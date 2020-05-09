С Днем победы 9 мая! Лучшие поздравления своими словами, открытки

1 С праздником Победы. Самое главное, чего хочется пожелать в этот день, это то, за что боролись наши деды - мира вам! Пусть над головой всегда будет ясное небо и яркое солнце. Желаю в День Победы здоровья, радости и счастья. Пусть победа сопутствует везде и всегда, рядом пусть будут только добрые и искренние люди. Желаю, чтоб сердце не знало боли и тоски, а в душе всегда играл победный марш.

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3 День, когда слов не хватает и эмоций переполняют до слёз, когда сердце сжимается при упоминании о великих событиях, о великой победе! Хочется пожелать светлого спокойного неба и чтобы память сохраняла важность этого дня!

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5 С Днем Победы! Пусть сердце гордится подвигами дедушек и бабушек, пусть память не стирает великие события тяжелого пути к победе! Желаю жить под мирным небом, ценить время и счастье каждого дня, беречь свою Родину, защищать своих близких, и каждый раз ярким салютом и громкими аплодисментами встречать радостный праздник Победы!

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7 С Днем Победы поздравляем! Пусть в ваших домах всегда будет согласие, покой и мир. Низкий поклон нашим ветеранам, которые приближали победу своим мужеством и упорством. Их осталось совсем мало и они заслужили достойных и счастливых дней и внимания.

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9 Всегда мы с долей грусти встречаем это великий памятный день - День Победы! Сегодня мы благодарим наших дедов за героизм и отвагу, за мирное небо и улыбки детей - это бесценно. Хочу каждому пожелать побольше доброты, здоровья, спокойных дней, истинной дружбы и безграничной веры в себя и в лучшее в мире. Желаю вам любви, светлой радости, счастья и гармонии в семье. Берегите родных, их любовь и всегда поддерживайте - это главное.

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11 Мирного неба, солнечного настроения, гармонии, любви, тепла и как можно больше счастливых моментов каждый прожитый миг. Пусть внутри и вокруг вас всегда царит покой и радость, и пусть сбываются мечты! С праздником Великой Победы!

12 Уж сколько лет прошло с той ужасной жестокой войны, но во многих сердцах остались воспоминания, боль, утраты... И с каждым годом этих сердец становится все меньше и меньше. Так давайте от всей души скажем им спасибо за мир, за весну и чистое синее небо, под которым мы ходим. А нашим сердцам желаю никогда не узнать что такое война, голод, разруха. С 9 мая!

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