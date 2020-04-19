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Теплые поздравления с Пасхой 2020: стихи и открытки

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Теплые поздравления с Пасхой 2020: стихи и открытки
21:35 Сегодня Телеграф

На Пасху традиционно принято поздравлять своих родственников, друзей и близких.

  • 1

    Божьей благодати пожелаю,

    Дому вашему добра,

    С Пасхой вас я поздравляю,

    В мире пусть живет семья!

     

    Пусть Господь вас защищает,

    Ваш покой всегда хранит,

    От всех бед оберегает

    И ваш дом благословит!

  • 2

  • 3

    Христос воистину воскрес!

    Желаю всем добра, смирения.

    Пускай пошлет Господь с небес

    Для всех свое благословение!

     

    Желаю в душах чистоты,

    А также мира и уюта,

    Пускай сбываются мечты

    Сегодня каждую минуту!

  • 4

  • 5

    Со светлой Пасхой поздравляю,

    Желаю светлых вам чудес,

    Добра, смирения, покаяния

    И счастья вам. Христос Воскрес!

     

    Пускай уйдут уныние, скука,

    Господь пускай поможет вам,

    Воздайте в праздник благодарность

    За жизнь и радость небесам.

     

    Живите верой и надеждой,

    С любовью к ближним и добром.

    Желаю чувствовать единство

    Душой смиренною с Творцом.

  • 6

  • 7

    В день, когда Христос воскрес,

    Льется солнца свет с небес.

    Колокольный слышен звон,

    Радость всем приносит он.

     

    Пусть здоровье Бог пошлет,

    Защитит от бед, невзгод.

    Счастьем жизнь твою наполнит.

    Все, что хочется, исполнит.

  • 8

  • 9

    Со Светлой Пасхой поздравляю!

    Добра и мира вам желаю,

    Пускай Господь благословит,

    На всех путях вас защитит.

     

    Пусть душу радость наполняет,

    И счастье в доме обитает.

    Друзья мои, Христос Воскрес!

    Пусть вас хранит любовь Небес!

  • 10

  • 11

    К нам Пасха Светлая пришла,

    Добро в дом, радость принесла.

    Пусть будет счастлива семья.

    Здоровья, мира и добра!

     

    Пусть бережет вас свет с небес.

    Сказать хочу: "Христос воскрес!"

    Любите, веруйте всегда,

    И не покинет Бог тогда.

  • 12

  • 13

    Христос воистину воскрес!

    Желаю вам, добра, чудес,

    Пусть Бог удачу вам пошлёт

    И ангел пусть вас бережёт.

     

    Любовь в душе пускай живёт,

    Не знайте горести, забот.

    С прекрасной Пасхой поздравляю,

    Вам всего лучшего желаю!

  • 14

  • 15

    С православной Светлой Пасхой

    Поздравляем от души.

    Пусть не будет в вашей жизни

    Бед ни малых, ни больших.

     

    В этот день мы вам желаем

    Исполнения чудес

    И, конечно же, вам скажем:

    "С праздником! Христос воскрес!"

  • 16

  • 17

    Христос Воскрес!

    Мир православный вторит,

    Христос воскрес!

    И в небе солнце всходит,

    Христос Воскрес!

    Звонят колокола,

    Христос Воскрес!

    И вера в нас жива.

    Христос Воскрес!

    Взлетает голубь белый,

    Христос Воскрес!

    И мы с насущным хлебом.

    Христос Воскрес!

    Даруя нам прощение,

    С Святою Пасхой вас,

    С Христовым Воскрешением.

  • 18

  • 19

    С днем Светлой Пасхи поздравляю,

    И пусть Господь хранит с небес,

    Всем мира и добра желаю,

    И говорю: "Христос Воскрес!".

     

    Пусть в доме вашем вечно будут:

    Тепло, спокойствие, любовь,

    И вера, каждую минуту,

    Без края и без берегов!

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