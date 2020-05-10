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С Днем матери 10 мая: СМС-поздравления и красочные открытки

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С Днем матери 10 мая: СМС-поздравления и красочные открытки
02:40 Сегодня Телеграф

День матери - это самый прекрасный и трогательный праздник, который дарит возможность каждому ребенку поздравить своего близкого человека и проявить любовь и благодарность дорогой маме.

  • 1

    С Днем матери, моя мамуля,

    Мой самый главный человек,

    Добра и счастья я желаю,

    И будет долгим пусть твой век.

     

    Ты мне поддержка в каждом деле,

    К тебе за мудростью спешу,

    Тебя люблю, родная мама,

    И нашей дружбой дорожу.

  • 2

  • 3

    Своей маме, скажу я "Спасибо!",

    За рождение своё на земле.

    За бессонные, долгие ночи,

    И слова любви, в полной мгле.

     

    Ты, мой в жизни - ангел-хранитель.

    Ты, наставник мой главный и, друг.

    Только ты никогда не обидишь,

    Ты дороже мне всех, кто вокруг!

  • 4

  • 5

    Мама - главный человек,

    Без неё не дорог век.

    Солнце, радужные сны

    Нам без мамы не нужны.

     

    Украина в этот час

    Поздравляет, мамы, вас!

    Счастье в детях находите,

    С каждым днём сильней любите!

  • 6

  • 7

    С днем матери тебя, родная,

    С прекрасным праздником твоим.

    Ты, мама, лишь одна такая,

    Твоей молитвой мир храним.

     

    Желаю счастья я, мамуля,

    Пусть не всплакнут твои глаза,

    Пускай в любви и понимании

    Достойные текут глаза.

  • 8

  • 9

    Сегодня праздник мамы,

    Тебя я поздравляю,

    Быть все такой же САМОЙ

    Тебе я пожелаю!

     

    Целую крепко - крепко,

    И крепко обнимаю,

    Милой и любимой

    Здоровья пожелаю!

  • 10

  • 11

    Сегодня маму с праздником вся страна поздравляет.

    Маме каждый здоровья и тепла пусть пожелает.

    От маминых рук становится так тепло и светло.

    Живите долго, родные - и будет всем хорошо.

  • 12

  • 13

    Мама. Пожалуй, в этом слове

    Таятся нежность, бескрайные ласки,

    Таится опора, и даже основа

    Жизни, любви и детской сказки!

     

    Мама. Спешу я поздравить

    С праздником этим твоим!

    И на память хочу я оставить

    Это чувство, знакомое нам двоим!

  • 14

  • 15

    Мама, тебя поздравляю,

    Разреши мне тебя обнять,

    И как в детстве пускай помечтаю -

    Как приятно с тобою мечтать!

    Ты всегда меня понимаешь,

    Пусть бываю я не права,

    Бывает, серьезно ругаешь,

    Но как в детстве люблю я тебя!

  • 16

  • 17

    Мама - светлое слово.

    В жизни оно одно такое.

    В праздник светлый и чистый

    Желаем мамам улыбок лучистых.

    Пусть мама будет счастлива всегда.

    Пусть будет в жизни много тепла.

    Желаем всем мамам в этот день,

    Чтобы птицы удачи явилась к ним тень.

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