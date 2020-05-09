Теплые пожелания на 9 мая: красивые стихи, проза и открытки

1 Поздравляю с Днём Победы! Пусть весна в душе живёт, Будет мирным дом и небо, Что у нас над головой. Пусть любовь, добро, улыбки Расцветают с каждым днём, В сердце жизнь тепла насыплет И всё будет нипочём!

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3 Поздравляю с Днем Победы! Пусть ваша семья всегда живет под мирным небом, пусть никогда не придется вам и вашим близким познать горечь войны. Счастья вам, улыбок, смеха и радости.

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5 Поздравляем с огромной гордостью всех, в чьих семьях есть свой герой Великой Отечественной войны. Желаем Вам мирного неба над головой, сохранения памяти павших, гордости за живущих, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

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7 Поздравляю с великим Днем Победы! Спасибо всем тем, кто отвоевал для нас мирное небо над головой! Пускай подобная война никогда не повторится! Желаю, чтобы мир, покой и добро всегда господствовали на нашей Земле!

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9 Поздравляю с Днем Победы! Этот день от нас унес Навсегда войну и беды, Радость в каждый дом принес. Не простой - великий праздник, Уважаем мы его. И сейчас, наверно, каждый Вспомнит деда своего.

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11 День Победы сегодня настал, Ведь боролись деды отважно! Знает каждый у нас, стар и мал, Этот день помнить всем очень важно! С Днем Победы я вас поздравляю, Пусть в сердцах царят мир и уют, Всем лишь чистого неба желаю, Только радостных, светлых минут!

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13 День Победы - это праздник, который мы с трепетом празднуем, помним и чтим сделанное нашими прадедами. Так пусть же у нас и наших детей будет мирное небо над головой, спокойная жизнь, не узнавшая ужасов войны.

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