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С Пасхой 19 апреля 2020! Лучшие поздравления в прозе и открытки

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С Пасхой 19 апреля 2020! Лучшие поздравления в прозе и открытки
20:51 Сегодня Телеграф

Красивые поздравления своими словами с наступающей к празднику "Пасха" на нашем сайте.

  • 1

    Поздравляем Вас с наступающим праздником светлой Пасхи. Желаем Вам мирного существования, доброты, сердечности, домашнего уюта, семейного счастья, гордости за своих детей и радости за достижения родных и близких.

  • 2

    Весь шар земной поздравляю с наступающим праздником Пасхи! Желаю всем добра, тепла, уюта, легкости, искренности и всепоглощающей любви!

  • 3

  • 4

    Поздравляю с наступающим праздником светлой Пасхи Христовой! Желаю, чтобы ваша жизнь стала светлее, радостнее, богаче и счастливее. Пусть все нынешние трудности, неудачи, невзгоды, болезни и разочарования оставят вас навсегда после слов о доброй вести: Христос воскрес!

  • 5

  • 6

    Грядет великий, теплый, добрый и святой праздник. Об этом уже поют птицы, светит солнце, и шумят ручьи. Я желаю, чтобы это веселое пение согрело и наполнило твою жизнь, наполнило твою душу неугасаемой верой и крепкой надеждой, разбудило твое сердце от черствости и несправедливости мира. Будь всегда счастлив, всегда ищи в людях добро и всегда дари тепло своего сердца окружающим. С наступающей Пасхой!

  • 7

  • 8

    Пусть наступающий праздник принесет в ваш дом счастье, мир, гармонию и душевное равновесие. Пусть в душе всегда царит любовь, радость и спокойствие. Будьте здоровы, удачливы и пусть сбудется все то, о чем просит сердце! Со светлой Пасхой, друзья!

  • 9

  • 10

    С наступающей великой Пасхой Вас поздравляем! Желаем счастливых лиц, светлых и улыбающихся, желаем чистоты мыслей, слов и действий. Пусть Воскрешение Христа станет для вас новым началом, чтобы изменить свою жизнь к лучшему и стремиться к большим победам! С праздником!

  • 11

  • 12

    Поздравляю с наступающим праздником Пасхи. Пусть с новой силой забьётся источник твоей надежды и доброты, пусть вместе с праздником близится и новое счастье. Я желаю тебе и твоей семье крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть в доме царит уют, пусть сердце хранит любовь, пусть душа будет готова встретить светлый праздник!

  • 13

  • 14

    В канун самого светлого и чистого христианского праздника - дня Святой Пасхи - желаю вам теплоты сердец и душевной благодати, доброго здоровья и безмятежной радости, счастья и милосердия. Пусть Господь согреет вас своей любовью, свет Христова Воскресения озарит ваш жизненный путь, а Ангел Хранитель оберегает от любой беды. Ликуйте и празднуйте! Христос Воскресе!

  • 15

  • 16

    В канун прекрасного праздника Пасхи хочу напомнить, что великий дар Пасхи - это надежда, которая заставляет нас верить в Господа, в его исключительность, его триумф над смертью, его доброту и любовь, которые ничто не может сломить. И что даже самые горькие вещи, которые приходят в нашу жизнь, сладки. Наилучшие пожелания мира и спокойствия.

  • 17

    Желаем вам приобщится к пасхальному торжеству и испытать радость в единстве со всеми православными! Пусть у вас в доме пахнет свежей выпечкой и готовится всё самое вкусное! Хорошего вам праздника!

С наступающей Пасхой 2020! Поздравления в стихах, открытки

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