С Днем матери 10 мая: СМС-поздравления и красочные открытки

1 С Днем матери, моя мамуля, Мой самый главный человек, Добра и счастья я желаю, И будет долгим пусть твой век. Ты мне поддержка в каждом деле, К тебе за мудростью спешу, Тебя люблю, родная мама, И нашей дружбой дорожу.

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3 Своей маме, скажу я "Спасибо!", За рождение своё на земле. За бессонные, долгие ночи, И слова любви, в полной мгле. Ты, мой в жизни - ангел-хранитель. Ты, наставник мой главный и, друг. Только ты никогда не обидишь, Ты дороже мне всех, кто вокруг!

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5 Мама - главный человек, Без неё не дорог век. Солнце, радужные сны Нам без мамы не нужны. Украина в этот час Поздравляет, мамы, вас! Счастье в детях находите, С каждым днём сильней любите!

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7 С днем матери тебя, родная, С прекрасным праздником твоим. Ты, мама, лишь одна такая, Твоей молитвой мир храним. Желаю счастья я, мамуля, Пусть не всплакнут твои глаза, Пускай в любви и понимании Достойные текут глаза.

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9 Сегодня праздник мамы, Тебя я поздравляю, Быть все такой же САМОЙ Тебе я пожелаю! Целую крепко - крепко, И крепко обнимаю, Милой и любимой Здоровья пожелаю!

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11 Сегодня маму с праздником вся страна поздравляет. Маме каждый здоровья и тепла пусть пожелает. От маминых рук становится так тепло и светло. Живите долго, родные - и будет всем хорошо.

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13 Мама. Пожалуй, в этом слове Таятся нежность, бескрайные ласки, Таится опора, и даже основа Жизни, любви и детской сказки! Мама. Спешу я поздравить С праздником этим твоим! И на память хочу я оставить Это чувство, знакомое нам двоим!

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15 Мама, тебя поздравляю, Разреши мне тебя обнять, И как в детстве пускай помечтаю - Как приятно с тобою мечтать! Ты всегда меня понимаешь, Пусть бываю я не права, Бывает, серьезно ругаешь, Но как в детстве люблю я тебя!

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