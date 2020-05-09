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Красивые поздравления с Днем Победы в стихах, прозе, открытках

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Красивые поздравления с Днем Победы в стихах, прозе, открытках
10:35 Сегодня Телеграф

9 мая отмечается великий праздник Победы.

  • 1

    С 9 мая - наших ветеранов

    Сегодня мы сердечно поздравляем.

    Всем, кто не дожил, кто не дошел -

    В День победы низкий наш поклон.

  • 2

  • 3

    9 мая - особенный день. Он напоминает о силе, надежде, самоотверженности, о радости и счастье, которые достались дорогой ценой. Пусть за войной всегда приходит мир, пусть жизнь будет сильнее смерти, а наши родные и близкие, которых унесла война, всегда живут в нашей памяти и сердцах.

  • 4

    В этот день мы поздравляем ветеранов, защитников родной Украины, отстоявших право народов мира быть свободными. Вечная слава всем павшим и выжившим, в той страшной войне!

  • 5

  • 6

    В день Победы

    От души желаю я

    Чтобы не коснулись беды

    Дома твоего, тебя.

    Пускай мирным будет небо,

    И не слышен бомбы звук.

    С праздником большой Победы

    Поздравляю тебя, друг!

  • 7

    С Днем Победы, с теплым маем

    От души вас поздравляем.

    Всем желаем в мире жить,

    Чистим небом дорожить!

  • 8

  • 9

    С Днем Победы! Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но нам не забыть о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны.

  • 10

    День Победы памятный и горький.

    День Победы — праздник на века!

    Ветеранам вместе поклонимся.

    Вам спасибо говорит страна.

    Выстояли. Сберегли. Навеки память

    Всем, кто не дошел и не дожил,

    Тем же, кто сегодня рядом с нами,

    Всем — тепла родных и много сил!

  • 11

  • 12

    Поздравляю с Днём победы!

    Пусть о нём не меркнет память,

    Вдосталь будет счастья, света,

    И любви на всех пусть хватит.

    Пусть, потомками воспетый,

    Этот день не даст забыть:

    Чтобы в мире жили дети,

    Нужно этот мир хранить!

  • 13

    Блестят слезинки на глазах,

    Мелькает седина в висках.

    Нам жизнь спасали ветераны,

    Сквозь боль и горечь, страх и раны.

    И Вас с великим днем победы,

    От всего сердца поздравляю.

    Хочу за жизнь сказать спасибо,

    Здоровья крепкого желаю!

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