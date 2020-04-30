Скачать
Четверг, 30.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 29 апреля: Новая украинская школа, COVID-19 и как будут ослаблять карантин в Украине
Итоги дня 29 апреля: Новая украинская школа, COVID-19 и как будут ослаблять карантин в Украине
Грозы и до +23°: апрель завершается дождями и теплом
Грозы и до +23°: апрель завершается дождями и теплом
Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты
Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты
Зосима Пчельник: приметы и обряды на 30 апреля
Зосима Пчельник: приметы и обряды на 30 апреля

День пограничника 2020: красивые поздравления в стихах, прозе и открытках

Смотрите фото (9)
День пограничника 2020: красивые поздравления в стихах, прозе и открытках
08:36 Сегодня Телеграф

Сегодня, 30 апреля, стражи украинских границ отмечают свой профессиональный праздник – День пограничника.

  • 1

    Поздравляю с твоим профессиональным праздником – Днем пограничника! Желаю мира и спокойствия на рубежах, больших достижений, храбрости, смелости, доблести, справедливости и сил. Пусть работа будет в удовольствие, но при этом не будет опасной и конфликтной. Желаю личностного роста, безопасности и верных друзей. С праздником!

  • 2

  • 3

    Желаю пограничнику сегодня

    Надежной дружбы, преданных друзей.

    Пусть жизнь течет рекою полноводной,

    Удачи вам, любви, счастливых дней!

  • 4

  • 5

    В День пограничника я пожелаю

    Мирных, хороших и радостных дней.

    Это твой праздник! И я поздравляю!

    Залпом салюта красивых огней!

    Ты наш защитник. Я знаю, надежно

    Будешь стеречь ты наш мир и покой.

    Будь лишь таким же всегда осторожным

    И возвращайся скорее домой!

  • 6

  • 7

    Поздравляю с Днем пограничника! Желаю, чтобы наша граница всегда была на замке от всех врагов и противников. Желаю, чтобы жизнь никогда не ограничивала твои возможности, чтобы для тебя не возникало никаких преград на пути к успеху и благополучию, чтобы твоя сила и мужество обеспечивали верную позицию по жизни и всегда помогали находить правильное решение любых проблем.

  • 8

  • 9

    Пограничник — это гордо!

    На ногах стоишь ты твердо,

    Землю нашу охраняешь,

    Сна подчас совсем не знаешь.

    Пожелаю в день такой

    Силы, бодрости большой,

    Мира, счастья в жизни личной

    И зарплаты сверхотличной.

  • 10

  • 11

    Прочной семьи, любви и счастья,

    Тепла домашнего, добра,

    Здоровья крепкого и смеха.

    С Днем пограничника тебя!

  • 12

  • 13

    Настало время отмечать,

    Всем пограничникам гулять,

    Мой друг, хочу тебе сказать —

    Пора настала поздравлять.

    Пускай везет тебе во всем,

    Печали будут нипочем,

    Пусть радость и любовь придет,

    И жизнь лишь счастье принесет.

  • 14

  • 15

    С Днем пограничника! Пусть все вокруг цветет!

    Пусть счастьем жизнь сияет и искрится!

    Пока вы есть — враг точно не пройдет,

    Поскольку на замке всегда граница!

  • 16

  • 17

    Поздравляю с Днём пограничника и от души желаю всегда беречь в сердце честь и закалять в душе отвагу, с доброй песней вспоминать бравую службу и в любой момент быть наготове расчистить границы Родины от врагов. Пусть ни в личной жизни, ни в деятельности, ни на рубеже Отчизны не будет туч и хмурых дней.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Поздравления, День пограничника, 30 апреля, С днем пограничника, Поздравления с днем пограничника, Поздравления с днем пограничника в стихах, Поздравления с днем пограничника в прозе, Поздравления с днем пограничника в открытках.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ослабление карантина: Шмыгаль анонсировал новые решения Кабмина
02 Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ
03 Порошенко: ФСБ и ГБР считают проход украинских кораблей по украинскому морю - уголовным преступлением
04 Хлеб быстро плесневеет: в чем может быть причина
05 "Зубы, которым просто нет аналогов": обнаружены останки животного с уникальной челюстью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Я могу многое&quot;: Трамп рассматривает варианты, как наказать Китай за пандемию
Трамп рассматривает варианты, как наказать Китай за пандемию
Пандемия: в мире от Covid-19 выздоровели почти миллион человек
В мире от Covid-19 выздоровели почти миллион человек
Сутки на Донбассе: ранен один украинский военный
Сутки на Донбассе: ранен один украинский военный
Популярные интерактивные дудлы Google: вышел новый интерактивный Doodle
Популярные интерактивные дудлы Google: вышел новый интерактивный Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь