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С Днем Победы! Лучшие поздравления в стихах на 9 мая

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С Днем Победы! Лучшие поздравления в стихах на 9 мая
19:09 Сегодня Телеграф

мы собрали поздравления с 9 Мая официальные, красивые в стихах, чтобы вы могли поздравить с великим праздником.

  • 1

    Спасибо за победу вам,

    За мир и за покой,

    За то, что небо светлое

    Над нашей головой.

     

    Спасибо вам за мужество,

    За подвиги, труды,

    За то, что все вы сделали,

    Чтоб не было войны.

     

    Спасибо вам, мы помним,

    Мы вас благодарим,

    С Победой вас, родные!

    Мы мир наш сохраним.

  • 2

  • 3

    День Победы — слово дорогое!

    День Победы! Как оно звучит!

    Обо всех, кто пал, мы вспомним стоя,

    И никто вовеки не забыт.

     

    Вас с победой общей поздравляю.

    Ведь она на всех у нас одна.

    Фейерверком праздничным сияя,

    В этот день ликует вся страна.

     

    Возгордимся нашими дедами,

    С них пример достойный мы возьмем.

    Подвиг их пусть нас научит с вами

    Наслаждаться каждым мирным днем.

  • 4

  • 5

    9 Мая — праздник великий!

    Никто не забыт и ничто не забыто!

    Живым ветеранам — низкий поклон!

    А тех, что ушли — не забудем имен!

     

    Они ушли, оставив память,

    Оставив честь нам и свободу,

    Осталось красное их знамя,

    Перенесенное сквозь годы!

     

    Великий подвиг сохраним

    Мы в наших душах и сердцах

    И об ушедших помолчим

    Мы со слезами на глазах!

  • 6

    Праздник радостный и светлый

    Отмечает вся страна.

    Пусть всем мирно солнце светит

    Миру не нужна война.

     

    С Днем Победы всех поздравим,

    Слава павшим и живым.

    Подвиг ваш великий славим

    И «спасибо» говорим.

  • 7

  • 8

    Поздравляем с Днем Победы —

    С легендарным, светлым днем.

    Мы желаем мира в доме,

    В обществе, в стране родной.

     

    Мы желаем, чтоб на свете

    Впредь нигде и никогда

    Не случилась, не разверзлась

    Больше ни одна война.

     

    Мы желаем, чтобы люди

    Охраняли, берегли

    Мир, который наши деды

    Своим внукам принесли.

  • 9

  • 10

    Уж давно отгремела война,

    Снова синее небо над нами.

    Только память о прошлом жива,

    Эту боль не забыть нам с годами.

     

    Не забыть молодых тех ребят,

    Что победу для нас приближали.

    Не имея дороги назад,

    Лишь вперед под обстрелом бежали.

     

    С Днем Победы! Пусть птицы поют,

    Пусть планета пестреет цветами.

    Небосклон разукрасит салют

    В честь героев, что нынче не с нами!

  • 11

  • 12

    За мир сражались наши деды,

    Их подвиг помним мы всегда.

    Я поздравляю с Днем Победы!

    Пусть гордости горит звезда.

     

    Пусть будет счастье и тепло,

    Пусть все преграды исчезают.

    Пусть на душе всегда светло,

    Здоровье пусть не покидает!

  • 13

  • 14

    Воевали наши деды

    За наш мир, к плечу плечом.

    Поздравляю с Днем Победы,

    С этим майским славным днем.

     

    Больше пусть войны не будет,

    Пусть не тронут слезы глаз.

    Я прошу: цените, люди,

    То, что сделано для вас.

     

    Берегите день, минуту,

    Снова чтоб не быть войне.

    Пусть лишь взрывы от салюта

    Раздаются в вышине.

     

    Пусть же будет страх неведом,

    Не коснется пусть беда.

    Как досталась нам победа,

    Не забудьте никогда!

  • 15

  • 16

    Желаю неба чистого,

    И мира без войны,

    И солнышка лучистого,

    Над всей землей страны.

     

    Родных, любимых — с праздником!

    Любви, здоровья, сил!

    Чтоб каждый день вас радовал

    И счастье приносил.

  • 17

  • 18

    Победы день — особый для страны:

    О воинах, о павших вспоминаем мы.

    За них ракеты в воздух полетят

    Да небо огоньками расцветят.

    Ручаюсь, нет не ценящих людей

    Армейский подвиг тех, кто защитил детей.

    Войны удары, верю, позади,

    Остались только свет и радость впереди.

    Крепкого здоровья и тепла!

    Рождения здоровых, счастливых детей,

    Узнавших их дедов великий пример!

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