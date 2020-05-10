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День матери в Украине 2020: красивые поздравления в стихах, открытки

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День матери в Украине 2020: красивые поздравления в стихах, открытки
05:23 Сегодня Телеграф

День матери это один из самых лиричных и трогательных праздников, так как каждый человек несет в своей душе образ своей мамы.

  • 1

    Мамочка любимая,

    Родная, единственная,

    С Днём Матери поздравляю,

    Счастья искренне желаю.

     

    Чтоб жила ты долго-долго,

    Чтоб легка была дорога,

    Чтоб бури ветры и дожди,

    Дано остались позади

     

    Чтоб любили все тебя,

    Чтоб в душе цвела весна,

    Чтоб прекрасна и легка,

    Жизнь всегда была твоя.

  • 2

  • 3

    С Днем матери, моя мамуля,

    Мой самый главный человек,

    Добра и счастья я желаю,

    И будет долгим пусть твой век.

     

    Ты мне поддержка в каждом деле,

    К тебе за мудростью спешу,

    Тебя люблю, родная мама,

    И нашей дружбой дорожу.

  • 4

  • 5

    Своей маме, скажу я "Спасибо!",

    За рождение своё на земле.

    За бессонные, долгие ночи,

    И слова любви, в полной мгле.

     

    Ты, мой в жизни - ангел-хранитель.

    Ты, наставник мой главный и, друг.

    Только ты никогда не обидишь,

    Ты дороже мне всех, кто вокруг!

  • 6

  • 7

    Я в день матери поздравить

    Тебя, милая, спешу.

    Пусть почетное призвание

    Будет только по плечу.

     

    Пускай здоровы будут дети,

    Гордилась ими, чтоб всегда.

    Пускай поможет в мире сложном

    Молитва им всегда твоя.

     

    Пусть дарит радость материнство,

    Священней миссии ведь нет.

    Я счастья в этот день желаю

    Тебе на много-много лет.

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  • 9

    С Днем матери! Спасибо тебе, мама,

    За нежную любовь твою и ласку,

    Прости, бываю я порой упряма,

    Характер мой - не сахар и не сказка.

     

    Желаю всей душой тебе здоровья,

    От счастья сердце пусть трепещет рыбкой,

    Согрею я тебя своей любовью,

    Пусть светится лицо твое улыбкой!

  • 10

  • 11

    День матери сегодня отмечаем,

    За вас важней и ближе в мире нет,

    Мы вам здоровья крепкого желаем,

    И долгих, и счастливых лет!

     

    Слова какие подобрать для мамы?

    Терпения, спокойствия родной,

    Бываю дети так упрямы,

    Они прощают все с душой,

     

    Пусть радость озаряет ваши лица,

    Пусть горе вас обходит стороной,

    Пускай слеза не капает с ресницы,

    И жизнь пусть будет легкой и простой!

  • 12

  • 13

    Поклонимся мы низко до земли

    Всем нашим мамам - и живым, и мертвым,

    За то, что в ласке и любви росли,

    За нас готовы на любые жертвы.

     

    Они нам жизни счастье подарили,

    Учили правильно на свете жить,

    Они любовью путь наш озарили,

    Старались нам во всем примером быть.

     

    Пусть наши мамы будут живы вечно,

    Пусть дарит Бог здоровья их сердцам,

    Пусть жизнь, всегда такая быстротечная,

    Даст долгий счастья путь для наших мам.

  • 14

  • 15

    Мама - главный человек,

    Без неё не дорог век.

    Солнце, радужные сны

    Нам без мамы не нужны.

     

    Украина в этот час

    Поздравляет, мамы, вас!

    Счастье в детях находите,

    С каждым днём сильней любите!

  • 16

  • 17

    С днем матери тебя, родная,

    С прекрасным праздником твоим.

    Ты, мама, лишь одна такая,

    Твоей молитвой мир храним.

     

    Желаю счастья я, мамуля,

    Пусть не всплакнут твои глаза,

    Пускай в любви и понимании

    Достойные текут глаза.

  • 18

  • 19

    Поздравляю, мамочка родная.

    О тебе, когда мне трудно, вспоминаю.

    Защитишь всегда меня от бед,

    Дашь мне на любой вопрос ответ.

    Радости желаю много-много,

    А случись беда - не унывать.

    В речке жизни, быстрой и глубокой,

    Омутов, водоворотов избегать.

    Красоты в делах и окружении!

    Радости, искрящего веселья!

    Успехов и почаще слышать поздравления!

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