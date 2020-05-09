С 9 мая: поздравления с великим праздником победы

Мы не забудем подвиг дедов,
Что защитили нас с тобой.
Великий праздник День победы
Мы отмечаем всей страной.
Желаю, чтоб смеялись дети,
Чтоб небо было голубым,
Чтоб мир царил на всей планете,
Был каждый счастлив и любим.
День Победы сегодня настал,
Ведь боролись деды отважно!
Знает каждый у нас, стар и мал,
Этот день помнить всем очень важно!
С Днем Победы я вас поздравляю,
Пусть в сердцах царят мир и уют,
Всем лишь чистого неба желаю,
Только радостных, светлых минут!
С Днем Победы поздравляем
От души сегодня вас,
Этот праздник все мы любим,
Он сплотил страну и нас,
Ветеранов всех мы вспомним,
Их велик в победу вклад,
Пусть они здоровы будут,
Каждый будет жизни рад,
А стране нашей желаем,
Чтобы не было войны,
Мы за мир и за свободу,
Кровь и смерть нам не нужны!
Поздравляю с Днём Победы!
Пусть весна в душе живёт,
Будет мирным дом и небо,
Что у нас над головой.
Пусть любовь, добро, улыбки
Расцветают с каждым днём,
В сердце жизнь тепла насыплет
И всё будет нипочём!
С днем победы — с днем великой радости,
С днем великой скорби, памяти, потерь!
Пусть все поколенья ценят подвиг предков,
Пусть нас окружает мир, любовь теперь!
Пусть голубое небо спокойно будет, тихо,
Пусть не ступать нам больше по выжженной земле,
Пусть люди не забудут, как мало человеку
Для счастья надо — только, чтоб мир царил везде!
С Днём Победы, мир спасённый!
Ведь герои — среди нас,
Всей страной освобождённой
Будем славить этот час.
Пусть же будет мирным небо,
Пусть покой в душе живёт —
Чтоб на всех хватало хлеба
И никто не знал невзгод!
Пусть май цветёт, пусть зеленеет.
Пускай гуляют по аллеям
Родные ваши, внуки, дети,
Благодаря нашей победе.
Пусть солнце мир благословляет,
Пускай потомки не узнают
Тот ужас, боль и кровь войны.
Да будем счастливы все мы!
Поздравляю со счастливым,
Мирным и спокойным днем.
И сегодня все мы вспомним,
Как страдали под огнем.
Много лет, тяжелых, трудных,
Шли к победе шаг за шагом.
Вероломному врагу мы
Страх внушали красным флагом.
Поздравляю вас с Победой,
Той, что предки одержали,
Жизнь потомкам подарили
И свободу отстояли!
С Днем Победы мы Вас поздравляем.
В этот день мы хотим пожелать,
Чтоб свобода и воля без края
Продолжала Ваш мир украшать.
Мы желаем, чтоб вера, надежда
Вас всегда провожали по жизни.
Чтобы мирное небо, как прежде,
Приносило лишь светлые мысли.
У всех нас тогда кто-то воевал —
Наши родные, прадеды и деды.
Для всех для нас давно любимым стал
Великий этот праздник — День Победы.
С 9 Мая! Пусть же будет мир,
И горя наши дети не узнают.
Пусть будет нашими детьми храним
Великий этот день. С 9 Мая!