Поздравления с Днем Победы в открытках и прозе

1 С Днем Победы! Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны.

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3 С почтением, трепетом и уважением поздравляю с Днем Победы! Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой, поклон земной за право на жизнь без ужаса войны, страха и боли. Пусть ни одно поколение не узнает скорби, утрат, вражеского гнета. Пусть подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы счастья и трогательную радость в сердцах, объединяя души!

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5 9 Мая — не только прекрасный весенний день, но и незабываемая, памятная дата — День Победы. Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение к этому празднику, кому лично мы должны сейчас поклониться в ноги и поблагодарить за мирное небо над нашими головами. Пожелаем же ветеранам здоровья и долголетия и пообещаем, что сделаем всё, чтобы наши дети никогда не узнали, что такое война. И мы приложим все усилия, чтобы сохранить память о тех, кто долгими верстами шел к этой победе. С праздником!

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7 С Днём Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведёт вперёд — к новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть весь мир всегда живёт в мире, а о войнах напоминает лишь этот священный праздник.

8 С Днем Победы! Желаю, чтобы над головой всегда было мирное небо, чтобы этот мир каждый день дарил только счастье, радость, веселые улыбки и звонкий смех детей. Пусть отголоски войны останутся только в книгах и фильмах, пусть в сердцах наших живет гордость за подвиги героев Отечества.

9 Поздравляем вас со славным днем, провозгласившим торжество мира, с Днем Победы. Пусть в этот великий праздник будет мирно и спокойно у вас на душе и в сердце, пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие. Берегите мир и гармонию, цените жизни, свято чтите подвиг своего народа.

10 Великий День Победы оставил отпечаток на века. Тех, кто воевал, мы искренне благодарим, гордимся ими и храним вечную память. Пусть вокруг расцветает мир, спокойствие, дружба, единство, не будет войн, потерь и слез. Пусть добро всегда побеждает все злое, и царит счастливое время, полное улыбок и радости. С Днем Победы!

11 Сегодня легендарный и великий день — День Победы! В этот день хочется пожелать, чтобы мир и добро процветали в каждом доме, чтобы каждый человек оберегал своих близких, чтобы ветеранам всегда были рады и оказывали заслуженное внимание, и чтобы каждый день приносил нам только счастье! Пусть война никогда больше не войдет в нашу жизнь, а небо над нашими головами всегда будет светлым и чистым!

12 С Днем Победы! Желаю, чтобы на нашей планете был мир и покой, а в наших сердцах — надежда и радость. И путь великие подвиги наших дедов не будут забыты, пусть наша история продолжает развиваться только на страницах мирного времени. Желаю здоровья, любви, счастья и ярких красок жизни!