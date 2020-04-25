Красивые поздравления с Днем дочери: стихи, проза, открытки

Поздравляю, доченька. Хочу пожелать тебе красного цвета любви в радуге твоей жизни, оранжевых снов, счастья в желтых, как солнце, тонах, зеленого цвета удачи, нежных голубых оттенков мечты, синего-синего неба вдохновения и фиолетового цвета веселья.

Поздравляю тебя, дорогая доченька! Желаю оставаться всегда яркой звездой и теплым солнышком, милой девушкой и добрым человеком, искренней подругой и творческой личностью. Желаю приятных жизненных сюрпризов, удачи, радости, светлой надежды, крепкой веры в себя и любви.

Я всегда с тобой!

Ты в моем сердечке, дочка,

И для всех людей вокруг

Будь всегда здоровой,

Ты была счастливой!

Чтоб невзгоды мимо шли,

Пожелаю быть тебе

С днем рождения тебя

5

Милая доченька, солнце родное,

За то, что ты есть — спасибо большое!

Ты радость и счастье в наш дом принесла,

Пусть твой день рожденье одарит сполна:

Здоровьем, удачей, любовью повсюду,

А я всегда рядом беречь тебя буду!