С Пасхой 19 апреля 2020! Лучшие поздравления в прозе и открытки

1 Поздравляем Вас с наступающим праздником светлой Пасхи. Желаем Вам мирного существования, доброты, сердечности, домашнего уюта, семейного счастья, гордости за своих детей и радости за достижения родных и близких.

2 Весь шар земной поздравляю с наступающим праздником Пасхи! Желаю всем добра, тепла, уюта, легкости, искренности и всепоглощающей любви!

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4 Поздравляю с наступающим праздником светлой Пасхи Христовой! Желаю, чтобы ваша жизнь стала светлее, радостнее, богаче и счастливее. Пусть все нынешние трудности, неудачи, невзгоды, болезни и разочарования оставят вас навсегда после слов о доброй вести: Христос воскрес!

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6 Грядет великий, теплый, добрый и святой праздник. Об этом уже поют птицы, светит солнце, и шумят ручьи. Я желаю, чтобы это веселое пение согрело и наполнило твою жизнь, наполнило твою душу неугасаемой верой и крепкой надеждой, разбудило твое сердце от черствости и несправедливости мира. Будь всегда счастлив, всегда ищи в людях добро и всегда дари тепло своего сердца окружающим. С наступающей Пасхой!

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8 Пусть наступающий праздник принесет в ваш дом счастье, мир, гармонию и душевное равновесие. Пусть в душе всегда царит любовь, радость и спокойствие. Будьте здоровы, удачливы и пусть сбудется все то, о чем просит сердце! Со светлой Пасхой, друзья!

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10 С наступающей великой Пасхой Вас поздравляем! Желаем счастливых лиц, светлых и улыбающихся, желаем чистоты мыслей, слов и действий. Пусть Воскрешение Христа станет для вас новым началом, чтобы изменить свою жизнь к лучшему и стремиться к большим победам! С праздником!

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12 Поздравляю с наступающим праздником Пасхи. Пусть с новой силой забьётся источник твоей надежды и доброты, пусть вместе с праздником близится и новое счастье. Я желаю тебе и твоей семье крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть в доме царит уют, пусть сердце хранит любовь, пусть душа будет готова встретить светлый праздник!

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14 В канун самого светлого и чистого христианского праздника - дня Святой Пасхи - желаю вам теплоты сердец и душевной благодати, доброго здоровья и безмятежной радости, счастья и милосердия. Пусть Господь согреет вас своей любовью, свет Христова Воскресения озарит ваш жизненный путь, а Ангел Хранитель оберегает от любой беды. Ликуйте и празднуйте! Христос Воскресе!

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16 В канун прекрасного праздника Пасхи хочу напомнить, что великий дар Пасхи - это надежда, которая заставляет нас верить в Господа, в его исключительность, его триумф над смертью, его доброту и любовь, которые ничто не может сломить. И что даже самые горькие вещи, которые приходят в нашу жизнь, сладки. Наилучшие пожелания мира и спокойствия.