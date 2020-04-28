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Поздравления с Днем рождения в стихах и открытках на 28 апреля

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Поздравления с Днем рождения в стихах и открытках на 28 апреля
10:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Адресуйте любимым именинникам самые сногсшибательные поздравления!

  • 1

    Спешу поздравить с днем рожденья

    И пожелать от всей души

    Здоровья, счастья и везенья,

    Тепла, спокойствия внутри.

     

    Пусть каждый день приносит радость,

    Эмоции и доброту,

    Пусть путешествия подарят

    Мечты, добро и красоту!

  • 2

  • 3

    Желаю чудесам случаться,

    Мечтам по-крупному сбываться,

    Желаю быть всегда здоровым,

    В достатке жить под мирным кровом.

     

    Желаю жизни улыбаться,

    В любви и радости купаться,

    Жить, ощущая вдохновенье!

    Большого счастья! С днем рожденья!

  • 4

  • 5

    Поздравляю с днем рождения

    И желаю всей душой,

    Чтобы счастье и веселье

    Были рядышком с тобой!

     

    Чтобы жизнь была богата

    На улыбки и мечты,

    И водились чтоб деньжата —

    Столько, сколько хочешь ты.

     

    Чтобы цели достигались,

    И дорога вдаль вела,

    Чтоб мечты твои сбывались,

    Получались все дела!

  • 6

  • 7

    Тебе желаю в день рождения:

    Пусть будет светлым этот год,

    Пусть посещает вдохновение,

    А солнце спрячет от невзгод.

     

    Желаю сказочных моментов,

    Сюрпризов, дней без суеты,

    Любви безумной, комплиментов,

    Чудес, улыбок, красоты.

     

    Пусть звезды станут талисманом,

    Пусть распускаются цветы,

    Пусть счастье льется океаном,

    Пусть исполняются мечты!

  • 8

  • 9

    Желаю радостных мгновений,

    Событий ярких и смешных,

    Возможностей и вдохновения,

    Улыбок добрых, озорных.

     

    Здоровья чтоб на жизнь хватало,

    Успехов чтоб не перечесть.

    В твой день рождения желаю

    Всех благ, что в этом мире есть.

  • 10

  • 11

    Желаю, чтоб случались чаще

    В обычной жизни чудеса,

    И сердце наполнялось счастьем,

    Лучились радостью глаза.

     

    Пусть ничего не огорчает,

    Не беспокоит, не болит.

    Семья улыбками встречает,

    И расставаться не спешит.

     

    Пусть будет все всегда в порядке,

    Желаю в день рожденья Вам,

    Живите в мире и достатке,

    И радуйтесь всем новым дням!

  • 12

  • 13

    Желаю сумасшедших впечатлений,

    Больших побед, доходов до небес

    И самых фантастических свершений,

    И самых феерических чудес!

     

    Пускай легко все в жизни удается,

    И позитив звездой в глазах горит,

    Удача искрометно улыбнется

    И все твои мечты осуществит!

  • 14

  • 15

    Пусть подарит день рождения

    Счастье, нежность и успех,

    Море ярких впечатлений,

    Самый звонкий в мире смех!

     

    И большой запас везения,

    Процветания, доброты,

    Чтоб не трогали сомнения,

    И исполнились мечты!

  • 16

  • 17

    Желаю жизни как клубничный торт,

    Такой же сладкой, яркой и красивой,

    Пусть в каждом дне безудержно везёт,

    И станет настроенье позитивней!

     

    Пусть будет всё — удача, счастье, смех,

    Друзей тепло и нужные советы,

    Сопровождает весь твой путь успех,

    И добрые сбываются приметы!

     

    Пусть небо тебе дарит россыпь звёзд,

    Что, падая, исполнят все желанья,

    Не будет места для обид и слёз,

    Ждёт только радость и любовь большая!

     

Красивые поздравления с днем рождения сына: стихи и проза

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