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С Днем матери: красивые поздравления для любимых мамочек

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С Днем матери: красивые поздравления для любимых мамочек
14:35 Сегодня Телеграф

В этот день принято поздравлять матерей, дарить им подарки и выражать свою любовь.

  • 1

    Мама-это великое звание, которое заслуживается бессонными ночами, тревогами, порою разрывающими материнское сердце, безграничной любовью, желанием отдать собственную жизнь, за жизнь своего ребенка. Я поздравляю тебя, с этим бесценным званием, которого ты поистине достойна. Желаю света и любви, покоя в семье и здоровья близким. С днем матери!

  • 2

  • 3

    Мама — это нежный лучик солнца,

    Мама — это океан любви.

    Только та, кто мамою зовется,

    Счастьем наполняет детства дни.

    Будьте же судьбой благословенны,

    Пусть в пути не встретится беда.

    И День матери во всей большой Вселенной

    Вам подарит радость навсегда!

  • 4

  • 5

    Самая любимая, родная,

    Мама, нет на свете слов нежней,

    Я тебя сегодня поздравляю,

    И хочу, чтоб стала жизнь светлей!

    Ты меня так ласково растила,

    От тревог меня ты берегла,

    Мама, ты — моя большая сила,

    Как же сильно я люблю тебя!

  • 6

  • 7

    Мама - это наш ангел-хранитель, наш дом, наша вселенная. Поэтому день матери - это особенный праздник, который напоминает о родном, и нежно любимом человеке. Хочется пожелать душевного спокойствия, успеха, сопутствующего во всего, прекрасного здоровья, крепких отношений в семье, и счастья, переливающегося через край!

  • 8

  • 9

    Мамочка, добрая, нежная и лучезарная, поздравляю тебя с праздником, днем матери! Пусть этот день еще раз напомнит тебе о моей любви, подарит нежные объятия и слова благодарности. Я желаю тебе только здоровья, долгих лет жизни. Пусть никогда тебя не постигнет уныние, а глаза не намокнут от слез. Оставайся всегда такой же красивой, молодой, чуткой и заботливой. Знай, ты у меня самая лучшая!

  • 10

    Мамин день подарит пусть

    Счастье, радость и веселье!

    В пыль сотрет тревогу-грусть,

    В раз улучшит настроение.

    Пусть в глазах сияет свет,

    Радость жизни и успех.

    Ничего милее нет,

    Чем родной услышать смех!

  • 11

  • 12

    Поздравляю с Днем матери! Пусть этот трогательный и теплый праздник ознаменуется материнской улыбкой, радостью и добром. Желаю каждой маме на свете - только лучшего. Здоровья, крепкой семьи, надежности и уверенности, достатка и гордости за своих деток. Счастья в ваши любящие глаза и мира в сердце!

  • 13

  • 14

    Желаю маме дорогой

    Любви в семье своей родной,

    Улыбок, радостных моментов,

    Приятных встреч и комплиментов,

    Весны в душе, во взгляде лета,

    Чтоб жизнь была теплом согрета,

    Печаль − не долгой − мимолетной,

    А жизнь согретая заботой.

    И чтобы каждый день дарил

    Энергию и море сил!

  • 15

  • 16

    Нет рук теплее твоих, мама,

    Нет душ прекрасней и милей.

    И день, и ночь я не устану

    Молиться о судьбе твоей.

    Пускай же грусть проходит мимо,

    Тоска к тебе не знает путь.

    Будь молода, неповторима.

    Всегда здоровой, мама, будь.

    С Днем матери тебя, родная.

    Я слов совсем не подберу,

    Чтоб описать тебе, мамуля,

    Как сильно я тебя люблю.

  • 17

  • 18

    Мамочка, спасибо тебе за твои бесконечную любовь, волшебную ласку и преданную заботу! Ты мой идеал, мой ангел-хранитель и я хочу, чтобы ты всегда помнила о том, как сильно я тебя люблю! Оставайся такой же цветущей и счастливой женщиной!

  • 19

  • 20

    С Днем матери. Пусть дорогое чадо никогда не обижает и искренне, крепко, нежно любит свою маму. Желаю сил, здоровья, терпения и воодушевления, а также массу невероятных идей и планов, как сделать жизнь ребёнка сказкой, как подарить своей кровиночке заботу, ласку и любовь. Будь самой счастливой, самой любимой, самой чудесной мамой на свете.

День матери 2020: поздравления в стихах и открытках

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