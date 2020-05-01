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С Днем труда: красивые поздравления с 1 мая

С Днем труда: красивые поздравления с 1 мая
07:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

1 мая украинцы отмечают День международной солидарности трудящихся.

  • 1

    В первый день мая, в день труда я от души поздравляю с этим праздником и хочу пожелать, чтобы любой труд и бравая работа получали искреннюю благодарность, чтобы любое дело доводилось до конца, чтобы рядом всегда были добрые и верные друзья, чтобы руки никогда не уставали, а голову светлые мысли всегда посещали.

  • 2

    С первомаем! Не зря этот день отмечен в календаре днем труда. Пусть любой труд будет даваться тебе по щелчку, получаться, работа ладиться, а свершения свершаться. Пусть тепло окутает тебя и унесет в мир радости и улыбок.

  • 3

  • 4

    С первомайской кутерьмой,

    С шашлыками за рекой,

    С первым семечком в земле

    И с букашкой на земле!

    С силой крепкою в ногах

    И с работою в руках,

    С миром, маем и трудом,

    С майским шумом за окном!

    Солнце, праздник – Первомай

    И весну в окошке!

    Мир, любовь и позитив

    Нам принес в лукошке.

  • 5

    С Первомаем! Пусть твой труд приносит тебе статус благородного человека, пусть твои руки красиво, честно и упорно гребут деньги самой большой лопатой. Желаю работы без стрессов и трудностей, а жизни - без скучных и пустых дней.

  • 6

  • 7

    Поздравляю с 1 мая!

    День улыбок и весны!

    Пусть всегда приносят счастье

    Пенье птиц и все цветы!

    Пусть сирень благоухает

    Под окном твоим всегда,

    О весне напоминает

    Праздник Мира и Труда!

  • 8

  • 9

    Поздравляю с 1 Мая!

    Счастья, радости желаю.

    Каждый день пусть будет крут,

    Пусть любимым будет труд.

    Ведь любимая работа —

    Это вовсе не забота.

    Это счастье, не беда.

  • 10

    Поздравляю с Днем труда!

    В этот чудный день весенний

    Классным будет настроенье.

    С Первомаем! С Днем труда!

    Будьте счастливы всегда!

  • 11

  • 12

    Желаю вам легко трудиться,

    С любовью и огнём в глазах.

    Пусть никогда удачи птица

    Не ускользнёт в больших делах.

    Пусть деньги падают, как дождик,

    Пусть вдохновляет мир вокруг.

    Восторг в душе пусть не проходит,

    Чтоб сил хватало на досуг.

  • 13

    В славный майский день желаем Вам здоровья, радости плодотворного творческого труда, наслаждения результатами своей творческой, общественной, научной и спортивной деятельности. Беритесь за сложные дела и успешно справляйтесь с ними!

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