С Днем рождения: поздравления в стихах и открытках на 4 мая

1 С днем рожденья, с днем везенья, Днем подарков и любви! В этот день мои от сердца Пожелания лови: Чтоб здоровье крепким было, Чтоб удача рядом шла, Чтоб всегда «на раз» решались Все проблемы и дела. Чтоб финансы не кончались И любовь не подвела. Счастья, радости, успехов, С днем рождения! Ура!

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3 Поздравляя с днем рожденья, Пожелать хочу веселья, Не тужить и не грустить, А всегда счастливо жить! Радости, любви, достатка, Чтоб тебе жилось лишь сладко! Пусть здоровье лишь крепчает, А задор не угасает! Пускай сбываются мечты, Всё в жизни удается, Мир будет полон красоты, Удача — улыбнется!

4 Чтоб не одолевала грусть, Покинула тревога... Моментов ярких будет пусть Невероятно много! В благополучии, любя, Тебе я жить желаю И с днем рождения тебя Сердечно поздравляю!

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6 Спешу поздравить с днем рождения И пожелать от всей души Улыбок, радости, везения, Всего, чего захочешь ты! Чтобы финансы позволяли Исполнить самый дерзкий план, И чтобы не было печали, А только счастья чемодан! Удачи, смеха, вдохновенья, Большой любви, друзей поток, Чтобы судьба преподносила Событий радостных клубок!

7 Хочу поздравить с днем рождения И пожелать спешу скорей: Мешок здоровья, чан варенья И самых чумовых идей. Пусть в жизни будет все отлично, Пусть будут верными друзья, А настроение — феерично, Ведь лучше и желать нельзя. И красочных воспоминаний, И счастья целый кузовок, И исполнения желаний, И радости большой кусок!

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9 Желаю в жизни только света, Тепла, успехов и любви. В душе чтоб было вечным лето, Чтоб звезды в путь тебя вели. Лишь радости, в делах — удачи, Свершений новых и побед. И только так — никак иначе. Счастливых, ярких, долгих лет!

10 Поздравляю с днем рожденья! Пожелаю много счастья, Пусть взлетает настроенье, Дни проходят не напрасно. Пусть искрится солнца свет, Согревает, освещает. Дарит много долгих лет И желанья исполняет. Сердце пусть сильней стучит От событий лишь хороших, Песня радости звучит, Сложное пусть станет проще. Радости, добра, тепла, Яркой жизни, теплых красок. Чтоб удача в жизнь вошла, И все было не напрасно.

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12 Я искренне желаю в день рождения Большой любви до умопомрачения, Здоровья, счастья и благополучия, Достатка, нескончаемо растущего, Друзей надежных, жизни увлекательной, И целей достигать всех обязательно, В душе чтобы всегда играло лето И радость от рассвета до рассвета. И пусть тебе Фортуна улыбается, Желания заветные сбываются, И каждый день, как будто добрый праздник, Несет сюрпризов много самых разных!

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14 Летят часы, сменяются года, Но в этот миг притормозит пусть время, И пусть горит счастливая звезда, Твой чудный освещая день рожденья. Пусть все, что загадаешь ты сейчас, Исполнится, препятствий не встречая, И будет в сердце радости запас, И дома ждут всегда с горячим чаем. К успеху пусть протянутся мосты, Не будет в жизни зла и огорчений, Согреется душа от доброты, От трогательных, радостных мгновений!

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