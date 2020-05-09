С Днем Победы! Лучшие поздравления в стихах на 9 мая

1 Спасибо за победу вам, За мир и за покой, За то, что небо светлое Над нашей головой. Спасибо вам за мужество, За подвиги, труды, За то, что все вы сделали, Чтоб не было войны. Спасибо вам, мы помним, Мы вас благодарим, С Победой вас, родные! Мы мир наш сохраним.

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3 День Победы — слово дорогое! День Победы! Как оно звучит! Обо всех, кто пал, мы вспомним стоя, И никто вовеки не забыт. Вас с победой общей поздравляю. Ведь она на всех у нас одна. Фейерверком праздничным сияя, В этот день ликует вся страна. Возгордимся нашими дедами, С них пример достойный мы возьмем. Подвиг их пусть нас научит с вами Наслаждаться каждым мирным днем.

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5 9 Мая — праздник великий! Никто не забыт и ничто не забыто! Живым ветеранам — низкий поклон! А тех, что ушли — не забудем имен! Они ушли, оставив память, Оставив честь нам и свободу, Осталось красное их знамя, Перенесенное сквозь годы! Великий подвиг сохраним Мы в наших душах и сердцах И об ушедших помолчим Мы со слезами на глазах!

6 Праздник радостный и светлый Отмечает вся страна. Пусть всем мирно солнце светит Миру не нужна война. С Днем Победы всех поздравим, Слава павшим и живым. Подвиг ваш великий славим И «спасибо» говорим.

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8 Поздравляем с Днем Победы — С легендарным, светлым днем. Мы желаем мира в доме, В обществе, в стране родной. Мы желаем, чтоб на свете Впредь нигде и никогда Не случилась, не разверзлась Больше ни одна война. Мы желаем, чтобы люди Охраняли, берегли Мир, который наши деды Своим внукам принесли.

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10 Уж давно отгремела война, Снова синее небо над нами. Только память о прошлом жива, Эту боль не забыть нам с годами. Не забыть молодых тех ребят, Что победу для нас приближали. Не имея дороги назад, Лишь вперед под обстрелом бежали. С Днем Победы! Пусть птицы поют, Пусть планета пестреет цветами. Небосклон разукрасит салют В честь героев, что нынче не с нами!

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12 За мир сражались наши деды, Их подвиг помним мы всегда. Я поздравляю с Днем Победы! Пусть гордости горит звезда. Пусть будет счастье и тепло, Пусть все преграды исчезают. Пусть на душе всегда светло, Здоровье пусть не покидает!

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14 Воевали наши деды За наш мир, к плечу плечом. Поздравляю с Днем Победы, С этим майским славным днем. Больше пусть войны не будет, Пусть не тронут слезы глаз. Я прошу: цените, люди, То, что сделано для вас. Берегите день, минуту, Снова чтоб не быть войне. Пусть лишь взрывы от салюта Раздаются в вышине. Пусть же будет страх неведом, Не коснется пусть беда. Как досталась нам победа, Не забудьте никогда!

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16 Желаю неба чистого, И мира без войны, И солнышка лучистого, Над всей землей страны. Родных, любимых — с праздником! Любви, здоровья, сил! Чтоб каждый день вас радовал И счастье приносил.

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