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Красивые СМС поздравления с днем рождения на 3 мая

Смотрите фото (11)
Красивые СМС поздравления с днем рождения на 3 мая
08:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Постарайтесь подобрать слова, которые бы максимально подошли конкретному человеку, учитывая его род деятельности, желания и стремления.

  • 1

    Поздравляю с днём рождения тебя! Желаю прекрасной и удивительной жизни, океан безумной любви, бесконечно счастливого времени, только крепкого здоровья и отличного настроения!

  • 2

    Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

  • 3

    Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!

  • 4

    Поздравляю с днем рождения! В этот замечательный день желаю тебе крепкого здоровья, верных и преданных друзей, безграничного счастья, безразмерных доходов, сумасшедшей любви и побольше радостных дней! Хорошего тебе настроения и отличного праздника!

  • 5

  • 6

    Поздравляя с днем рожденья,

    Пожелать хочу веселья,

    Не тужить и не грустить,

    А всегда счастливо жить!

     

    Радости, любви, достатка,

    Чтоб тебе жилось лишь сладко!

    Пусть здоровье лишь крепчает,

    А задор не угасает!

  • 7

    С днем рожденья поздравляю!

    Здоровья крепкого желаю.

    Друзей, достатка и успехов.

    Веселья, радости и смеха!

     

    Людей хороших и побольше,

    А позитива чтоб подольше.

    На Мальте отпуск проводить,

    Себя всегда, во всем любить!

  • 8

    С днем рождения! Пусть твой дом наполняет счастье и тепло, твою душу — гармония и спокойствие. В сердце пускай живет любовь, в мыслях — позитив. Пусть судьба преподносит яркие подарки и радостные события, а в жизни всегда будет хорошая погода!

  • 9

  • 10

    Желаю в жизни только света,

    Тепла, успехов и любви.

    В душе чтоб было вечным лето,

    Чтоб звезды в путь тебя вели.

     

    Лишь радости, в делах — удачи,

    Свершений новых и побед.

    И только так — никак иначе.

    Счастливых, ярких, долгих лет!

  • 11

    Смеха, радости и счастья,

    Море солнца и тепла!

    Чтоб без бед и без ненастья

    Жизнь твоя всегда была.

     

    Чтоб удача и везенье

    Охраняли твой порог,

    Заполняло чтоб веселье

    В доме каждый уголок!

  • 12

    С днем рождения тебя я поздравляю. Пусть здоровье не покинет, счастье и радость пусть будут всегда и во всем. Желаю тебе бесконечного везения, тепла и мира. Пусть жизнь подарит только позитивные моменты, а ангел хранитель оградит от бед и несчастий.

     

Оригинальные поздравления с днем рождения дочери

Поздравления с Днем рождения в стихах и открытках

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