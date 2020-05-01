С Днем труда: красивые поздравления с 1 мая

В первый день мая, в день труда я от души поздравляю с этим праздником и хочу пожелать, чтобы любой труд и бравая работа получали искреннюю благодарность, чтобы любое дело доводилось до конца, чтобы рядом всегда были добрые и верные друзья, чтобы руки никогда не уставали, а голову светлые мысли всегда посещали.
С первомаем! Не зря этот день отмечен в календаре днем труда. Пусть любой труд будет даваться тебе по щелчку, получаться, работа ладиться, а свершения свершаться. Пусть тепло окутает тебя и унесет в мир радости и улыбок.
С первомайской кутерьмой,
С шашлыками за рекой,
С первым семечком в земле
И с букашкой на земле!
С силой крепкою в ногах
И с работою в руках,
С миром, маем и трудом,
С майским шумом за окном!
Солнце, праздник – Первомай
И весну в окошке!
Мир, любовь и позитив
Нам принес в лукошке.
С Первомаем! Пусть твой труд приносит тебе статус благородного человека, пусть твои руки красиво, честно и упорно гребут деньги самой большой лопатой. Желаю работы без стрессов и трудностей, а жизни - без скучных и пустых дней.
Поздравляю с 1 мая!
День улыбок и весны!
Пусть всегда приносят счастье
Пенье птиц и все цветы!
Пусть сирень благоухает
Под окном твоим всегда,
О весне напоминает
Праздник Мира и Труда!
Поздравляю с 1 Мая!
Счастья, радости желаю.
Каждый день пусть будет крут,
Пусть любимым будет труд.
Ведь любимая работа —
Это вовсе не забота.
Это счастье, не беда.
Поздравляю с Днем труда!
В этот чудный день весенний
Классным будет настроенье.
С Первомаем! С Днем труда!
Будьте счастливы всегда!
Желаю вам легко трудиться,
С любовью и огнём в глазах.
Пусть никогда удачи птица
Не ускользнёт в больших делах.
Пусть деньги падают, как дождик,
Пусть вдохновляет мир вокруг.
Восторг в душе пусть не проходит,
Чтоб сил хватало на досуг.
В славный майский день желаем Вам здоровья, радости плодотворного творческого труда, наслаждения результатами своей творческой, общественной, научной и спортивной деятельности. Беритесь за сложные дела и успешно справляйтесь с ними!