Оригинальные СМС поздравления с Днем победы

1 Праздник радостный и светлый Отмечает вся страна. Пусть всем мирно солнце светит Миру не нужна война. С Днем Победы всех поздравим, Слава павшим и живым. Подвиг ваш великий славим И «спасибо» говорим.

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3 За мир сражались наши деды, Их подвиг помним мы всегда. Я поздравляю с Днем Победы! Пусть гордости горит звезда. Пусть будет счастье и тепло, Пусть все преграды исчезают. Пусть на душе всегда светло, Здоровье пусть не покидает!

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5 Желаю неба чистого, И мира без войны, И солнышка лучистого, Над всей землей страны. Родных, любимых — с праздником! Любви, здоровья, сил! Чтоб каждый день вас радовал И счастье приносил.

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7 Великий праздник — День Победы — Мы отмечаем каждый май. Спасибо скажем нашим дедам. Здоровья, Господи, им дай. Как хорошо, что мы все живы, Звучит везде пусть детский смех. Желаю много дней счастливых, Исчезнут беды пусть у всех.

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9 С праздником Победы! Пусть добро царит. Подвиг наших дедов Нами не забыт. Ветеранов славных Мы благодарим, В этот праздник главный Честь им воздадим!

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11 Великий праздник, День Победы! Пусть много лет уже прошло, Но помним подвиг наших дедов И благодарны им за то. Как жаль, что меньше с каждым годом В строю парадном их идет. Но главное, в сердцах народа Лучинка памяти живет.

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13 Поздравляю с Днем Победы И желаю в этот день Море радости и света И здоровья, как кремень! Не забыт великий праздник, Хоть прошли уже года. Желаю вам добра и счастья, Неба мирного всегда!

14 День Победы — важная дата, Ведь всю жизнь мы помнить должны, Что победу наши солдаты Одержали для целой страны! Хорошо, что есть мирное небо, И видна синева в небесах, Что хватает воды нам и хлеба, И сияет счастье в глазах!