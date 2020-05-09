Теплые поздравления с днем Победы: стихи, проза, открытки

Мы празднуем не то, что кровь пролилась
А то, что ей не литься никогда.
Жалею чтобы Вам в глазах искрилось
Здоровье й счастье, а не те года.
Желаю Вам огромного терпенья,
Не видеть растревоженные сны.
Чтоб дети не ставали на коленья
И не познали запаха войны.
Поздравляю с Днём Победы и от души желаю с достоинством и честью вспомнить павших героев, с великодушием и искренней улыбкой поблагодарить наших ветеранов, с доброй надеждой смотреть в будущее и с превеликим счастьем жить в настоящем.
С Днем Победы, с самым важным
Днем для всей нашей страны.
Спасибо, кто стоит на страже
И бережет нас от войны!
Желаем крепкого здоровья,
И прошлое не забывать.
Поклон героям, потом, кровью,
Нам подарившим благодать.
Поздравляем вас со славным днем, провозгласившим торжество мира, с Днем Победы. Пусть в этот великий праздник будет мирно и спокойно у вас на душе и в сердце, пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие. Берегите мир и гармонию, цените жизни, свято чтите подвиг своего народа.
День Победы — праздник на века,
Не забудем подвигов солдат.
Отмечая, замолчим на миг,
Поздравляем, всех, кто ценит мир!
Пусть над нами будет мир всегда,
Не коснется горе и беда.
День победы в сердце сохраним,
Подвиг дедов в детях возродим!
Сегодня легендарный и великий день — День Победы! В этот день хочется пожелать, чтобы мир и добро процветали в каждом доме, чтобы каждый человек оберегал своих близких, чтобы ветеранам всегда были рады и оказывали заслуженное внимание, и чтобы каждый день приносил нам только счастье! Пусть война никогда больше не войдет в нашу жизнь, а небо над нашими головами всегда будет светлым и чистым!
Пускай не будет в мире войн,
Пусть не свистит над головой
Безжалостный, глухой снаряд,
Спокойным будет сон ребят.
Пусть матери не знают слез
За сыновей, что бой унес,
Родных чтоб не теряли вы.
С 9 Мая, с днем весны!
Поздравляю с Днём Победы и желаю в этот праздник мужества и патриотизма великой славы и гордости за подвиги наших дедов, искренней благодарности сердец за радужный мир и настоящее счастье. Пусть мы и наши дети не увидят страшных картин войны и не прольют никогда горьких слёз от потерь. Желаю яркого и лучистого солнца, ясного и мирного неба, светлого и доброго будущего.
Поздравляю с Днем Победы!
И желаю прославлять
Землю ту, что наши деды
У врага смогли забрать.
Я желаю мира, счастья
И хороших ясных дней.
В небе пусть всегда кружатся
Стаи белых голубей!