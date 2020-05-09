С 9 мая: поздравления с великим праздником победы

Был каждый счастлив и любим.

Чтоб мир царил на всей планете,

Чтоб небо было голубым,

Что защитили нас с тобой.

Мы не забудем подвиг дедов,

Всем лишь чистого неба желаю,

Пусть в сердцах царят мир и уют,

С Днем Победы я вас поздравляю,

Этот день помнить всем очень важно!

Знает каждый у нас, стар и мал,

День Победы сегодня настал,

Кровь и смерть нам не нужны!

Мы за мир и за свободу,

Чтобы не было войны,

Каждый будет жизни рад,

Пусть они здоровы будут,

Их велик в победу вклад,

Ветеранов всех мы вспомним,

Он сплотил страну и нас,

Этот праздник все мы любим,

От души сегодня вас,

И всё будет нипочём!

В сердце жизнь тепла насыплет

Что у нас над головой.

Будет мирным дом и небо,

Для счастья надо — только, чтоб мир царил везде!

Пусть люди не забудут, как мало человеку

Пусть не ступать нам больше по выжженной земле,

Пусть нас окружает мир, любовь теперь!

С днем победы — с днем великой радости,

И никто не знал невзгод!

Чтоб на всех хватало хлеба

Пусть же будет мирным небо,

Будем славить этот час.

Ведь герои — среди нас,

Да будем счастливы все мы!

Тот ужас, боль и кровь войны.

Поздравляю вас с Победой,

Шли к победе шаг за шагом.

Много лет, тяжелых, трудных,

Как страдали под огнем.

И сегодня все мы вспомним,

Чтобы мирное небо, как прежде,

Вас всегда провожали по жизни.

Мы желаем, чтоб вера, надежда

Чтоб свобода и воля без края

В этот день мы хотим пожелать,

С Днем Победы мы Вас поздравляем.

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У всех нас тогда кто-то воевал —

Наши родные, прадеды и деды.

Для всех для нас давно любимым стал

Великий этот праздник — День Победы.

С 9 Мая! Пусть же будет мир,

И горя наши дети не узнают.

Пусть будет нашими детьми храним

Великий этот день. С 9 Мая!