С Днем труда: красивые поздравления с 1 мая

1 В первый день мая, в день труда я от души поздравляю с этим праздником и хочу пожелать, чтобы любой труд и бравая работа получали искреннюю благодарность, чтобы любое дело доводилось до конца, чтобы рядом всегда были добрые и верные друзья, чтобы руки никогда не уставали, а голову светлые мысли всегда посещали.

2 С первомаем! Не зря этот день отмечен в календаре днем труда. Пусть любой труд будет даваться тебе по щелчку, получаться, работа ладиться, а свершения свершаться. Пусть тепло окутает тебя и унесет в мир радости и улыбок.

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4 С первомайской кутерьмой, С шашлыками за рекой, С первым семечком в земле И с букашкой на земле! С силой крепкою в ногах И с работою в руках, С миром, маем и трудом, С майским шумом за окном! Солнце, праздник – Первомай И весну в окошке! Мир, любовь и позитив Нам принес в лукошке.

5 С Первомаем! Пусть твой труд приносит тебе статус благородного человека, пусть твои руки красиво, честно и упорно гребут деньги самой большой лопатой. Желаю работы без стрессов и трудностей, а жизни - без скучных и пустых дней.

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7 Поздравляю с 1 мая! День улыбок и весны! Пусть всегда приносят счастье Пенье птиц и все цветы! Пусть сирень благоухает Под окном твоим всегда, О весне напоминает Праздник Мира и Труда!

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9 Поздравляю с 1 Мая! Счастья, радости желаю. Каждый день пусть будет крут, Пусть любимым будет труд. Ведь любимая работа — Это вовсе не забота. Это счастье, не беда.

10 Поздравляю с Днем труда! В этот чудный день весенний Классным будет настроенье. С Первомаем! С Днем труда! Будьте счастливы всегда!

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12 Желаю вам легко трудиться, С любовью и огнём в глазах. Пусть никогда удачи птица Не ускользнёт в больших делах. Пусть деньги падают, как дождик, Пусть вдохновляет мир вокруг. Восторг в душе пусть не проходит, Чтоб сил хватало на досуг.