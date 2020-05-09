Красивые поздравления с Днем Победы в стихах, прозе, открытках

1 С 9 мая - наших ветеранов Сегодня мы сердечно поздравляем. Всем, кто не дожил, кто не дошел - В День победы низкий наш поклон.

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3 9 мая - особенный день. Он напоминает о силе, надежде, самоотверженности, о радости и счастье, которые достались дорогой ценой. Пусть за войной всегда приходит мир, пусть жизнь будет сильнее смерти, а наши родные и близкие, которых унесла война, всегда живут в нашей памяти и сердцах.

4 В этот день мы поздравляем ветеранов, защитников родной Украины, отстоявших право народов мира быть свободными. Вечная слава всем павшим и выжившим, в той страшной войне!

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6 В день Победы От души желаю я Чтобы не коснулись беды Дома твоего, тебя. Пускай мирным будет небо, И не слышен бомбы звук. С праздником большой Победы Поздравляю тебя, друг!

7 С Днем Победы, с теплым маем От души вас поздравляем. Всем желаем в мире жить, Чистим небом дорожить!

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9 С Днем Победы! Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но нам не забыть о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны.

10 День Победы памятный и горький. День Победы — праздник на века! Ветеранам вместе поклонимся. Вам спасибо говорит страна. Выстояли. Сберегли. Навеки память Всем, кто не дошел и не дожил, Тем же, кто сегодня рядом с нами, Всем — тепла родных и много сил!

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12 Поздравляю с Днём победы! Пусть о нём не меркнет память, Вдосталь будет счастья, света, И любви на всех пусть хватит. Пусть, потомками воспетый, Этот день не даст забыть: Чтобы в мире жили дети, Нужно этот мир хранить!