С Днем Победы! Душевные поздравления в стихах и открытках

С Днем Победы! Этот праздник
Болью в сердце отдает:
Вспоминаем всех погибших,
Славим всех, кто шел вперед.
Кто за Родину сражался,
Не жалея жизни, сил,
Чтобы над родной страною
Воцарился снова мир.
Сохраним такой подарок,
Ценой жизни данный нам,
Чтобы неповадно было
К нам соваться злым врагам.
Всем желаю в День Победы
Долгой жизни без войны,
Быть достойными сынами
Дедов наших и страны.
День победы, вот и он!
Ветеранам всем поклон.
Мы не ведали войны,
Они ж стояли, как могли.
До последнего в бою,
Лишь защитить свою страну,
Чтобы солнце нам светило,
Счастье, радость приносило.
Пусть же будет мир и свет.
Ведь ничего дороже нет
Жизней маленьких детей
С улыбкой чистою своей.
Мы помним и душой скорбим,
Навеки память сохраним
О смелом подвиге великом,
О войне в лице безликом.
Пусть будет чистым небо,
Пускай цветут сады,
Пусть всем хватает хлеба,
Не знаем мы нужды.
Пускай победу нашу
Запомнят навсегда.
И не испить бы чашу
Войны нам никогда!
День Победы памятный и горький.
День Победы - праздник на века!
Ветеранам вместе поклонимся.
Вам "спасибо" говорит страна.
Выстояли. Сберегли. Навеки память
Всем, кто не дошел и не дожил,
Тем же, кто сегодня рядом с нами,
Всем - тепла родных и много сил!
Мы День Победы любим с детства -
Парад, цветы, военный марш.
Храните память в вашем сердце
О тех, кто жизнь отдал за нас.
Желаю жить под мирным небом
И слышать звонкий смех детей.
Чтоб страх войны вам был неведом,
Цените близких и друзей.
С Днем Победы! Мира вам и счастья
И сирени буйного кипения,
В мирных небесах пускай кружатся
Голуби со снежным оперением!
Мирных дней спокойное течение
Чтоб никто нарушить не посмел,
Счастья вам, здоровья, вдохновения,
Встреч приятных, интересных дел!
В День Победы вам желаю
Жизни долгой, полной сил,
Чтобы счастливы вы были,
Чтобы мир всегда царил!
Ярким солнышко чтоб было,
И здоровье, как скала.
От всего, что есть плохого,
Вас судьба уберегла!