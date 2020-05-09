С Днем Победы! Лучшие поздравления в стихах на 9 мая

Спасибо за победу вам,
За мир и за покой,
За то, что небо светлое
Над нашей головой.
Спасибо вам за мужество,
За подвиги, труды,
За то, что все вы сделали,
Чтоб не было войны.
Спасибо вам, мы помним,
Мы вас благодарим,
С Победой вас, родные!
Мы мир наш сохраним.
День Победы — слово дорогое!
День Победы! Как оно звучит!
Обо всех, кто пал, мы вспомним стоя,
И никто вовеки не забыт.
Вас с победой общей поздравляю.
Ведь она на всех у нас одна.
Фейерверком праздничным сияя,
В этот день ликует вся страна.
Возгордимся нашими дедами,
С них пример достойный мы возьмем.
Подвиг их пусть нас научит с вами
Наслаждаться каждым мирным днем.
9 Мая — праздник великий!
Никто не забыт и ничто не забыто!
Живым ветеранам — низкий поклон!
А тех, что ушли — не забудем имен!
Они ушли, оставив память,
Оставив честь нам и свободу,
Осталось красное их знамя,
Перенесенное сквозь годы!
Великий подвиг сохраним
Мы в наших душах и сердцах
И об ушедших помолчим
Мы со слезами на глазах!
Праздник радостный и светлый
Отмечает вся страна.
Пусть всем мирно солнце светит
Миру не нужна война.
С Днем Победы всех поздравим,
Слава павшим и живым.
Подвиг ваш великий славим
И «спасибо» говорим.
Поздравляем с Днем Победы —
С легендарным, светлым днем.
Мы желаем мира в доме,
В обществе, в стране родной.
Мы желаем, чтоб на свете
Впредь нигде и никогда
Не случилась, не разверзлась
Больше ни одна война.
Мы желаем, чтобы люди
Охраняли, берегли
Мир, который наши деды
Своим внукам принесли.
Уж давно отгремела война,
Снова синее небо над нами.
Только память о прошлом жива,
Эту боль не забыть нам с годами.
Не забыть молодых тех ребят,
Что победу для нас приближали.
Не имея дороги назад,
Лишь вперед под обстрелом бежали.
С Днем Победы! Пусть птицы поют,
Пусть планета пестреет цветами.
Небосклон разукрасит салют
В честь героев, что нынче не с нами!
За мир сражались наши деды,
Их подвиг помним мы всегда.
Я поздравляю с Днем Победы!
Пусть гордости горит звезда.
Пусть будет счастье и тепло,
Пусть все преграды исчезают.
Пусть на душе всегда светло,
Здоровье пусть не покидает!
Воевали наши деды
За наш мир, к плечу плечом.
Поздравляю с Днем Победы,
С этим майским славным днем.
Больше пусть войны не будет,
Пусть не тронут слезы глаз.
Я прошу: цените, люди,
То, что сделано для вас.
Берегите день, минуту,
Снова чтоб не быть войне.
Пусть лишь взрывы от салюта
Раздаются в вышине.
Пусть же будет страх неведом,
Не коснется пусть беда.
Как досталась нам победа,
Не забудьте никогда!
Желаю неба чистого,
И мира без войны,
И солнышка лучистого,
Над всей землей страны.
Родных, любимых — с праздником!
Любви, здоровья, сил!
Чтоб каждый день вас радовал
И счастье приносил.
Победы день — особый для страны:
О воинах, о павших вспоминаем мы.
За них ракеты в воздух полетят
Да небо огоньками расцветят.
Ручаюсь, нет не ценящих людей
Армейский подвиг тех, кто защитил детей.
Войны удары, верю, позади,
Остались только свет и радость впереди.
Крепкого здоровья и тепла!
Рождения здоровых, счастливых детей,
Узнавших их дедов великий пример!