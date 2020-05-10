Трогательные СМС поздравления с Днем матери

Все комплименты мира
Сегодня для тебя.
С Днем мамы поздравляю,
Любимая моя!
Живи как можно дольше,
И радуйся всегда.
Любви тебе, здоровья
На долгие года!
Мама, мамочка родная,
Я тебя люблю!
В этот день я поздравляю
Мамочку свою.
И хочу, чтоб ты, родная,
Радостной была.
Чтоб жила, ты слез не зная,
Как весна, цвела.
Чтобы радовалась жизни,
С верою жила.
Чтобы ты, моя мамуля,
Счастлива была!
Мамочка моя родная,
Поздравляю я тебя!
Пусть глаза твои сияют,
Как на солнышке роса.
Пусть в сердечке будет радость,
На душе всегда весна!
И почаще улыбайся,
Мама, милая моя!
Мама, милая, родная, дорогая,
Ты одна такая у меня.
И в День матери тебе я пожелаю
Долгих лет, любви, в душе тепла.
Обнимаю крепко и целую.
Жить тебе в достатке и без бед.
Я тебя любить не перестану,
Для меня тебя дороже нет.
Этот праздник — самый главный,
Самый теплый, добрый самый.
Ведь на свете нет желанней,
Нет важнее слова «мама»!
От души мы поздравляем
Наших мамочек сердечно.
Мы здоровья вам желаем.
Слава вам! Живите вечно!
С Днем матери — с прекрасным,
Чудесным, ярким днем.
Пусть небо будет ясным,
Пусть счастьем полон дом.
Пусть беды и проблемы
Исчезнут навсегда,
Все будут непременно
Счастливыми года!
Так хочется, чтоб на планете
Всем мамам счастливо жилось.
Всегда чтоб радовали дети,
Чтоб всё заветное сбылось.
День матери — прекрасный праздник.
Всем мамам низкий наш поклон.
Пусть в их глазах сияет счастье,
Пусть будет чистым небосклон.
Чудесный праздник есть на свете,
Его должны ценить все дети,
Он всех прекрасней и добрей,
Блистательный День матерей.
Пусть будут счастливы все мамы,
Что нас хранят, не спят ночами,
И Ангел их убережет
От зла, печалей и забот!
Любимая моя, родная,
Тебя с Днем мамы поздравляю!
Желаю долгих лет и горы счастья,
Пускай обходит стороной ненастье.
Здоровья, радости вагон,
Веселья, смеха полный дом.
И пусть душа из года в год
Расцветает, как цветок!
Мамочка, спасибо, дорогая!
За любовь спасибо, за тепло.
Я тебя сегодня поздравляю
И желаю, чтоб во всем везло!
Лучшая на свете, я же знаю,
Больше жизни я тебя люблю.
Мамочка, родная, поздравляю!
И за все тебя благодарю!
Мамочка, за все спасибо:
За любовь, заботу, нежность,
За тепло твоих улыбок
И терпенья бесконечность.
Пусть Господь тебе пошлет
За добро благословенье,
Пусть тебя лишь счастье ждет,
Лишь приятные волненья.