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День матери 2020: нежные поздравления в стихах

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День матери 2020: нежные поздравления в стихах
08:38 Сегодня Телеграф

День матери – это самый прекрасный и трогательный праздник, который дарит возможность каждому ребенку поздравить своего близкого человека - маму.

  • 1

    Все комплименты мира

    Сегодня для тебя.

    С Днем мамы поздравляю,

    Любимая моя!

    Живи как можно дольше,

    И радуйся всегда.

    Любви тебе, здоровья

    На долгие года!

  • 2

  • 3

    Мама, милая, родная, дорогая,

    Ты одна такая у меня.

    И в День матери тебе я пожелаю

    Долгих лет, любви, в душе тепла.

    Обнимаю крепко и целую.

    Жить тебе в достатке и без бед.

    Я тебя любить не перестану,

    Для меня тебя дороже нет.

  • 4

  • 5

    Любимая моя, родная,

    Тебя с Днем мамы поздравляю!

    Желаю долгих лет и горы счастья,

    Пускай обходит стороной ненастье.

    Здоровья, радости вагон,

    Веселья, смеха полный дом.

    И пусть душа из года в год

    Расцветает, как цветок!

  • 6

  • 7

    С днем матери тебя, моя родная!

    Твоя любовь хранит меня от бед.

    Пускай тебя лишь радость окружает,

    Знай, лучшей мамы в мире просто нет!

  • 8

  • 9

    Мама, милая, родная!

    Тебя сердечно поздравляю.

    За все спасибо говорю

    И очень искренне люблю.

  • 10

  • 11

    С днем матери тебя, моя родная!

    Твоя любовь хранит меня от бед.

    Пускай тебя лишь радость окружает,

    Знай, лучшей мамы в мире просто нет!

  • 12

  • 13

    Тебя, мамулька, с Днем всех мам!

    Желаю сбыться всем мечтам,

    Желаю солнечных деньков

    И счастья светлых островков.

  • 14

  • 15

    Родная мамуля, Родная моя

    Тебя поздравляю с праздником я.

    Чтоб ты улыбалась, всегда и везде.

    Здоровья большого, желаю тебе.

  • 16

  • 17

    Пускай все мамы улыбаются,

    В любви детей своих купаются,

    Пусть не болеют и не старятся,

    А все надежды их сбываются!

Поздравления с Днем матери 2020 в прозе и картинках

День матери в Украине 2020: красивые поздравления в стихах, открытки

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