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С наступающей Пасхой 2020! Поздравления в стихах, открытки

Смотрите фото (10)
С наступающей Пасхой 2020! Поздравления в стихах, открытки
17:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Красивые поздравления с наступающей Пасхой, а также чудные открытки и картинки.

  • 1

    С наступающей Пасхой божественной

    Поздравляю я вас от души.

    И желаю, чтоб в мире и радости

    Жили долго и счастливы вы.

     

    Бережет пусть вас ангел-хранитель,

    Ограждая от бед и невзгод.

    В сердце каждого будет Спаситель

    И спокойствие в дом принесет.

  • 2

  • 3

    С наступающим праздником Пасхи!

    Я желаю тебе много счастья,

    Чтоб дарила жизнь яркие краски,

    Чтобы прочь уходили ненастья!

     

    Пусть здоровья Господь посылает,

    И поддержит благие дела,

    Пусть всего тебе в жизни хватает,

    Чтоб она только радость несла!

  • 4

  • 5

    С наступающей Вас светлой Пасхой,

    Здоровья крепкого, любви и счастья!

    Благополучия семейного Вам и тепла,

    Желаем искренности, мира и добра.

     

    Друзья надёжные чтоб рядом были,

    И эту связь через года Вы сохранили.

    Всегда пусть ангел Вас оберегает,

    Заботится, хранит, по жизни помогает.

  • 6

  • 7

    Скоро в дом постучится чудо

    И на сердце станет тепло.

    Все волшебнее станет как будто,

    Так прекрасно и так светло.

     

    С наступающим праздником Пасхи!

    Новых радостей и добра!

    Пусть огонь в душе не погаснет,

    Пусть жизнь радует вас всегда!

     

    Пусть сегодня мир станет лучше

    И останется вот таким —

    Мирным, добрым, спасающим души,

    Все дающим, что мы хотим.

     

    Близких вы и друзей берегите,

    Согревайте своим теплом.

    Этот праздник в душе храните —

    И все зло будет нипочем.

  • 8

  • 9

    Всех с праздником! Всех с наступающей Пасхой!

    Пусть солнечной будет и радостной, ясной.

    Желаем успеха вам, мира, добра.

    Желаем вам славного, светлого дня.

    Пусть день будет ярок, пусть день будет весел.

    Мы вас поздравляем! Христос воскресе!

  • 10

  • 11

    Пасха в гости к нам спешит,

    Всем готовиться велит!

    Дом скорее убирайте,

    Куличей вы напекайте,

    Сердце, душу очищайте

    И священный день встречайте!

    Пусть Господь подарит благость,

    Счастье каждому и радость!

  • 12

  • 13

    Уж скоро праздник Пасхи

    Мы будем отмечать.

    В Христово Воскресение

    Спешу Вам пожелать:

     

    Царят пусть в Вашем доме

    Любовь и доброта.

    И будьте вы здоровы

    И счастливы всегда!

  • 14

  • 15

    С Пасхой наступающей

    Вас поздравить хочется.

    Чтобы в жизни не было

    Места одиночеству,

     

    Чтобы вас оберегали

    Ангелы небесные,

    Люди окружали чтоб

    Милые и честные!

     

    Пусть в Господне воскресенье

    Благо к вам придёт,

    И пусть в жизни чудо

    Вдруг произойдёт.

  • 16

  • 17

    Скоро Пасха наступает,

    Пусть же будет полон стол,

    Много выпечки желаю,

    Чтоб заполнить ею дом!

     

    Счастья тоже вам, без меры,

    И здоровья всей семье,

    Пусть поможет в жизни вера,

    Быть удаче в каждом дне!

  • 18

  • 19

    Православный, светлый радостный

    Праздник скоро к нам придёт.

    Тщательно к нему готовится

    Весь ликующий народ.

     

    Пусть всё в доме начищается,

    Пусть пекутся куличи

    И, конечно, яйца красятся,

    В церкви пение звучит.

     

    Я желаю встретить радостно,

    С благодатною душой

    Праздник Пасхи светлый, благостный,

    С глубиной и добротой!

С Пасхой 2020! Красивые поздравления в прозе

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