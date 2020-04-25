Красивые поздравления с Днем дочери: стихи, проза, открытки

Поздравляю, доченька. Хочу пожелать тебе красного цвета любви в радуге твоей жизни, оранжевых снов, счастья в желтых, как солнце, тонах, зеленого цвета удачи, нежных голубых оттенков мечты, синего-синего неба вдохновения и фиолетового цвета веселья.
Поздравляю тебя, дорогая доченька! Желаю оставаться всегда яркой звездой и теплым солнышком, милой девушкой и добрым человеком, искренней подругой и творческой личностью. Желаю приятных жизненных сюрпризов, удачи, радости, светлой надежды, крепкой веры в себя и любви.
Доченька любимая,
Милая, родная,
С днем рождения тебя
Мама поздравляет,
Пожелаю быть тебе
Яркою, красивой,
Чтоб невзгоды мимо шли,
Ты была счастливой!
Будь всегда здоровой,
Любящей, любимой,
И для всех людей вокруг
Будь неповторимой!
Чтобы солнце согревало
Летом и зимой,
Ты в моем сердечке, дочка,
Я всегда с тобой!
Милая доченька, солнце родное,
За то, что ты есть — спасибо большое!
Ты радость и счастье в наш дом принесла,
Пусть твой день рожденье одарит сполна:
Здоровьем, удачей, любовью повсюду,
А я всегда рядом беречь тебя буду!
Ласточка моя, дочурка,
Солнца лучик золотой,
Поздравляю с днем рожденья,
Ангелочек мой родной.
Пусть тебе все удается,
Пусть исполнятся мечты,
Ну и главное для мамы,
Чтоб была счастливой ты.
Нет красивее цветочка,
Чем моя родная дочка.
С днем рождения, кровинка,
Сердца мамы половинка.
Пусть тебя в макушку, дочка,
Бог удачи поцелует.
На твоей ладони нежной
Много счастья нарисует.
Пусть тебя ведет дорога
В мир, где разные края.
Но всегда дочурку дома
Будет ждать любовь моя!
Моя бусинка ты и росинка,
Моя капелька ты и травинка,
Мое счастье ни с чем не сравнимое,
Моя доченька, солнце любимое,
С днем рожденья, тебя, моя радость,
Моей жизни отрада и сладость,
Я люблю тебя крепко и вечно,
Будь счастливой всегда бесконечно!
Доченька моя, родная,
День рожденья у тебя,
Я от всей души желаю:
Быть счастливее меня.
Быть красивее, мудрее,
Лучше, ярче и светлей,
Чтоб сбылись мечты скорее
И поменьше грустных дней.
Для всего имей терпенье
И цени саму себя,
Чтобы каждое мгновенье
Рядом были лишь друзья!