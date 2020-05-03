Красивые СМС поздравления с днем рождения на 3 мая

1 Поздравляю с днём рождения тебя! Желаю прекрасной и удивительной жизни, океан безумной любви, бесконечно счастливого времени, только крепкого здоровья и отличного настроения!

2 Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

3 Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!

4 Поздравляю с днем рождения! В этот замечательный день желаю тебе крепкого здоровья, верных и преданных друзей, безграничного счастья, безразмерных доходов, сумасшедшей любви и побольше радостных дней! Хорошего тебе настроения и отличного праздника!

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6 Поздравляя с днем рожденья, Пожелать хочу веселья, Не тужить и не грустить, А всегда счастливо жить! Радости, любви, достатка, Чтоб тебе жилось лишь сладко! Пусть здоровье лишь крепчает, А задор не угасает!

7 С днем рожденья поздравляю! Здоровья крепкого желаю. Друзей, достатка и успехов. Веселья, радости и смеха! Людей хороших и побольше, А позитива чтоб подольше. На Мальте отпуск проводить, Себя всегда, во всем любить!

8 С днем рождения! Пусть твой дом наполняет счастье и тепло, твою душу — гармония и спокойствие. В сердце пускай живет любовь, в мыслях — позитив. Пусть судьба преподносит яркие подарки и радостные события, а в жизни всегда будет хорошая погода!

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10 Желаю в жизни только света, Тепла, успехов и любви. В душе чтоб было вечным лето, Чтоб звезды в путь тебя вели. Лишь радости, в делах — удачи, Свершений новых и побед. И только так — никак иначе. Счастливых, ярких, долгих лет!

11 Смеха, радости и счастья, Море солнца и тепла! Чтоб без бед и без ненастья Жизнь твоя всегда была. Чтоб удача и везенье Охраняли твой порог, Заполняло чтоб веселье В доме каждый уголок!