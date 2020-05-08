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Оригинальные СМС поздравления с Днем победы

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Оригинальные СМС поздравления с Днем победы
22:02 Сегодня Телеграф

Главные герои предстоящих торжеств, конечно же, ветераны. В эти дни они принимают поздравления.

  • 1

    Праздник радостный и светлый

    Отмечает вся страна.

    Пусть всем мирно солнце светит

    Миру не нужна война.

     

    С Днем Победы всех поздравим,

    Слава павшим и живым.

    Подвиг ваш великий славим

    И «спасибо» говорим.

  • 2

  • 3

    За мир сражались наши деды,

    Их подвиг помним мы всегда.

    Я поздравляю с Днем Победы!

    Пусть гордости горит звезда.

     

    Пусть будет счастье и тепло,

    Пусть все преграды исчезают.

    Пусть на душе всегда светло,

    Здоровье пусть не покидает!

  • 4

  • 5

    Желаю неба чистого,

    И мира без войны,

    И солнышка лучистого,

    Над всей землей страны.

     

    Родных, любимых — с праздником!

    Любви, здоровья, сил!

    Чтоб каждый день вас радовал

    И счастье приносил.

  • 6

  • 7

    Великий праздник — День Победы —

    Мы отмечаем каждый май.

    Спасибо скажем нашим дедам.

    Здоровья, Господи, им дай.

     

    Как хорошо, что мы все живы,

    Звучит везде пусть детский смех.

    Желаю много дней счастливых,

    Исчезнут беды пусть у всех.

  • 8

  • 9

    С праздником Победы!

    Пусть добро царит.

    Подвиг наших дедов

    Нами не забыт.

     

    Ветеранов славных

    Мы благодарим,

    В этот праздник главный

    Честь им воздадим!

  • 10

  • 11

    Великий праздник, День Победы!

    Пусть много лет уже прошло,

    Но помним подвиг наших дедов

    И благодарны им за то.

     

    Как жаль, что меньше с каждым годом

    В строю парадном их идет.

    Но главное, в сердцах народа

    Лучинка памяти живет.

  • 12

  • 13

    Поздравляю с Днем Победы

    И желаю в этот день

    Море радости и света

    И здоровья, как кремень!

     

    Не забыт великий праздник,

    Хоть прошли уже года.

    Желаю вам добра и счастья,

    Неба мирного всегда!

  • 14

    День Победы — важная дата,

    Ведь всю жизнь мы помнить должны,

    Что победу наши солдаты

    Одержали для целой страны!

     

    Хорошо, что есть мирное небо,

    И видна синева в небесах,

    Что хватает воды нам и хлеба,

    И сияет счастье в глазах!

  • 15

    С Победой! Этот день великий

    Мы не забудем никогда.

    За наш покой и счастье люди

    Отдали жизни навсегда.

     

    Желаю жить и дальше в мире,

    Чтоб не тревожила война,

    Чтоб беды дом ваш обходили,

    Чтоб на душе была весна.

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