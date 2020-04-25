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Красивые поздравления с Днем дочери: стихи, проза, открытки

Красивые поздравления с Днем дочери: стихи, проза, открытки
08:22 Сегодня Телеграф

День дочери, который отмечается ежегодно 25 апреля, замечательный семейный праздник, становящийся с каждым годом все более популярным.

  • 1

    Поздравляю, доченька. Хочу пожелать тебе красного цвета любви в радуге твоей жизни, оранжевых снов, счастья в желтых, как солнце, тонах, зеленого цвета удачи, нежных голубых оттенков мечты, синего-синего неба вдохновения и фиолетового цвета веселья.

  • 2

    Поздравляю тебя, дорогая доченька! Желаю оставаться всегда яркой звездой и теплым солнышком, милой девушкой и добрым человеком, искренней подругой и творческой личностью. Желаю приятных жизненных сюрпризов, удачи, радости, светлой надежды, крепкой веры в себя и любви.

  • 3

    Доченька любимая,

    Милая, родная,

    С днем рождения тебя

    Мама поздравляет,

    Пожелаю быть тебе

    Яркою, красивой,

    Чтоб невзгоды мимо шли,

    Ты была счастливой!

    Будь всегда здоровой,

    Любящей, любимой,

    И для всех людей вокруг

    Будь неповторимой!

    Чтобы солнце согревало

    Летом и зимой,

    Ты в моем сердечке, дочка,

    Я всегда с тобой!

  • 4

  • 5

    Милая доченька, солнце родное,

    За то, что ты есть — спасибо большое!

    Ты радость и счастье в наш дом принесла,

    Пусть твой день рожденье одарит сполна:

    Здоровьем, удачей, любовью повсюду,

    А я всегда рядом беречь тебя буду!

  • 6

  • 7

    Ласточка моя, дочурка,

    Солнца лучик золотой,

    Поздравляю с днем рожденья,

    Ангелочек мой родной.

    Пусть тебе все удается,

    Пусть исполнятся мечты,

    Ну и главное для мамы,

    Чтоб была счастливой ты.

  • 8

  • 9

    Нет красивее цветочка,

    Чем моя родная дочка.

    С днем рождения, кровинка,

    Сердца мамы половинка.

    Пусть тебя в макушку, дочка,

    Бог удачи поцелует.

    На твоей ладони нежной

    Много счастья нарисует.

    Пусть тебя ведет дорога

    В мир, где разные края.

    Но всегда дочурку дома

    Будет ждать любовь моя!

  • 10

  • 11

    Моя бусинка ты и росинка,

    Моя капелька ты и травинка,

    Мое счастье ни с чем не сравнимое,

    Моя доченька, солнце любимое,

    С днем рожденья, тебя, моя радость,

    Моей жизни отрада и сладость,

    Я люблю тебя крепко и вечно,

    Будь счастливой всегда бесконечно!

  • 12

  • 13

    Доченька моя, родная,

    День рожденья у тебя,

    Я от всей души желаю:

    Быть счастливее меня.

    Быть красивее, мудрее,

    Лучше, ярче и светлей,

    Чтоб сбылись мечты скорее

    И поменьше грустных дней.

    Для всего имей терпенье

    И цени саму себя,

    Чтобы каждое мгновенье

    Рядом были лишь друзья!

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