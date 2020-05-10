Трогательные СМС поздравления с Днем матери

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2 Все комплименты мира Сегодня для тебя. С Днем мамы поздравляю, Любимая моя! Живи как можно дольше, И радуйся всегда. Любви тебе, здоровья На долгие года!

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4 Мама, мамочка родная, Я тебя люблю! В этот день я поздравляю Мамочку свою. И хочу, чтоб ты, родная, Радостной была. Чтоб жила, ты слез не зная, Как весна, цвела. Чтобы радовалась жизни, С верою жила. Чтобы ты, моя мамуля, Счастлива была!

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6 Мамочка моя родная, Поздравляю я тебя! Пусть глаза твои сияют, Как на солнышке роса. Пусть в сердечке будет радость, На душе всегда весна! И почаще улыбайся, Мама, милая моя!

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8 Мама, милая, родная, дорогая, Ты одна такая у меня. И в День матери тебе я пожелаю Долгих лет, любви, в душе тепла. Обнимаю крепко и целую. Жить тебе в достатке и без бед. Я тебя любить не перестану, Для меня тебя дороже нет.

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10 Этот праздник — самый главный, Самый теплый, добрый самый. Ведь на свете нет желанней, Нет важнее слова «мама»! От души мы поздравляем Наших мамочек сердечно. Мы здоровья вам желаем. Слава вам! Живите вечно!

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12 С Днем матери — с прекрасным, Чудесным, ярким днем. Пусть небо будет ясным, Пусть счастьем полон дом. Пусть беды и проблемы Исчезнут навсегда, Все будут непременно Счастливыми года!

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14 Так хочется, чтоб на планете Всем мамам счастливо жилось. Всегда чтоб радовали дети, Чтоб всё заветное сбылось. День матери — прекрасный праздник. Всем мамам низкий наш поклон. Пусть в их глазах сияет счастье, Пусть будет чистым небосклон.

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16 Чудесный праздник есть на свете, Его должны ценить все дети, Он всех прекрасней и добрей, Блистательный День матерей. Пусть будут счастливы все мамы, Что нас хранят, не спят ночами, И Ангел их убережет От зла, печалей и забот!

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18 Любимая моя, родная, Тебя с Днем мамы поздравляю! Желаю долгих лет и горы счастья, Пускай обходит стороной ненастье. Здоровья, радости вагон, Веселья, смеха полный дом. И пусть душа из года в год Расцветает, как цветок!

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20 Мамочка, спасибо, дорогая! За любовь спасибо, за тепло. Я тебя сегодня поздравляю И желаю, чтоб во всем везло! Лучшая на свете, я же знаю, Больше жизни я тебя люблю. Мамочка, родная, поздравляю! И за все тебя благодарю!

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