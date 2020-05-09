С Днем Победы! Душевные поздравления в стихах и открытках

Всем желаю в День Победы

К нам соваться злым врагам.

Чтобы неповадно было

Чтобы над родной страною

Кто за Родину сражался,

Славим всех, кто шел вперед.

С Днем Победы! Этот праздник

О войне в лице безликом.

Мы помним и душой скорбим,

С улыбкой чистою своей.

Ведь ничего дороже нет

Пусть же будет мир и свет.

Чтобы солнце нам светило,

Лишь защитить свою страну,

До последнего в бою,

Они ж стояли, как могли.

Мы не ведали войны,

День победы, вот и он!

Войны нам никогда!

И не испить бы чашу

Не знаем мы нужды.

7

День Победы памятный и горький.

День Победы - праздник на века!

Ветеранам вместе поклонимся.

Вам "спасибо" говорит страна.

Выстояли. Сберегли. Навеки память

Всем, кто не дошел и не дожил,

Тем же, кто сегодня рядом с нами,

Всем - тепла родных и много сил!