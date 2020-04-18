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Пасха 2020: СМС-поздравления с наступающим праздником, открытки

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Пасха 2020: СМС-поздравления с наступающим праздником, открытки
22:55 Сб, 18 Апрель 2020 Телеграф

Мы собраи для вас лучшие СМС-поздравления с наступающей Пасхой, а также красивые открытки и картинки.

  • 1

    Скоро Пасха к нам придет

    Добра нам много принесет,

    Яичек, вкусных куличей

    И море светлых, ясных дней!

     

    Желаю мира всем, тепла,

    Чтоб жизнь прекрасною была,

    Чтоб вас Господь благословил

    И много счастья подарил!

  • 2

  • 3

    Поздравляем Вас с наступающим праздником светлой Пасхи. Желаем Вам мирного существования, доброты, сердечности, домашнего уюта, семейного счастья, гордости за своих детей и радости за достижения родных и близких.

  • 4

  • 5

    Скоро к нам приходит праздник святой Пасхи! Поздравляю всех с наступающей Пасхой! Желаю всем вселенского добра, душевного тепла, человеческой искренности и мира! Будьте здоровы, счастливы, востребованы и любимы!

  • 6

  • 7

    С наступающей вас Пасхой!

    Жизни всем желаю классной,

    Счастья, радости, добра,

    В душах чтоб любовь была.

     

    Пусть Господь подарит много

    Восхитительных минут,

    Пусть проблемы все исчезнут,

    А успехи возрастут!

  • 8

  • 9

    Поздравляю с наступающей Пасхой! Пусть в вашем доме будет всегда тепло, семья будет дружна, а друзья преданы! Желаю Божьего благословения на все начинания и все дела, чтобы всё обязательно получалось!

  • 10

  • 11

    С наступающим праздником Пасхи

    Всей душою тебя поздравляю,

    Пусть щебечут весенние птахи,

    О приходе Христа разглашая.

     

    Пусть твой путь в этом мире мятежном

    Будет Богом храним от ненастья,

    И подарит пасхальная служба

    Благодать и огромное счастье!

  • 12

  • 13

    От всей души поздравляю с наступающей Пасхой! Пусть этот чудесный праздник пройдет счастливо и беззаботно, в кругу самых близких и родных людей! Желаю мира на сердце, взаимопонимания в семье и долгих лет жизни!

  • 14

  • 15

    С Пасхой наступающей!

    Живите припеваючи,

    Не болеть и не ругаться,

    Быть добрее постараться!

     

    Пусть христосуются все

    В светлый праздник на Земле,

    Мир и радость в дом придет,

    Все плохое отведет!

  • 16

  • 17

    Звон чудесный, звон пасхальный

    Скоро в твой ворвётся дом!

    Праздник Пасхи наступает

    Наполняя мир добром!

     

    В сердце ты открой все двери

    Милосердию, любви,

    В чудо Воскресенья веря,

    Миру свет души дари!

  • 18

  • 19

    Вот грядёт святая Пасха,

    Благодать сойдёт с небес,

    Пожелаю жить прекрасно

    В окружении чудес.

     

    Чтоб Иисус своей рукою

    Все недуги исцелил,

    Добротою и любовью

    Нас навеки наградил!

С Пасхой 19 апреля 2020! Лучшие поздравления в прозе и открытки

С наступающей Пасхой 2020! Поздравления в стихах, открытки

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