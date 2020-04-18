Пасха 2020: СМС-поздравления с наступающим праздником, открытки

1 Скоро Пасха к нам придет Добра нам много принесет, Яичек, вкусных куличей И море светлых, ясных дней! Желаю мира всем, тепла, Чтоб жизнь прекрасною была, Чтоб вас Господь благословил И много счастья подарил!

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3 Поздравляем Вас с наступающим праздником светлой Пасхи. Желаем Вам мирного существования, доброты, сердечности, домашнего уюта, семейного счастья, гордости за своих детей и радости за достижения родных и близких.

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5 Скоро к нам приходит праздник святой Пасхи! Поздравляю всех с наступающей Пасхой! Желаю всем вселенского добра, душевного тепла, человеческой искренности и мира! Будьте здоровы, счастливы, востребованы и любимы!

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7 С наступающей вас Пасхой! Жизни всем желаю классной, Счастья, радости, добра, В душах чтоб любовь была. Пусть Господь подарит много Восхитительных минут, Пусть проблемы все исчезнут, А успехи возрастут!

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9 Поздравляю с наступающей Пасхой! Пусть в вашем доме будет всегда тепло, семья будет дружна, а друзья преданы! Желаю Божьего благословения на все начинания и все дела, чтобы всё обязательно получалось!

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11 С наступающим праздником Пасхи Всей душою тебя поздравляю, Пусть щебечут весенние птахи, О приходе Христа разглашая. Пусть твой путь в этом мире мятежном Будет Богом храним от ненастья, И подарит пасхальная служба Благодать и огромное счастье!

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13 От всей души поздравляю с наступающей Пасхой! Пусть этот чудесный праздник пройдет счастливо и беззаботно, в кругу самых близких и родных людей! Желаю мира на сердце, взаимопонимания в семье и долгих лет жизни!

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15 С Пасхой наступающей! Живите припеваючи, Не болеть и не ругаться, Быть добрее постараться! Пусть христосуются все В светлый праздник на Земле, Мир и радость в дом придет, Все плохое отведет!

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17 Звон чудесный, звон пасхальный Скоро в твой ворвётся дом! Праздник Пасхи наступает Наполняя мир добром! В сердце ты открой все двери Милосердию, любви, В чудо Воскресенья веря, Миру свет души дари!

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