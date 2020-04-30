День пограничника 2020: красивые поздравления в стихах, прозе и открытках

Поздравляю с твоим профессиональным праздником – Днем пограничника! Желаю мира и спокойствия на рубежах, больших достижений, храбрости, смелости, доблести, справедливости и сил. Пусть работа будет в удовольствие, но при этом не будет опасной и конфликтной. Желаю личностного роста, безопасности и верных друзей. С праздником!
Желаю пограничнику сегодня
Надежной дружбы, преданных друзей.
Пусть жизнь течет рекою полноводной,
Удачи вам, любви, счастливых дней!
В День пограничника я пожелаю
Мирных, хороших и радостных дней.
Это твой праздник! И я поздравляю!
Залпом салюта красивых огней!
Ты наш защитник. Я знаю, надежно
Будешь стеречь ты наш мир и покой.
Будь лишь таким же всегда осторожным
И возвращайся скорее домой!
Поздравляю с Днем пограничника! Желаю, чтобы наша граница всегда была на замке от всех врагов и противников. Желаю, чтобы жизнь никогда не ограничивала твои возможности, чтобы для тебя не возникало никаких преград на пути к успеху и благополучию, чтобы твоя сила и мужество обеспечивали верную позицию по жизни и всегда помогали находить правильное решение любых проблем.
Пограничник — это гордо!
На ногах стоишь ты твердо,
Землю нашу охраняешь,
Сна подчас совсем не знаешь.
Пожелаю в день такой
Силы, бодрости большой,
Мира, счастья в жизни личной
И зарплаты сверхотличной.
Прочной семьи, любви и счастья,
Тепла домашнего, добра,
Здоровья крепкого и смеха.
С Днем пограничника тебя!
Настало время отмечать,
Всем пограничникам гулять,
Мой друг, хочу тебе сказать —
Пора настала поздравлять.
Пускай везет тебе во всем,
Печали будут нипочем,
Пусть радость и любовь придет,
И жизнь лишь счастье принесет.
С Днем пограничника! Пусть все вокруг цветет!
Пусть счастьем жизнь сияет и искрится!
Пока вы есть — враг точно не пройдет,
Поскольку на замке всегда граница!
Поздравляю с Днём пограничника и от души желаю всегда беречь в сердце честь и закалять в душе отвагу, с доброй песней вспоминать бравую службу и в любой момент быть наготове расчистить границы Родины от врагов. Пусть ни в личной жизни, ни в деятельности, ни на рубеже Отчизны не будет туч и хмурых дней.