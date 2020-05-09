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Теплые поздравления с днем Победы: стихи, проза, открытки

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Теплые поздравления с днем Победы: стихи, проза, открытки
08:36 Сегодня Телеграф

9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне

  • 1

    Мы празднуем не то, что кровь пролилась

    А то, что ей не литься никогда.

    Жалею чтобы Вам в глазах искрилось

    Здоровье й счастье, а не те года.

    Желаю Вам огромного терпенья,

    Не видеть растревоженные сны.

    Чтоб дети не ставали на коленья

    И не познали запаха войны.

  • 2

  • 3

    Поздравляю с Днём Победы и от души желаю с достоинством и честью вспомнить павших героев, с великодушием и искренней улыбкой поблагодарить наших ветеранов, с доброй надеждой смотреть в будущее и с превеликим счастьем жить в настоящем.

  • 4

    С Днем Победы, с самым важным

    Днем для всей нашей страны.

    Спасибо, кто стоит на страже

    И бережет нас от войны!

    Желаем крепкого здоровья,

    И прошлое не забывать.

    Поклон героям, потом, кровью,

    Нам подарившим благодать.

  • 5

  • 6

    Поздравляем вас со славным днем, провозгласившим торжество мира, с Днем Победы. Пусть в этот великий праздник будет мирно и спокойно у вас на душе и в сердце, пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие. Берегите мир и гармонию, цените жизни, свято чтите подвиг своего народа.

  • 7

    День Победы — праздник на века,

    Не забудем подвигов солдат.

    Отмечая, замолчим на миг,

    Поздравляем, всех, кто ценит мир!

    Пусть над нами будет мир всегда,

    Не коснется горе и беда.

    День победы в сердце сохраним,

    Подвиг дедов в детях возродим!

  • 8

  • 9

    Сегодня легендарный и великий день — День Победы! В этот день хочется пожелать, чтобы мир и добро процветали в каждом доме, чтобы каждый человек оберегал своих близких, чтобы ветеранам всегда были рады и оказывали заслуженное внимание, и чтобы каждый день приносил нам только счастье! Пусть война никогда больше не войдет в нашу жизнь, а небо над нашими головами всегда будет светлым и чистым!

  • 10

    Пускай не будет в мире войн,

    Пусть не свистит над головой

    Безжалостный, глухой снаряд,

    Спокойным будет сон ребят.

    Пусть матери не знают слез

    За сыновей, что бой унес,

    Родных чтоб не теряли вы.

    С 9 Мая, с днем весны!

  • 11

  • 12

    Поздравляю с Днём Победы и желаю в этот праздник мужества и патриотизма великой славы и гордости за подвиги наших дедов, искренней благодарности сердец за радужный мир и настоящее счастье. Пусть мы и наши дети не увидят страшных картин войны и не прольют никогда горьких слёз от потерь. Желаю яркого и лучистого солнца, ясного и мирного неба, светлого и доброго будущего.

  • 13

    Поздравляю с Днем Победы!

    И желаю прославлять

    Землю ту, что наши деды

    У врага смогли забрать.

    Я желаю мира, счастья

    И хороших ясных дней.

    В небе пусть всегда кружатся

    Стаи белых голубей!

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