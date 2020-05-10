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Трогательные СМС поздравления с Днем матери

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Трогательные СМС поздравления с Днем матери
10:57 Сегодня Телеграф

Мы собрали лучшие и самые красивые поздравления для мам всех возрастов.

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    Все комплименты мира

    Сегодня для тебя.

    С Днем мамы поздравляю,

    Любимая моя!

     

    Живи как можно дольше,

    И радуйся всегда.

    Любви тебе, здоровья

    На долгие года!

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    Мама, мамочка родная,

    Я тебя люблю!

    В этот день я поздравляю

    Мамочку свою.

     

    И хочу, чтоб ты, родная,

    Радостной была.

    Чтоб жила, ты слез не зная,

    Как весна, цвела.

     

    Чтобы радовалась жизни,

    С верою жила.

    Чтобы ты, моя мамуля,

    Счастлива была!

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    Мамочка моя родная,

    Поздравляю я тебя!

    Пусть глаза твои сияют,

    Как на солнышке роса.

     

    Пусть в сердечке будет радость,

    На душе всегда весна!

    И почаще улыбайся,

    Мама, милая моя!

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    Мама, милая, родная, дорогая,

    Ты одна такая у меня.

    И в День матери тебе я пожелаю

    Долгих лет, любви, в душе тепла.

     

    Обнимаю крепко и целую.

    Жить тебе в достатке и без бед.

    Я тебя любить не перестану,

    Для меня тебя дороже нет.

  • 9

  • 10

    Этот праздник — самый главный,

    Самый теплый, добрый самый.

    Ведь на свете нет желанней,

    Нет важнее слова «мама»!

     

    От души мы поздравляем

    Наших мамочек сердечно.

    Мы здоровья вам желаем.

    Слава вам! Живите вечно!

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    С Днем матери — с прекрасным,

    Чудесным, ярким днем.

    Пусть небо будет ясным,

    Пусть счастьем полон дом.

     

    Пусть беды и проблемы

    Исчезнут навсегда,

    Все будут непременно

    Счастливыми года!

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    Так хочется, чтоб на планете

    Всем мамам счастливо жилось.

    Всегда чтоб радовали дети,

    Чтоб всё заветное сбылось.

     

    День матери — прекрасный праздник.

    Всем мамам низкий наш поклон.

    Пусть в их глазах сияет счастье,

    Пусть будет чистым небосклон.

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    Чудесный праздник есть на свете,

    Его должны ценить все дети,

    Он всех прекрасней и добрей,

    Блистательный День матерей.

     

    Пусть будут счастливы все мамы,

    Что нас хранят, не спят ночами,

    И Ангел их убережет

    От зла, печалей и забот!

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    Любимая моя, родная,

    Тебя с Днем мамы поздравляю!

    Желаю долгих лет и горы счастья,

    Пускай обходит стороной ненастье.

     

    Здоровья, радости вагон,

    Веселья, смеха полный дом.

    И пусть душа из года в год

    Расцветает, как цветок!

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  • 20

    Мамочка, спасибо, дорогая!

    За любовь спасибо, за тепло.

    Я тебя сегодня поздравляю

    И желаю, чтоб во всем везло!

    Лучшая на свете, я же знаю,

    Больше жизни я тебя люблю.

    Мамочка, родная, поздравляю!

    И за все тебя благодарю!

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    Мамочка, за все спасибо:

    За любовь, заботу, нежность,

    За тепло твоих улыбок

    И терпенья бесконечность.

     

    Пусть Господь тебе пошлет

    За добро благословенье,

    Пусть тебя лишь счастье ждет,

    Лишь приятные волненья.

День матери 2020: нежные поздравления в стихах

Поздравления с Днем матери 2020 в прозе и картинках

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