Скачать
Суббота, 09.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский: Мы никогда не забудем страшную цену этой победы
Зеленский: Мы никогда не забудем страшную цену этой победы
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 мая
Где и когда смотреть онлайн-трансляцию боев UFC 249
Где и когда смотреть онлайн-трансляцию боев UFC 249
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 мая

Теплые пожелания на 9 мая: красивые стихи, проза и открытки

Смотрите фото (8)
Теплые пожелания на 9 мая: красивые стихи, проза и открытки
14:03 Сегодня Телеграф

Добрые поздравления в стихах, прозе, а также поздравительные открытки к празднику Дня Победы 9 мая.

  • 1

    Поздравляю с Днём Победы!

    Пусть весна в душе живёт,

    Будет мирным дом и небо,

    Что у нас над головой.

     

    Пусть любовь, добро, улыбки

    Расцветают с каждым днём,

    В сердце жизнь тепла насыплет

    И всё будет нипочём!

  • 2

  • 3

    Поздравляю с Днем Победы! Пусть ваша семья всегда живет под мирным небом, пусть никогда не придется вам и вашим близким познать горечь войны. Счастья вам, улыбок, смеха и радости.

  • 4

  • 5

    Поздравляем с огромной гордостью всех, в чьих семьях есть свой герой Великой Отечественной войны. Желаем Вам мирного неба над головой, сохранения памяти павших, гордости за живущих, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

  • 6

  • 7

    Поздравляю с великим Днем Победы! Спасибо всем тем, кто отвоевал для нас мирное небо над головой! Пускай подобная война никогда не повторится! Желаю, чтобы мир, покой и добро всегда господствовали на нашей Земле!

  • 8

  • 9

    Поздравляю с Днем Победы!

    Этот день от нас унес

    Навсегда войну и беды,

    Радость в каждый дом принес.

     

    Не простой - великий праздник,

    Уважаем мы его.

    И сейчас, наверно, каждый

    Вспомнит деда своего.

  • 10

  • 11

    День Победы сегодня настал,

    Ведь боролись деды отважно!

    Знает каждый у нас, стар и мал,

    Этот день помнить всем очень важно!

     

    С Днем Победы я вас поздравляю,

    Пусть в сердцах царят мир и уют,

    Всем лишь чистого неба желаю,

    Только радостных, светлых минут!

  • 12

  • 13

    День Победы - это праздник, который мы с трепетом празднуем, помним и чтим сделанное нашими прадедами. Так пусть же у нас и наших детей будет мирное небо над головой, спокойная жизнь, не узнавшая ужасов войны.

  • 14

  • 15

    Славный праздник Великой Победы

    Солнце яркой улыбкой осветит,

    Вновь напомнит нам подвиги дедов.

    Благодарны им внуки и дети.

     

    И в веках это наше "спасибо"

    Никогда не закончит звучанье.

    Пусть же, будет лишь мирное небо

    И не будет войне оправданья.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, День Победы, 9 мая, Поздравления в стихах, Поздравления с Днем Победы, Поздравления с 9 мая, Короткие поздравления с 9 мая, Смс-поздравления с 9 мая, Красивые поздравления с Днем Победы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Они жадные": Андре Тан назвал звезд, с которыми не любит работать (Видео)
02 Британские археологи раскопали "сидячего" вождя
03 Дожди с грозами: какой будет погода на 9 мая
04 С Днем победы 9 мая! Лучшие поздравления своими словами, открытки
05 Строительство метро: мэр Днепра просит прекратить саботаж
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине готовятся ко второй волне COVID-19
В Украине готовятся ко второй волне COVID-19
Разумков рассказал, что такое 9 мая
Разумков рассказал, что такое 9 мая
Дожди с грозами: какой будет погода на 9 мая
Дожди с грозами: какой будет погода на 9 мая
С 9 мая: поздравления с великим праздником победы
С 9 мая: поздравления с великим праздником победы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь