С 9 мая! Оригинальные СМС-поздравления, красивые открытки

1 Всех поздравляю с Днем Победы, Пусть в ваших семьях будет мир, Пусть сгинут войны, сгинут беды, Заблещет небо голубым. Пускай на всей большой планете Возьмутся за руки друзья. Прекрасным станет все на свете И будет счастлива Земля!

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3 Поздравляю с Днём победы! Пусть о нём не меркнет память, Вдосталь будет счастья, света, И любви на всех пусть хватит. Пусть, потомками воспетый, Этот день не даст забыть: Чтобы в мире жили дети, Нужно этот мир хранить!

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5 Блестят слезинки на глазах, Мелькает седина в висках. Нам жизнь спасали ветераны, Сквозь боль и горечь, страх и раны. И Вас с великим днем победы, От всего сердца поздравляю. Хочу за жизнь сказать спасибо, Здоровья крепкого желаю!

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7 С Победой вас, с священным днем! Слились и боль и радость в нем. Пусть больше не грозит война, И счастьем будет жизнь полна, Пусть дети крепко спят ночами, Не будет горя и печали, Чтобы от страха не дрожать, С улыбки утро начинать.

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9 Всех - с Днем Победы! Праздник этот Для всех нас самый величайший. Спасибо скажем нашим дедам За нашу жизнь и наше счастье! Пусть будет мир всегда на свете, Пускай живут спокойно люди, От радости смеются дети, И никогда войны не будет!

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11 День Победы снова отмечаем И салют гремит кругом. От души тебя я поздравляю С уваженьем и теплом. Мир пускай улыбками искрится. В уголках любой страны Пусть вовеки не случится Горя страшного войны.

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