

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11 Пасха в гости к нам спешит, Всем готовиться велит! Дом скорее убирайте, Куличей вы напекайте, Сердце, душу очищайте И священный день встречайте! Пусть Господь подарит благость, Счастье каждому и радость!

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13 Уж скоро праздник Пасхи Мы будем отмечать. В Христово Воскресение Спешу Вам пожелать: Царят пусть в Вашем доме Любовь и доброта. И будьте вы здоровы И счастливы всегда!

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15 С Пасхой наступающей Вас поздравить хочется. Чтобы в жизни не было Места одиночеству, Чтобы вас оберегали Ангелы небесные, Люди окружали чтоб Милые и честные! Пусть в Господне воскресенье Благо к вам придёт, И пусть в жизни чудо Вдруг произойдёт.

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17 Скоро Пасха наступает, Пусть же будет полон стол, Много выпечки желаю, Чтоб заполнить ею дом! Счастья тоже вам, без меры, И здоровья всей семье, Пусть поможет в жизни вера, Быть удаче в каждом дне!

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