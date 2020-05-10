С Днем матери: красивые поздравления для любимых мамочек

Мама-это великое звание, которое заслуживается бессонными ночами, тревогами, порою разрывающими материнское сердце, безграничной любовью, желанием отдать собственную жизнь, за жизнь своего ребенка. Я поздравляю тебя, с этим бесценным званием, которого ты поистине достойна. Желаю света и любви, покоя в семье и здоровья близким. С днем матери!
Мама — это нежный лучик солнца,
Мама — это океан любви.
Только та, кто мамою зовется,
Счастьем наполняет детства дни.
Будьте же судьбой благословенны,
Пусть в пути не встретится беда.
И День матери во всей большой Вселенной
Вам подарит радость навсегда!
Самая любимая, родная,
Мама, нет на свете слов нежней,
Я тебя сегодня поздравляю,
И хочу, чтоб стала жизнь светлей!
Ты меня так ласково растила,
От тревог меня ты берегла,
Мама, ты — моя большая сила,
Как же сильно я люблю тебя!
Мама - это наш ангел-хранитель, наш дом, наша вселенная. Поэтому день матери - это особенный праздник, который напоминает о родном, и нежно любимом человеке. Хочется пожелать душевного спокойствия, успеха, сопутствующего во всего, прекрасного здоровья, крепких отношений в семье, и счастья, переливающегося через край!
Мамочка, добрая, нежная и лучезарная, поздравляю тебя с праздником, днем матери! Пусть этот день еще раз напомнит тебе о моей любви, подарит нежные объятия и слова благодарности. Я желаю тебе только здоровья, долгих лет жизни. Пусть никогда тебя не постигнет уныние, а глаза не намокнут от слез. Оставайся всегда такой же красивой, молодой, чуткой и заботливой. Знай, ты у меня самая лучшая!
Мамин день подарит пусть
Счастье, радость и веселье!
В пыль сотрет тревогу-грусть,
В раз улучшит настроение.
Пусть в глазах сияет свет,
Радость жизни и успех.
Ничего милее нет,
Чем родной услышать смех!
Поздравляю с Днем матери! Пусть этот трогательный и теплый праздник ознаменуется материнской улыбкой, радостью и добром. Желаю каждой маме на свете - только лучшего. Здоровья, крепкой семьи, надежности и уверенности, достатка и гордости за своих деток. Счастья в ваши любящие глаза и мира в сердце!
Желаю маме дорогой
Любви в семье своей родной,
Улыбок, радостных моментов,
Приятных встреч и комплиментов,
Весны в душе, во взгляде лета,
Чтоб жизнь была теплом согрета,
Печаль − не долгой − мимолетной,
А жизнь согретая заботой.
И чтобы каждый день дарил
Энергию и море сил!
Нет рук теплее твоих, мама,
Нет душ прекрасней и милей.
И день, и ночь я не устану
Молиться о судьбе твоей.
Пускай же грусть проходит мимо,
Тоска к тебе не знает путь.
Будь молода, неповторима.
Всегда здоровой, мама, будь.
С Днем матери тебя, родная.
Я слов совсем не подберу,
Чтоб описать тебе, мамуля,
Как сильно я тебя люблю.
Мамочка, спасибо тебе за твои бесконечную любовь, волшебную ласку и преданную заботу! Ты мой идеал, мой ангел-хранитель и я хочу, чтобы ты всегда помнила о том, как сильно я тебя люблю! Оставайся такой же цветущей и счастливой женщиной!
С Днем матери. Пусть дорогое чадо никогда не обижает и искренне, крепко, нежно любит свою маму. Желаю сил, здоровья, терпения и воодушевления, а также массу невероятных идей и планов, как сделать жизнь ребёнка сказкой, как подарить своей кровиночке заботу, ласку и любовь. Будь самой счастливой, самой любимой, самой чудесной мамой на свете.