С Днем матери 10 мая: СМС-поздравления и красочные открытки

С Днем матери, моя мамуля,
Мой самый главный человек,
Добра и счастья я желаю,
И будет долгим пусть твой век.
Ты мне поддержка в каждом деле,
К тебе за мудростью спешу,
Тебя люблю, родная мама,
И нашей дружбой дорожу.
Своей маме, скажу я "Спасибо!",
За рождение своё на земле.
За бессонные, долгие ночи,
И слова любви, в полной мгле.
Ты, мой в жизни - ангел-хранитель.
Ты, наставник мой главный и, друг.
Только ты никогда не обидишь,
Ты дороже мне всех, кто вокруг!
Мама - главный человек,
Без неё не дорог век.
Солнце, радужные сны
Нам без мамы не нужны.
Украина в этот час
Поздравляет, мамы, вас!
Счастье в детях находите,
С каждым днём сильней любите!
С днем матери тебя, родная,
С прекрасным праздником твоим.
Ты, мама, лишь одна такая,
Твоей молитвой мир храним.
Желаю счастья я, мамуля,
Пусть не всплакнут твои глаза,
Пускай в любви и понимании
Достойные текут глаза.
Сегодня праздник мамы,
Тебя я поздравляю,
Быть все такой же САМОЙ
Тебе я пожелаю!
Целую крепко - крепко,
И крепко обнимаю,
Милой и любимой
Здоровья пожелаю!
Сегодня маму с праздником вся страна поздравляет.
Маме каждый здоровья и тепла пусть пожелает.
От маминых рук становится так тепло и светло.
Живите долго, родные - и будет всем хорошо.
Мама. Пожалуй, в этом слове
Таятся нежность, бескрайные ласки,
Таится опора, и даже основа
Жизни, любви и детской сказки!
Мама. Спешу я поздравить
С праздником этим твоим!
И на память хочу я оставить
Это чувство, знакомое нам двоим!
Мама, тебя поздравляю,
Разреши мне тебя обнять,
И как в детстве пускай помечтаю -
Как приятно с тобою мечтать!
Ты всегда меня понимаешь,
Пусть бываю я не права,
Бывает, серьезно ругаешь,
Но как в детстве люблю я тебя!
Мама - светлое слово.
В жизни оно одно такое.
В праздник светлый и чистый
Желаем мамам улыбок лучистых.
Пусть мама будет счастлива всегда.
Пусть будет в жизни много тепла.
Желаем всем мамам в этот день,
Чтобы птицы удачи явилась к ним тень.