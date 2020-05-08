Оригинальные СМС поздравления с Днем победы

Праздник радостный и светлый
Отмечает вся страна.
Пусть всем мирно солнце светит
Миру не нужна война.
С Днем Победы всех поздравим,
Слава павшим и живым.
Подвиг ваш великий славим
И «спасибо» говорим.
За мир сражались наши деды,
Их подвиг помним мы всегда.
Я поздравляю с Днем Победы!
Пусть гордости горит звезда.
Пусть будет счастье и тепло,
Пусть все преграды исчезают.
Пусть на душе всегда светло,
Здоровье пусть не покидает!
Желаю неба чистого,
И мира без войны,
И солнышка лучистого,
Над всей землей страны.
Родных, любимых — с праздником!
Любви, здоровья, сил!
Чтоб каждый день вас радовал
И счастье приносил.
Великий праздник — День Победы —
Мы отмечаем каждый май.
Спасибо скажем нашим дедам.
Здоровья, Господи, им дай.
Как хорошо, что мы все живы,
Звучит везде пусть детский смех.
Желаю много дней счастливых,
Исчезнут беды пусть у всех.
С праздником Победы!
Пусть добро царит.
Подвиг наших дедов
Нами не забыт.
Ветеранов славных
Мы благодарим,
В этот праздник главный
Честь им воздадим!
Великий праздник, День Победы!
Пусть много лет уже прошло,
Но помним подвиг наших дедов
И благодарны им за то.
Как жаль, что меньше с каждым годом
В строю парадном их идет.
Но главное, в сердцах народа
Лучинка памяти живет.
Поздравляю с Днем Победы
И желаю в этот день
Море радости и света
И здоровья, как кремень!
Не забыт великий праздник,
Хоть прошли уже года.
Желаю вам добра и счастья,
Неба мирного всегда!
День Победы — важная дата,
Ведь всю жизнь мы помнить должны,
Что победу наши солдаты
Одержали для целой страны!
Хорошо, что есть мирное небо,
И видна синева в небесах,
Что хватает воды нам и хлеба,
И сияет счастье в глазах!
С Победой! Этот день великий
Мы не забудем никогда.
За наш покой и счастье люди
Отдали жизни навсегда.
Желаю жить и дальше в мире,
Чтоб не тревожила война,
Чтоб беды дом ваш обходили,
Чтоб на душе была весна.