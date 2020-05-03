Красивые СМС поздравления с днем рождения на 3 мая

Поздравляю с днём рождения тебя! Желаю прекрасной и удивительной жизни, океан безумной любви, бесконечно счастливого времени, только крепкого здоровья и отличного настроения!
Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.
Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!
Поздравляю с днем рождения! В этот замечательный день желаю тебе крепкого здоровья, верных и преданных друзей, безграничного счастья, безразмерных доходов, сумасшедшей любви и побольше радостных дней! Хорошего тебе настроения и отличного праздника!
Поздравляя с днем рожденья,
Пожелать хочу веселья,
Не тужить и не грустить,
А всегда счастливо жить!
Радости, любви, достатка,
Чтоб тебе жилось лишь сладко!
Пусть здоровье лишь крепчает,
А задор не угасает!
С днем рожденья поздравляю!
Здоровья крепкого желаю.
Друзей, достатка и успехов.
Веселья, радости и смеха!
Людей хороших и побольше,
А позитива чтоб подольше.
На Мальте отпуск проводить,
Себя всегда, во всем любить!
С днем рождения! Пусть твой дом наполняет счастье и тепло, твою душу — гармония и спокойствие. В сердце пускай живет любовь, в мыслях — позитив. Пусть судьба преподносит яркие подарки и радостные события, а в жизни всегда будет хорошая погода!
Желаю в жизни только света,
Тепла, успехов и любви.
В душе чтоб было вечным лето,
Чтоб звезды в путь тебя вели.
Лишь радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!
Смеха, радости и счастья,
Море солнца и тепла!
Чтоб без бед и без ненастья
Жизнь твоя всегда была.
Чтоб удача и везенье
Охраняли твой порог,
Заполняло чтоб веселье
В доме каждый уголок!
С днем рождения тебя я поздравляю. Пусть здоровье не покинет, счастье и радость пусть будут всегда и во всем. Желаю тебе бесконечного везения, тепла и мира. Пусть жизнь подарит только позитивные моменты, а ангел хранитель оградит от бед и несчастий.