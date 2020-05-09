С 9 мая! Оригинальные СМС-поздравления, красивые открытки

Всех поздравляю с Днем Победы,
Пусть в ваших семьях будет мир,
Пусть сгинут войны, сгинут беды,
Заблещет небо голубым.
Пускай на всей большой планете
Возьмутся за руки друзья.
Прекрасным станет все на свете
И будет счастлива Земля!
Поздравляю с Днём победы!
Пусть о нём не меркнет память,
Вдосталь будет счастья, света,
И любви на всех пусть хватит.
Пусть, потомками воспетый,
Этот день не даст забыть:
Чтобы в мире жили дети,
Нужно этот мир хранить!
Блестят слезинки на глазах,
Мелькает седина в висках.
Нам жизнь спасали ветераны,
Сквозь боль и горечь, страх и раны.
И Вас с великим днем победы,
От всего сердца поздравляю.
Хочу за жизнь сказать спасибо,
Здоровья крепкого желаю!
С Победой вас, с священным днем!
Слились и боль и радость в нем.
Пусть больше не грозит война,
И счастьем будет жизнь полна,
Пусть дети крепко спят ночами,
Не будет горя и печали,
Чтобы от страха не дрожать,
С улыбки утро начинать.
Всех - с Днем Победы! Праздник этот
Для всех нас самый величайший.
Спасибо скажем нашим дедам
За нашу жизнь и наше счастье!
Пусть будет мир всегда на свете,
Пускай живут спокойно люди,
От радости смеются дети,
И никогда войны не будет!
День Победы снова отмечаем
И салют гремит кругом.
От души тебя я поздравляю
С уваженьем и теплом.
Мир пускай улыбками искрится.
В уголках любой страны
Пусть вовеки не случится
Горя страшного войны.
Поздравляю с Днём Победы!
Пусть весна в душе живёт,
Будет мирным дом и небо,
Что у нас над головой.
Пусть любовь, добро, улыбки
Расцветают с каждым днём,
В сердце жизнь тепла насыплет
И всё будет нипочём!