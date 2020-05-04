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С Днем рождения: поздравления в стихах и открытках на 4 мая

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С Днем рождения: поздравления в стихах и открытках на 4 мая
09:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Предлагаем на ваш выбор немало поздравлений с днем рождения для разных категорий именинников.

  • 1

    С днем рожденья, с днем везенья,

    Днем подарков и любви!

    В этот день мои от сердца

    Пожелания лови:

     

    Чтоб здоровье крепким было,

    Чтоб удача рядом шла,

    Чтоб всегда «на раз» решались

    Все проблемы и дела.

     

    Чтоб финансы не кончались

    И любовь не подвела.

    Счастья, радости, успехов,

    С днем рождения! Ура!

  • 2

  • 3

    Поздравляя с днем рожденья,

    Пожелать хочу веселья,

    Не тужить и не грустить,

    А всегда счастливо жить!

     

    Радости, любви, достатка,

    Чтоб тебе жилось лишь сладко!

    Пусть здоровье лишь крепчает,

    А задор не угасает!

     

    Пускай сбываются мечты,

    Всё в жизни удается,

    Мир будет полон красоты,

    Удача — улыбнется!

  • 4

    Чтоб не одолевала грусть,

    Покинула тревога...

    Моментов ярких будет пусть

    Невероятно много!

     

    В благополучии, любя,

    Тебе я жить желаю

    И с днем рождения тебя

    Сердечно поздравляю!

  • 5

  • 6

    Спешу поздравить с днем рождения

    И пожелать от всей души

    Улыбок, радости, везения,

    Всего, чего захочешь ты!

     

    Чтобы финансы позволяли

    Исполнить самый дерзкий план,

    И чтобы не было печали,

    А только счастья чемодан!

     

    Удачи, смеха, вдохновенья,

    Большой любви, друзей поток,

    Чтобы судьба преподносила

    Событий радостных клубок!

  • 7

    Хочу поздравить с днем рождения

    И пожелать спешу скорей:

    Мешок здоровья, чан варенья

    И самых чумовых идей.

     

    Пусть в жизни будет все отлично,

    Пусть будут верными друзья,

    А настроение — феерично,

    Ведь лучше и желать нельзя.

     

    И красочных воспоминаний,

    И счастья целый кузовок,

    И исполнения желаний,

    И радости большой кусок!

  • 8

  • 9

    Желаю в жизни только света,

    Тепла, успехов и любви.

    В душе чтоб было вечным лето,

    Чтоб звезды в путь тебя вели.

     

    Лишь радости, в делах — удачи,

    Свершений новых и побед.

    И только так — никак иначе.

    Счастливых, ярких, долгих лет!

  • 10

    Поздравляю с днем рожденья!

    Пожелаю много счастья,

    Пусть взлетает настроенье,

    Дни проходят не напрасно.

     

    Пусть искрится солнца свет,

    Согревает, освещает.

    Дарит много долгих лет

    И желанья исполняет.

     

    Сердце пусть сильней стучит

    От событий лишь хороших,

    Песня радости звучит,

    Сложное пусть станет проще.

     

    Радости, добра, тепла,

    Яркой жизни, теплых красок.

    Чтоб удача в жизнь вошла,

    И все было не напрасно.

  • 11

  • 12

    Я искренне желаю в день рождения

    Большой любви до умопомрачения,

    Здоровья, счастья и благополучия,

    Достатка, нескончаемо растущего,

    Друзей надежных, жизни увлекательной,

    И целей достигать всех обязательно,

    В душе чтобы всегда играло лето

    И радость от рассвета до рассвета.

    И пусть тебе Фортуна улыбается,

    Желания заветные сбываются,

    И каждый день, как будто добрый праздник,

    Несет сюрпризов много самых разных!

  • 13

  • 14

    Летят часы, сменяются года,

    Но в этот миг притормозит пусть время,

    И пусть горит счастливая звезда,

    Твой чудный освещая день рожденья.

     

    Пусть все, что загадаешь ты сейчас,

    Исполнится, препятствий не встречая,

    И будет в сердце радости запас,

    И дома ждут всегда с горячим чаем.

     

    К успеху пусть протянутся мосты,

    Не будет в жизни зла и огорчений,

    Согреется душа от доброты,

    От трогательных, радостных мгновений!

  • 15

  • 16

    Желаю никогда не унывать

    И каждый новый день встречать с улыбкой,

    Все лучшее от жизни этой брать

    И в опыт превращать свои ошибки!

     

    Пусть будут рядом лучшие друзья,

    Что руку помощи протянут, не жалея,

    И любящая, добрая семья

    Всегда своей заботой обогреет!

     

    Пусть все придет, о чем мечтаешь ты —

    Любовь и верность, счастье и достаток,

    Как в дивном сне, исполнятся мечты,

    И будет жизнь на чудеса богатой!

С Днем рождения: шикарные поздравления в стихах и открытках

Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе и открытках

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