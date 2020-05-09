Красивые поздравления с Днем Победы в стихах, прозе, открытках

С 9 мая - наших ветеранов
Сегодня мы сердечно поздравляем.
Всем, кто не дожил, кто не дошел -
В День победы низкий наш поклон.
9 мая - особенный день. Он напоминает о силе, надежде, самоотверженности, о радости и счастье, которые достались дорогой ценой. Пусть за войной всегда приходит мир, пусть жизнь будет сильнее смерти, а наши родные и близкие, которых унесла война, всегда живут в нашей памяти и сердцах.
В этот день мы поздравляем ветеранов, защитников родной Украины, отстоявших право народов мира быть свободными. Вечная слава всем павшим и выжившим, в той страшной войне!
В день Победы
От души желаю я
Чтобы не коснулись беды
Дома твоего, тебя.
Пускай мирным будет небо,
И не слышен бомбы звук.
С праздником большой Победы
Поздравляю тебя, друг!
С Днем Победы, с теплым маем
От души вас поздравляем.
Всем желаем в мире жить,
Чистим небом дорожить!
С Днем Победы! Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но нам не забыть о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны.
День Победы памятный и горький.
День Победы — праздник на века!
Ветеранам вместе поклонимся.
Вам спасибо говорит страна.
Выстояли. Сберегли. Навеки память
Всем, кто не дошел и не дожил,
Тем же, кто сегодня рядом с нами,
Всем — тепла родных и много сил!
Поздравляю с Днём победы!
Пусть о нём не меркнет память,
Вдосталь будет счастья, света,
И любви на всех пусть хватит.
Пусть, потомками воспетый,
Этот день не даст забыть:
Чтобы в мире жили дети,
Нужно этот мир хранить!
Блестят слезинки на глазах,
Мелькает седина в висках.
Нам жизнь спасали ветераны,
Сквозь боль и горечь, страх и раны.
И Вас с великим днем победы,
От всего сердца поздравляю.
Хочу за жизнь сказать спасибо,
Здоровья крепкого желаю!