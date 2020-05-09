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С 9 мая! Оригинальные СМС-поздравления, красивые открытки

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С 9 мая! Оригинальные СМС-поздравления, красивые открытки
16:07 Сегодня Телеграф

9 Мая - это не просто праздник, это - один из великих дней, почитаемый во многих, пострадавших от захватчиков, странах мира.

  • 1

    Всех поздравляю с Днем Победы,

    Пусть в ваших семьях будет мир,

    Пусть сгинут войны, сгинут беды,

    Заблещет небо голубым.

     

    Пускай на всей большой планете

    Возьмутся за руки друзья.

    Прекрасным станет все на свете

    И будет счастлива Земля!

  • 2

  • 3

    Поздравляю с Днём победы!

    Пусть о нём не меркнет память,

    Вдосталь будет счастья, света,

    И любви на всех пусть хватит.

     

    Пусть, потомками воспетый,

    Этот день не даст забыть:

    Чтобы в мире жили дети,

    Нужно этот мир хранить!

  • 4

  • 5

    Блестят слезинки на глазах,

    Мелькает седина в висках.

    Нам жизнь спасали ветераны,

    Сквозь боль и горечь, страх и раны.

     

    И Вас с великим днем победы,

    От всего сердца поздравляю.

    Хочу за жизнь сказать спасибо,

    Здоровья крепкого желаю!

  • 6

  • 7

    С Победой вас, с священным днем!

    Слились и боль и радость в нем.

    Пусть больше не грозит война,

    И счастьем будет жизнь полна,

    Пусть дети крепко спят ночами,

    Не будет горя и печали,

    Чтобы от страха не дрожать,

    С улыбки утро начинать.

  • 8

  • 9

    Всех - с Днем Победы! Праздник этот

    Для всех нас самый величайший.

    Спасибо скажем нашим дедам

    За нашу жизнь и наше счастье!

     

    Пусть будет мир всегда на свете,

    Пускай живут спокойно люди,

    От радости смеются дети,

    И никогда войны не будет!

  • 10

  • 11

    День Победы снова отмечаем

    И салют гремит кругом.

    От души тебя я поздравляю

    С уваженьем и теплом.

     

    Мир пускай улыбками искрится.

    В уголках любой страны

    Пусть вовеки не случится

    Горя страшного войны.

  • 12

  • 13

    Поздравляю с Днём Победы!

    Пусть весна в душе живёт,

    Будет мирным дом и небо,

    Что у нас над головой.

     

    Пусть любовь, добро, улыбки

    Расцветают с каждым днём,

    В сердце жизнь тепла насыплет

    И всё будет нипочём!

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