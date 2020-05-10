День матери 2020: поздравления в стихах и открытках

Мой лучик солнца, мамочка родная,
Ты ярко светишь днем, во мгле ночной,
С Днем матери тебя я поздравляю,
Пусть будет твоя жизнь всегда цветной!
Желаю тебе крепкого здоровья
И вечной, юной, свежей красоты!
Ты жизнь мою наполнила любовью,
Как здорово, что у меня есть ты!
Поздравляю любимую маму
С этим светлым и радостным днем!
Я желаю тебе не меняться
И всегда быть, мамуля, такой.
Самой доброй и чуткой на свете
Говорю я спасибо за все,
За счастливое, светлое детство,
За поддержку, любовь и тепло.
Поздравляю с Днем матери, милая!
От меня ты прими пару строк,
Будь всегда ты самой счастливой
И прекрасной, как нежный цветок.
День матери сегодня
Все мамы отмечают,
Подарки, поздравления
От близких получают,
Желаем мы всем мамам
Силы и терпения,
Крепкого здоровья,
Удачи и везения,
Чтоб в семье у вас
Было все спокойно,
И всегда все мамы
Были чтоб довольны!
Я, нежности твоей касаясь,
Любовью согреваюсь вновь,
Ведь ты лишь самая родная,
Моя душа и моя кровь.
Я так хочу, всегда быть рядом,
Ведь ты мой Ангел, ты мой свет,
Прошу тебя, родная мама,
Будь рядом много-много лет.
Всегда, всегда в тебе нуждаюсь,
С тобой и легче, и теплей,
Я будто заново рождаюсь,
И будто становлюсь мудрей.
Тебе желаю я здоровья!
И быть такой же молодой.
Чтоб каждый раз ты снова, снова
Меня ждала, к себе домой.
Мамуля, пусть твои глаза
Сияют, словно две звезды!
Пусть сердце верит в чудеса,
Ведь все исполнятся мечты!
Тебя люблю я, дорогая,
Ведь ты на свете всех родней!
Тебе всем сердцем я желаю
Много счастливых, ярких дней!
День матери — праздник добра и тепла,
Для каждого мама нужна и важна,
За труд ваш нелегкий — земельный поклон,
Пусть будет безоблачным ваш небосклон!
Пусть радуют детки любых возрастов
И в праздник подарят охапку цветов
И пусть вся любовь, что ребенку дана,
Заботой и лаской вернётся сполна!
День матери — хороший повод,
Когда все можем мы сказать,
Как любим вас и очень ценим,
Что невозможно описать!
Ночей вы много не доспали,
Всегда любовь всю отдавали,
Пусть все тепло и все добро
Вам будет в жизнь возвращено.
На сердце вашем пусть не будет
Обид, забот, или тоски
Вы смейтесь звонко, лучезарно,
Здоровья вам и красоты!
Этот день один из главных,
Лучших праздников в году!
Так хочу поздравить маму
И дня этого я жду!
Мамочка моя родная,
Как же ты мне дорога!
Путеводная звезда мне
И хранитель очага!
Оставайся ты подольше
Молодой и полной сил!
Так хочу, чтоб каждый день твой
Радость, счастье приносил!
Твои ручки золотые
Пусть поменьше устают,
А в душе пускай пребудет
Мир, добро, тепло, уют!
Всех мам сегодня с праздником
Хотим поздравить мы,
Желаем чтоб любые
Исполнились мечты,
Здоровья, много счастья,
Любви, тепла, добра,
Чтоб в жизни только радость
Встречалась вам всегда!
Желаем мамам не болеть,
Не плакать горько, не стареть,
А улыбаться от души,
Пока растут их малыши.
Пусть будет полной чашей дом,
Всегда уютно будет в нём,
Всегда тепло, всегда светло,
И в сердце каждого — добро.
Пусть дети радуют всегда,
Пусть не коснётся их беда,
Ведь счастье каждой мамы в том,
Чтоб детям дать любовь и дом!
Пусть День матери подарит
Волшебство, надежду, веру!
В сердце нежности добавит,
Доброты, любви без меры.
В каждый день войдет везение,
Смех, удача, теплота,
Больше ярких впечатлений
И успехов полнота!