С Днем рождения: поздравления в стихах и открытках на 4 мая

С днем рожденья, с днем везенья,
Днем подарков и любви!
В этот день мои от сердца
Пожелания лови:
Чтоб здоровье крепким было,
Чтоб удача рядом шла,
Чтоб всегда «на раз» решались
Все проблемы и дела.
Чтоб финансы не кончались
И любовь не подвела.
Счастья, радости, успехов,
С днем рождения! Ура!
Поздравляя с днем рожденья,
Пожелать хочу веселья,
Не тужить и не грустить,
А всегда счастливо жить!
Радости, любви, достатка,
Чтоб тебе жилось лишь сладко!
Пусть здоровье лишь крепчает,
А задор не угасает!
Пускай сбываются мечты,
Всё в жизни удается,
Мир будет полон красоты,
Удача — улыбнется!
Чтоб не одолевала грусть,
Покинула тревога...
Моментов ярких будет пусть
Невероятно много!
В благополучии, любя,
Тебе я жить желаю
И с днем рождения тебя
Сердечно поздравляю!
Спешу поздравить с днем рождения
И пожелать от всей души
Улыбок, радости, везения,
Всего, чего захочешь ты!
Чтобы финансы позволяли
Исполнить самый дерзкий план,
И чтобы не было печали,
А только счастья чемодан!
Удачи, смеха, вдохновенья,
Большой любви, друзей поток,
Чтобы судьба преподносила
Событий радостных клубок!
Хочу поздравить с днем рождения
И пожелать спешу скорей:
Мешок здоровья, чан варенья
И самых чумовых идей.
Пусть в жизни будет все отлично,
Пусть будут верными друзья,
А настроение — феерично,
Ведь лучше и желать нельзя.
И красочных воспоминаний,
И счастья целый кузовок,
И исполнения желаний,
И радости большой кусок!
Желаю в жизни только света,
Тепла, успехов и любви.
В душе чтоб было вечным лето,
Чтоб звезды в путь тебя вели.
Лишь радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!
Поздравляю с днем рожденья!
Пожелаю много счастья,
Пусть взлетает настроенье,
Дни проходят не напрасно.
Пусть искрится солнца свет,
Согревает, освещает.
Дарит много долгих лет
И желанья исполняет.
Сердце пусть сильней стучит
От событий лишь хороших,
Песня радости звучит,
Сложное пусть станет проще.
Радости, добра, тепла,
Яркой жизни, теплых красок.
Чтоб удача в жизнь вошла,
И все было не напрасно.
Я искренне желаю в день рождения
Большой любви до умопомрачения,
Здоровья, счастья и благополучия,
Достатка, нескончаемо растущего,
Друзей надежных, жизни увлекательной,
И целей достигать всех обязательно,
В душе чтобы всегда играло лето
И радость от рассвета до рассвета.
И пусть тебе Фортуна улыбается,
Желания заветные сбываются,
И каждый день, как будто добрый праздник,
Несет сюрпризов много самых разных!
Летят часы, сменяются года,
Но в этот миг притормозит пусть время,
И пусть горит счастливая звезда,
Твой чудный освещая день рожденья.
Пусть все, что загадаешь ты сейчас,
Исполнится, препятствий не встречая,
И будет в сердце радости запас,
И дома ждут всегда с горячим чаем.
К успеху пусть протянутся мосты,
Не будет в жизни зла и огорчений,
Согреется душа от доброты,
От трогательных, радостных мгновений!
Желаю никогда не унывать
И каждый новый день встречать с улыбкой,
Все лучшее от жизни этой брать
И в опыт превращать свои ошибки!
Пусть будут рядом лучшие друзья,
Что руку помощи протянут, не жалея,
И любящая, добрая семья
Всегда своей заботой обогреет!
Пусть все придет, о чем мечтаешь ты —
Любовь и верность, счастье и достаток,
Как в дивном сне, исполнятся мечты,
И будет жизнь на чудеса богатой!