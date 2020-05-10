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Воскресенье, 10.05.2020
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День матери 2020: поздравления в стихах и открытках

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День матери 2020: поздравления в стихах и открытках
12:00 Сегодня Телеграф

В это воскресенье Украина будет праздновать день самого близкого человека для каждого ребенка.

  • 1

    Мой лучик солнца, мамочка родная,

    Ты ярко светишь днем, во мгле ночной,

    С Днем матери тебя я поздравляю,

    Пусть будет твоя жизнь всегда цветной!

     

    Желаю тебе крепкого здоровья

    И вечной, юной, свежей красоты!

    Ты жизнь мою наполнила любовью,

    Как здорово, что у меня есть ты!

  • 2

  • 3

    Поздравляю любимую маму

    С этим светлым и радостным днем!

    Я желаю тебе не меняться

    И всегда быть, мамуля, такой.

     

    Самой доброй и чуткой на свете

    Говорю я спасибо за все,

    За счастливое, светлое детство,

    За поддержку, любовь и тепло.

     

    Поздравляю с Днем матери, милая!

    От меня ты прими пару строк,

    Будь всегда ты самой счастливой

    И прекрасной, как нежный цветок.

  • 4

  • 5

    День матери сегодня

    Все мамы отмечают,

    Подарки, поздравления

    От близких получают,

    Желаем мы всем мамам

    Силы и терпения,

    Крепкого здоровья,

    Удачи и везения,

    Чтоб в семье у вас

    Было все спокойно,

    И всегда все мамы

    Были чтоб довольны!

  • 6

  • 7

    Я, нежности твоей касаясь,

    Любовью согреваюсь вновь,

    Ведь ты лишь самая родная,

    Моя душа и моя кровь.

     

    Я так хочу, всегда быть рядом,

    Ведь ты мой Ангел, ты мой свет,

    Прошу тебя, родная мама,

    Будь рядом много-много лет.

     

    Всегда, всегда в тебе нуждаюсь,

    С тобой и легче, и теплей,

    Я будто заново рождаюсь,

    И будто становлюсь мудрей.

     

    Тебе желаю я здоровья!

    И быть такой же молодой.

    Чтоб каждый раз ты снова, снова

    Меня ждала, к себе домой.

  • 8

  • 9

    Мамуля, пусть твои глаза

    Сияют, словно две звезды!

    Пусть сердце верит в чудеса,

    Ведь все исполнятся мечты!

     

    Тебя люблю я, дорогая,

    Ведь ты на свете всех родней!

    Тебе всем сердцем я желаю

    Много счастливых, ярких дней!

  • 10

    День матери — праздник добра и тепла,

    Для каждого мама нужна и важна,

    За труд ваш нелегкий — земельный поклон,

    Пусть будет безоблачным ваш небосклон!

     

    Пусть радуют детки любых возрастов

    И в праздник подарят охапку цветов

    И пусть вся любовь, что ребенку дана,

    Заботой и лаской вернётся сполна!

  • 11

  • 12

    День матери — хороший повод,

    Когда все можем мы сказать,

    Как любим вас и очень ценим,

    Что невозможно описать!

     

    Ночей вы много не доспали,

    Всегда любовь всю отдавали,

    Пусть все тепло и все добро

    Вам будет в жизнь возвращено.

     

    На сердце вашем пусть не будет

    Обид, забот, или тоски

    Вы смейтесь звонко, лучезарно,

    Здоровья вам и красоты!

  • 13

  • 14

    Этот день один из главных,

    Лучших праздников в году!

    Так хочу поздравить маму

    И дня этого я жду!

     

    Мамочка моя родная,

    Как же ты мне дорога!

    Путеводная звезда мне

    И хранитель очага!

     

    Оставайся ты подольше

    Молодой и полной сил!

    Так хочу, чтоб каждый день твой

    Радость, счастье приносил!

     

    Твои ручки золотые

    Пусть поменьше устают,

    А в душе пускай пребудет

    Мир, добро, тепло, уют!

  • 15

  • 16

    Всех мам сегодня с праздником

    Хотим поздравить мы,

    Желаем чтоб любые

    Исполнились мечты,

    Здоровья, много счастья,

    Любви, тепла, добра,

    Чтоб в жизни только радость

    Встречалась вам всегда!

  • 17

    Желаем мамам не болеть,

    Не плакать горько, не стареть,

    А улыбаться от души,

    Пока растут их малыши.

     

    Пусть будет полной чашей дом,

    Всегда уютно будет в нём,

    Всегда тепло, всегда светло,

    И в сердце каждого — добро.

     

    Пусть дети радуют всегда,

    Пусть не коснётся их беда,

    Ведь счастье каждой мамы в том,

    Чтоб детям дать любовь и дом!

  • 18

  • 19

    Пусть День матери подарит

    Волшебство, надежду, веру!

    В сердце нежности добавит,

    Доброты, любви без меры.

     

    В каждый день войдет везение,

    Смех, удача, теплота,

    Больше ярких впечатлений

    И успехов полнота!

День матери в Украине 2020: красивые поздравления в стихах, открытки

С Днем матери 10 мая: СМС-поздравления и красочные открытки

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