День матери 2020: поздравления в стихах и открытках

1 Мой лучик солнца, мамочка родная, Ты ярко светишь днем, во мгле ночной, С Днем матери тебя я поздравляю, Пусть будет твоя жизнь всегда цветной! Желаю тебе крепкого здоровья И вечной, юной, свежей красоты! Ты жизнь мою наполнила любовью, Как здорово, что у меня есть ты!

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3 Поздравляю любимую маму С этим светлым и радостным днем! Я желаю тебе не меняться И всегда быть, мамуля, такой. Самой доброй и чуткой на свете Говорю я спасибо за все, За счастливое, светлое детство, За поддержку, любовь и тепло. Поздравляю с Днем матери, милая! От меня ты прими пару строк, Будь всегда ты самой счастливой И прекрасной, как нежный цветок.

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5 День матери сегодня Все мамы отмечают, Подарки, поздравления От близких получают, Желаем мы всем мамам Силы и терпения, Крепкого здоровья, Удачи и везения, Чтоб в семье у вас Было все спокойно, И всегда все мамы Были чтоб довольны!

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7 Я, нежности твоей касаясь, Любовью согреваюсь вновь, Ведь ты лишь самая родная, Моя душа и моя кровь. Я так хочу, всегда быть рядом, Ведь ты мой Ангел, ты мой свет, Прошу тебя, родная мама, Будь рядом много-много лет. Всегда, всегда в тебе нуждаюсь, С тобой и легче, и теплей, Я будто заново рождаюсь, И будто становлюсь мудрей. Тебе желаю я здоровья! И быть такой же молодой. Чтоб каждый раз ты снова, снова Меня ждала, к себе домой.

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9 Мамуля, пусть твои глаза Сияют, словно две звезды! Пусть сердце верит в чудеса, Ведь все исполнятся мечты! Тебя люблю я, дорогая, Ведь ты на свете всех родней! Тебе всем сердцем я желаю Много счастливых, ярких дней!

10 День матери — праздник добра и тепла, Для каждого мама нужна и важна, За труд ваш нелегкий — земельный поклон, Пусть будет безоблачным ваш небосклон! Пусть радуют детки любых возрастов И в праздник подарят охапку цветов И пусть вся любовь, что ребенку дана, Заботой и лаской вернётся сполна!

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12 День матери — хороший повод, Когда все можем мы сказать, Как любим вас и очень ценим, Что невозможно описать! Ночей вы много не доспали, Всегда любовь всю отдавали, Пусть все тепло и все добро Вам будет в жизнь возвращено. На сердце вашем пусть не будет Обид, забот, или тоски Вы смейтесь звонко, лучезарно, Здоровья вам и красоты!

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14 Этот день один из главных, Лучших праздников в году! Так хочу поздравить маму И дня этого я жду! Мамочка моя родная, Как же ты мне дорога! Путеводная звезда мне И хранитель очага! Оставайся ты подольше Молодой и полной сил! Так хочу, чтоб каждый день твой Радость, счастье приносил! Твои ручки золотые Пусть поменьше устают, А в душе пускай пребудет Мир, добро, тепло, уют!

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16 Всех мам сегодня с праздником Хотим поздравить мы, Желаем чтоб любые Исполнились мечты, Здоровья, много счастья, Любви, тепла, добра, Чтоб в жизни только радость Встречалась вам всегда!

17 Желаем мамам не болеть, Не плакать горько, не стареть, А улыбаться от души, Пока растут их малыши. Пусть будет полной чашей дом, Всегда уютно будет в нём, Всегда тепло, всегда светло, И в сердце каждого — добро. Пусть дети радуют всегда, Пусть не коснётся их беда, Ведь счастье каждой мамы в том, Чтоб детям дать любовь и дом!

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