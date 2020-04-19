Теплые поздравления с Пасхой 2020: стихи и открытки

1 Божьей благодати пожелаю, Дому вашему добра, С Пасхой вас я поздравляю, В мире пусть живет семья! Пусть Господь вас защищает, Ваш покой всегда хранит, От всех бед оберегает И ваш дом благословит!

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3 Христос воистину воскрес! Желаю всем добра, смирения. Пускай пошлет Господь с небес Для всех свое благословение! Желаю в душах чистоты, А также мира и уюта, Пускай сбываются мечты Сегодня каждую минуту!

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5 Со светлой Пасхой поздравляю, Желаю светлых вам чудес, Добра, смирения, покаяния И счастья вам. Христос Воскрес! Пускай уйдут уныние, скука, Господь пускай поможет вам, Воздайте в праздник благодарность За жизнь и радость небесам. Живите верой и надеждой, С любовью к ближним и добром. Желаю чувствовать единство Душой смиренною с Творцом.

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7 В день, когда Христос воскрес, Льется солнца свет с небес. Колокольный слышен звон, Радость всем приносит он. Пусть здоровье Бог пошлет, Защитит от бед, невзгод. Счастьем жизнь твою наполнит. Все, что хочется, исполнит.

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9 Со Светлой Пасхой поздравляю! Добра и мира вам желаю, Пускай Господь благословит, На всех путях вас защитит. Пусть душу радость наполняет, И счастье в доме обитает. Друзья мои, Христос Воскрес! Пусть вас хранит любовь Небес!

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11 К нам Пасха Светлая пришла, Добро в дом, радость принесла. Пусть будет счастлива семья. Здоровья, мира и добра! Пусть бережет вас свет с небес. Сказать хочу: "Христос воскрес!" Любите, веруйте всегда, И не покинет Бог тогда.

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13 Христос воистину воскрес! Желаю вам, добра, чудес, Пусть Бог удачу вам пошлёт И ангел пусть вас бережёт. Любовь в душе пускай живёт, Не знайте горести, забот. С прекрасной Пасхой поздравляю, Вам всего лучшего желаю!

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15 С православной Светлой Пасхой Поздравляем от души. Пусть не будет в вашей жизни Бед ни малых, ни больших. В этот день мы вам желаем Исполнения чудес И, конечно же, вам скажем: "С праздником! Христос воскрес!"

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17 Христос Воскрес! Мир православный вторит, Христос воскрес! И в небе солнце всходит, Христос Воскрес! Звонят колокола, Христос Воскрес! И вера в нас жива. Христос Воскрес! Взлетает голубь белый, Христос Воскрес! И мы с насущным хлебом. Христос Воскрес! Даруя нам прощение, С Святою Пасхой вас, С Христовым Воскрешением.

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