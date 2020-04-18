Пасха 2020: СМС-поздравления с наступающим праздником, открытки

Скоро Пасха к нам придет
Добра нам много принесет,
Яичек, вкусных куличей
И море светлых, ясных дней!
Желаю мира всем, тепла,
Чтоб жизнь прекрасною была,
Чтоб вас Господь благословил
И много счастья подарил!
Поздравляем Вас с наступающим праздником светлой Пасхи. Желаем Вам мирного существования, доброты, сердечности, домашнего уюта, семейного счастья, гордости за своих детей и радости за достижения родных и близких.
Скоро к нам приходит праздник святой Пасхи! Поздравляю всех с наступающей Пасхой! Желаю всем вселенского добра, душевного тепла, человеческой искренности и мира! Будьте здоровы, счастливы, востребованы и любимы!
С наступающей вас Пасхой!
Жизни всем желаю классной,
Счастья, радости, добра,
В душах чтоб любовь была.
Пусть Господь подарит много
Восхитительных минут,
Пусть проблемы все исчезнут,
А успехи возрастут!
Поздравляю с наступающей Пасхой! Пусть в вашем доме будет всегда тепло, семья будет дружна, а друзья преданы! Желаю Божьего благословения на все начинания и все дела, чтобы всё обязательно получалось!
С наступающим праздником Пасхи
Всей душою тебя поздравляю,
Пусть щебечут весенние птахи,
О приходе Христа разглашая.
Пусть твой путь в этом мире мятежном
Будет Богом храним от ненастья,
И подарит пасхальная служба
Благодать и огромное счастье!
От всей души поздравляю с наступающей Пасхой! Пусть этот чудесный праздник пройдет счастливо и беззаботно, в кругу самых близких и родных людей! Желаю мира на сердце, взаимопонимания в семье и долгих лет жизни!
С Пасхой наступающей!
Живите припеваючи,
Не болеть и не ругаться,
Быть добрее постараться!
Пусть христосуются все
В светлый праздник на Земле,
Мир и радость в дом придет,
Все плохое отведет!
Звон чудесный, звон пасхальный
Скоро в твой ворвётся дом!
Праздник Пасхи наступает
Наполняя мир добром!
В сердце ты открой все двери
Милосердию, любви,
В чудо Воскресенья веря,
Миру свет души дари!
Вот грядёт святая Пасха,
Благодать сойдёт с небес,
Пожелаю жить прекрасно
В окружении чудес.
Чтоб Иисус своей рукою
Все недуги исцелил,
Добротою и любовью
Нас навеки наградил!