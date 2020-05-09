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С 9 мая! Красивые поздравления в стихах и открытках

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С 9 мая! Красивые поздравления в стихах и открытках
18:04 Сегодня Телеграф

Сайт предлагаем вам самые лучшие варианты поздравлений с 9 Мая.

  • 1

    Великий праздник — День Победы,

    Где в бой с врагом шли наши деды,

    Стремились мир вернуть, свободу

    Всем сердцем ждущему народу!

     

    Они шли в бой и не сдавались,

    И пуль коварных не боялись...

    Шли на врага, не отступая,

    За мир, за нас всех, погибая!

     

    Великий праздник — День Победы!

    Спасибо всем вам, наши деды,

    За ваше мужество и честь,

    За то, что мир у нас всех есть!

  • 2

  • 3

    Великий праздник — День Победы —

    Мы отмечаем каждый май.

    Спасибо скажем нашим дедам.

    Здоровья, Господи, им дай.

     

    Как хорошо, что мы все живы,

    Звучит везде пусть детский смех.

    Желаю много дней счастливых,

    Исчезнут беды пусть у всех.

  • 4

  • 5

    Великий праздник, День Победы!

    Пусть много лет уже прошло,

    Но помним подвиг наших дедов

    И благодарны им за то.

     

    Как жаль, что меньше с каждым годом

    В строю парадном их идет.

    Но главное, в сердцах народа

    Лучинка памяти живет.

  • 6

  • 7

    Сквозь слезы и боль, сквозь бои и года

    Победу бойцы приближали.

    И день тот настал, отступила беда,

    Все плакали и ликовали!

     

    Поздравим всех тех, кто вернулся живым,

    Склоним перед ними колени.

    Минутой молчания павших почтим,

    Их помнить должны поколенья.

     

    Спасибо за всё мы должны им сказать.

    Спасибо отцам нашим, дедам

    За мир, за спокойствие и благодать.

    Спасибо им всем за Победу!

  • 8

  • 9

    С праздником Победы!

    Пусть добро царит.

    Подвиг наших дедов

    Нами не забыт.

     

    Ветеранов славных

    Мы благодарим,

    В этот праздник главный

    Честь им воздадим!

  • 10

    День Победы — яркий праздник —

    Будем помнить мы всегда.

    Гордость за народ российский

    Пронесем через века.

     

    Поздравляем всех сегодня

    И желаем от души,

    Чтобы будущее наше

    Не познало бы войны.

     

    Чтоб не знали люди боли,

    Разных горестей, потерь,

    Чтоб светило нашим детям

    Только солнце мирных дней.

  • 11

  • 12

    С весной приходит День Победы,

    И каждый раз мы ждем его!

    Все меньше с нами ветеранов,

    И горько всем нам оттого.

     

    Мы рады жить под мирным небом,

    Спасибо тем, кто воевал.

    Так сохраним же это счастье,

    За нас ведь кто-то пострадал.

     

    От всей души я поздравляю!

    Желаю мира и добра,

    Народа подвиг чтим всегда мы

    И не забудем никогда!

  • 13

  • 14

    Вроде, лет прошло немало,

    Но навечно помним мы

    Подвиг. И святую славу

    В своем сердце сберегли.

     

    Поздравляю вас с Победой,

    Что досталась тяжело,

    И трудом, и кровью деда,

    Что стоял — врагам назло.

     

    Поздравляю с тем, что живы,

    Что свободны мы сейчас,

    Вам спасители спасибо,

    Любим, чтим и помним вас!

  • 15

  • 16

    Поздравляю с Днем Победы

    И желаю в этот день

    Море радости и света

    И здоровья, как кремень!

     

    Не забыт великий праздник,

    Хоть прошли уже года.

    Желаю вам добра и счастья,

    Неба мирного всегда!

  • 17

    С Победой! Этот день великий

    Мы не забудем никогда.

    За наш покой и счастье люди

    Отдали жизни навсегда.

     

    Желаю жить и дальше в мире,

    Чтоб не тревожила война,

    Чтоб беды дом ваш обходили,

    Чтоб на душе была весна.

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