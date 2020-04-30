День пограничника 2020: красивые поздравления в стихах, прозе и открытках

1 Поздравляю с твоим профессиональным праздником – Днем пограничника! Желаю мира и спокойствия на рубежах, больших достижений, храбрости, смелости, доблести, справедливости и сил. Пусть работа будет в удовольствие, но при этом не будет опасной и конфликтной. Желаю личностного роста, безопасности и верных друзей. С праздником!

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3 Желаю пограничнику сегодня Надежной дружбы, преданных друзей. Пусть жизнь течет рекою полноводной, Удачи вам, любви, счастливых дней!

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5 В День пограничника я пожелаю Мирных, хороших и радостных дней. Это твой праздник! И я поздравляю! Залпом салюта красивых огней! Ты наш защитник. Я знаю, надежно Будешь стеречь ты наш мир и покой. Будь лишь таким же всегда осторожным И возвращайся скорее домой!

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7 Поздравляю с Днем пограничника! Желаю, чтобы наша граница всегда была на замке от всех врагов и противников. Желаю, чтобы жизнь никогда не ограничивала твои возможности, чтобы для тебя не возникало никаких преград на пути к успеху и благополучию, чтобы твоя сила и мужество обеспечивали верную позицию по жизни и всегда помогали находить правильное решение любых проблем.

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9 Пограничник — это гордо! На ногах стоишь ты твердо, Землю нашу охраняешь, Сна подчас совсем не знаешь. Пожелаю в день такой Силы, бодрости большой, Мира, счастья в жизни личной И зарплаты сверхотличной.

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11 Прочной семьи, любви и счастья, Тепла домашнего, добра, Здоровья крепкого и смеха. С Днем пограничника тебя!

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13 Настало время отмечать, Всем пограничникам гулять, Мой друг, хочу тебе сказать — Пора настала поздравлять. Пускай везет тебе во всем, Печали будут нипочем, Пусть радость и любовь придет, И жизнь лишь счастье принесет.

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15 С Днем пограничника! Пусть все вокруг цветет! Пусть счастьем жизнь сияет и искрится! Пока вы есть — враг точно не пройдет, Поскольку на замке всегда граница!

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