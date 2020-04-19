Теплые поздравления с Пасхой 2020: стихи и открытки

Божьей благодати пожелаю,
Дому вашему добра,
С Пасхой вас я поздравляю,
В мире пусть живет семья!
Пусть Господь вас защищает,
Ваш покой всегда хранит,
От всех бед оберегает
И ваш дом благословит!
Христос воистину воскрес!
Желаю всем добра, смирения.
Пускай пошлет Господь с небес
Для всех свое благословение!
Желаю в душах чистоты,
А также мира и уюта,
Пускай сбываются мечты
Сегодня каждую минуту!
Со светлой Пасхой поздравляю,
Желаю светлых вам чудес,
Добра, смирения, покаяния
И счастья вам. Христос Воскрес!
Пускай уйдут уныние, скука,
Господь пускай поможет вам,
Воздайте в праздник благодарность
За жизнь и радость небесам.
Живите верой и надеждой,
С любовью к ближним и добром.
Желаю чувствовать единство
Душой смиренною с Творцом.
В день, когда Христос воскрес,
Льется солнца свет с небес.
Колокольный слышен звон,
Радость всем приносит он.
Пусть здоровье Бог пошлет,
Защитит от бед, невзгод.
Счастьем жизнь твою наполнит.
Все, что хочется, исполнит.
Со Светлой Пасхой поздравляю!
Добра и мира вам желаю,
Пускай Господь благословит,
На всех путях вас защитит.
Пусть душу радость наполняет,
И счастье в доме обитает.
Друзья мои, Христос Воскрес!
Пусть вас хранит любовь Небес!
К нам Пасха Светлая пришла,
Добро в дом, радость принесла.
Пусть будет счастлива семья.
Здоровья, мира и добра!
Пусть бережет вас свет с небес.
Сказать хочу: "Христос воскрес!"
Любите, веруйте всегда,
И не покинет Бог тогда.
Христос воистину воскрес!
Желаю вам, добра, чудес,
Пусть Бог удачу вам пошлёт
И ангел пусть вас бережёт.
Любовь в душе пускай живёт,
Не знайте горести, забот.
С прекрасной Пасхой поздравляю,
Вам всего лучшего желаю!
С православной Светлой Пасхой
Поздравляем от души.
Пусть не будет в вашей жизни
Бед ни малых, ни больших.
В этот день мы вам желаем
Исполнения чудес
И, конечно же, вам скажем:
"С праздником! Христос воскрес!"
Христос Воскрес!
Мир православный вторит,
Христос воскрес!
И в небе солнце всходит,
Христос Воскрес!
Звонят колокола,
Христос Воскрес!
И вера в нас жива.
Христос Воскрес!
Взлетает голубь белый,
Христос Воскрес!
И мы с насущным хлебом.
Христос Воскрес!
Даруя нам прощение,
С Святою Пасхой вас,
С Христовым Воскрешением.
С днем Светлой Пасхи поздравляю,
И пусть Господь хранит с небес,
Всем мира и добра желаю,
И говорю: "Христос Воскрес!".
Пусть в доме вашем вечно будут:
Тепло, спокойствие, любовь,
И вера, каждую минуту,
Без края и без берегов!