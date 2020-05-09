Теплые поздравления с днем Победы: стихи, проза, открытки

1 Мы празднуем не то, что кровь пролилась А то, что ей не литься никогда. Жалею чтобы Вам в глазах искрилось Здоровье й счастье, а не те года. Желаю Вам огромного терпенья, Не видеть растревоженные сны. Чтоб дети не ставали на коленья И не познали запаха войны.

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3 Поздравляю с Днём Победы и от души желаю с достоинством и честью вспомнить павших героев, с великодушием и искренней улыбкой поблагодарить наших ветеранов, с доброй надеждой смотреть в будущее и с превеликим счастьем жить в настоящем.

4 С Днем Победы, с самым важным Днем для всей нашей страны. Спасибо, кто стоит на страже И бережет нас от войны! Желаем крепкого здоровья, И прошлое не забывать. Поклон героям, потом, кровью, Нам подарившим благодать.

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6 Поздравляем вас со славным днем, провозгласившим торжество мира, с Днем Победы. Пусть в этот великий праздник будет мирно и спокойно у вас на душе и в сердце, пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие. Берегите мир и гармонию, цените жизни, свято чтите подвиг своего народа.

7 День Победы — праздник на века, Не забудем подвигов солдат. Отмечая, замолчим на миг, Поздравляем, всех, кто ценит мир! Пусть над нами будет мир всегда, Не коснется горе и беда. День победы в сердце сохраним, Подвиг дедов в детях возродим!

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9 Сегодня легендарный и великий день — День Победы! В этот день хочется пожелать, чтобы мир и добро процветали в каждом доме, чтобы каждый человек оберегал своих близких, чтобы ветеранам всегда были рады и оказывали заслуженное внимание, и чтобы каждый день приносил нам только счастье! Пусть война никогда больше не войдет в нашу жизнь, а небо над нашими головами всегда будет светлым и чистым!

10 Пускай не будет в мире войн, Пусть не свистит над головой Безжалостный, глухой снаряд, Спокойным будет сон ребят. Пусть матери не знают слез За сыновей, что бой унес, Родных чтоб не теряли вы. С 9 Мая, с днем весны!

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12 Поздравляю с Днём Победы и желаю в этот праздник мужества и патриотизма великой славы и гордости за подвиги наших дедов, искренней благодарности сердец за радужный мир и настоящее счастье. Пусть мы и наши дети не увидят страшных картин войны и не прольют никогда горьких слёз от потерь. Желаю яркого и лучистого солнца, ясного и мирного неба, светлого и доброго будущего.