Теплые пожелания на 9 мая: красивые стихи, проза и открытки

Поздравляю с Днём Победы!
Пусть весна в душе живёт,
Будет мирным дом и небо,
Что у нас над головой.
Пусть любовь, добро, улыбки
Расцветают с каждым днём,
В сердце жизнь тепла насыплет
И всё будет нипочём!
Поздравляю с Днем Победы! Пусть ваша семья всегда живет под мирным небом, пусть никогда не придется вам и вашим близким познать горечь войны. Счастья вам, улыбок, смеха и радости.
Поздравляем с огромной гордостью всех, в чьих семьях есть свой герой Великой Отечественной войны. Желаем Вам мирного неба над головой, сохранения памяти павших, гордости за живущих, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
Поздравляю с великим Днем Победы! Спасибо всем тем, кто отвоевал для нас мирное небо над головой! Пускай подобная война никогда не повторится! Желаю, чтобы мир, покой и добро всегда господствовали на нашей Земле!
Поздравляю с Днем Победы!
Этот день от нас унес
Навсегда войну и беды,
Радость в каждый дом принес.
Не простой - великий праздник,
Уважаем мы его.
И сейчас, наверно, каждый
Вспомнит деда своего.
День Победы сегодня настал,
Ведь боролись деды отважно!
Знает каждый у нас, стар и мал,
Этот день помнить всем очень важно!
С Днем Победы я вас поздравляю,
Пусть в сердцах царят мир и уют,
Всем лишь чистого неба желаю,
Только радостных, светлых минут!
День Победы - это праздник, который мы с трепетом празднуем, помним и чтим сделанное нашими прадедами. Так пусть же у нас и наших детей будет мирное небо над головой, спокойная жизнь, не узнавшая ужасов войны.
Славный праздник Великой Победы
Солнце яркой улыбкой осветит,
Вновь напомнит нам подвиги дедов.
Благодарны им внуки и дети.
И в веках это наше "спасибо"
Никогда не закончит звучанье.
Пусть же, будет лишь мирное небо
И не будет войне оправданья.