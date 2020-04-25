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С Днем дочери 2020! Красивые СМС-поздравления и открытки

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С Днем дочери 2020! Красивые СМС-поздравления и открытки
13:59 Сегодня Телеграф

День дочери - замечательный повод поздравить своих дочурок с праздником и уделить им чуть больше внимания, чем в обычный день.

  • 1

    Доченька любимая,

    Светлый человек.

    Будет пусть счастливым

    Долгий женский век.

     

    Если будет радостью

    Жизнь твоя полна,

    Значит не напрасно

    Жизнь прошла моя.

     

    Будь здорова, милая,

    Оптимисткой будь.

    Отметай не главное,

    Выбирай лишь суть.

  • 2

  • 3

    Будь весёлой и красивой.

    Поздравляю я тебя!

    Радости во всём желаю.

    Будь счастливой, дочь моя.

     

    Будь удачливой, здоровой.

    Пусть сбываются мечты.

    Получить тебе желаю

    Всё, чего захочешь ты.

  • 4

  • 5

    Мой любимый ангелочек,

    Доченька родная.

    Моя крошка золотая,

    Светлая такая.

     

    В жизни мудрой будь всегда,

    Избегай ошибок.

    Будет жизнь пускай полна

    Ласковых улыбок.

     

    Пусть всегда с тобой по жизни

    Будет половина —

    Настоящий и любимый,

    Преданный мужчина.

  • 6

  • 7

    Прибежала кошечка

    С самого утра:

    Кто забыл про доченьку?

    Хватит спать! Пора

    С праздником поздравить

    Доцю, поспеши,

    Дорогую лапушку,

    Свет твоей души!

    Милый ангел-доченька,

    Радость моих дней,

    Будь здорова, счастлива

    И свети вдвойне!

  • 8

  • 9

    Поздравляю, доченька,

    От души желаю,

    Чтобы шла по жизни,

    Бед, преград не зная.

     

    Чтобы рядом был всегда

    Тот, кто сердцу нужен.

    Чтобы сложный мир людей

    Был с тобою дружен.

     

    Пожелания мои,

    Как в бою броня,

    Свято пусть хранят тебя,

    Доченька моя.

  • 10

  • 11

    Что мне сказать котенку своему?

    Что пожелать? Чем поделиться?

    Пусть все сведется к одному:

    Всегда гореть, всегда светиться!

     

    Всегда будь принципам верна,

    Пусть не коснется тебя зависть.

    Пройди по жизни не одна,

    И будь первейшей из красавиц.

  • 12

  • 13

    Дочя, выгляди всегда отлично,

    Веди себя достойно и прилично,

    Энергией жизни наполняйся

    И в чувствах ласковых купайся!

     

    Осуществляй свои мечты,

    Впечатлений тебе, доброты,

    Искренних друзей, настоящих,

    И глаз всегда радостью горящих!

День дочери 2020: история и особенности праздника

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