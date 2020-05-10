С Днем матери: красивые поздравления для любимых мамочек

1 Мама-это великое звание, которое заслуживается бессонными ночами, тревогами, порою разрывающими материнское сердце, безграничной любовью, желанием отдать собственную жизнь, за жизнь своего ребенка. Я поздравляю тебя, с этим бесценным званием, которого ты поистине достойна. Желаю света и любви, покоя в семье и здоровья близким. С днем матери!

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3 Мама — это нежный лучик солнца, Мама — это океан любви. Только та, кто мамою зовется, Счастьем наполняет детства дни. Будьте же судьбой благословенны, Пусть в пути не встретится беда. И День матери во всей большой Вселенной Вам подарит радость навсегда!

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5 Самая любимая, родная, Мама, нет на свете слов нежней, Я тебя сегодня поздравляю, И хочу, чтоб стала жизнь светлей! Ты меня так ласково растила, От тревог меня ты берегла, Мама, ты — моя большая сила, Как же сильно я люблю тебя!

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7 Мама - это наш ангел-хранитель, наш дом, наша вселенная. Поэтому день матери - это особенный праздник, который напоминает о родном, и нежно любимом человеке. Хочется пожелать душевного спокойствия, успеха, сопутствующего во всего, прекрасного здоровья, крепких отношений в семье, и счастья, переливающегося через край!

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9 Мамочка, добрая, нежная и лучезарная, поздравляю тебя с праздником, днем матери! Пусть этот день еще раз напомнит тебе о моей любви, подарит нежные объятия и слова благодарности. Я желаю тебе только здоровья, долгих лет жизни. Пусть никогда тебя не постигнет уныние, а глаза не намокнут от слез. Оставайся всегда такой же красивой, молодой, чуткой и заботливой. Знай, ты у меня самая лучшая!

10 Мамин день подарит пусть Счастье, радость и веселье! В пыль сотрет тревогу-грусть, В раз улучшит настроение. Пусть в глазах сияет свет, Радость жизни и успех. Ничего милее нет, Чем родной услышать смех!

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12 Поздравляю с Днем матери! Пусть этот трогательный и теплый праздник ознаменуется материнской улыбкой, радостью и добром. Желаю каждой маме на свете - только лучшего. Здоровья, крепкой семьи, надежности и уверенности, достатка и гордости за своих деток. Счастья в ваши любящие глаза и мира в сердце!

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14 Желаю маме дорогой Любви в семье своей родной, Улыбок, радостных моментов, Приятных встреч и комплиментов, Весны в душе, во взгляде лета, Чтоб жизнь была теплом согрета, Печаль − не долгой − мимолетной, А жизнь согретая заботой. И чтобы каждый день дарил Энергию и море сил!

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16 Нет рук теплее твоих, мама, Нет душ прекрасней и милей. И день, и ночь я не устану Молиться о судьбе твоей. Пускай же грусть проходит мимо, Тоска к тебе не знает путь. Будь молода, неповторима. Всегда здоровой, мама, будь. С Днем матери тебя, родная. Я слов совсем не подберу, Чтоб описать тебе, мамуля, Как сильно я тебя люблю.

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18 Мамочка, спасибо тебе за твои бесконечную любовь, волшебную ласку и преданную заботу! Ты мой идеал, мой ангел-хранитель и я хочу, чтобы ты всегда помнила о том, как сильно я тебя люблю! Оставайся такой же цветущей и счастливой женщиной!

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