День матери 2020: нежные поздравления в стихах

1 Все комплименты мира Сегодня для тебя. С Днем мамы поздравляю, Любимая моя! Живи как можно дольше, И радуйся всегда. Любви тебе, здоровья На долгие года!

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3 Мама, милая, родная, дорогая, Ты одна такая у меня. И в День матери тебе я пожелаю Долгих лет, любви, в душе тепла. Обнимаю крепко и целую. Жить тебе в достатке и без бед. Я тебя любить не перестану, Для меня тебя дороже нет.

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5 Любимая моя, родная, Тебя с Днем мамы поздравляю! Желаю долгих лет и горы счастья, Пускай обходит стороной ненастье. Здоровья, радости вагон, Веселья, смеха полный дом. И пусть душа из года в год Расцветает, как цветок!

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7 С днем матери тебя, моя родная! Твоя любовь хранит меня от бед. Пускай тебя лишь радость окружает, Знай, лучшей мамы в мире просто нет!

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9 Мама, милая, родная! Тебя сердечно поздравляю. За все спасибо говорю И очень искренне люблю.

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11 С днем матери тебя, моя родная! Твоя любовь хранит меня от бед. Пускай тебя лишь радость окружает, Знай, лучшей мамы в мире просто нет!

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13 Тебя, мамулька, с Днем всех мам! Желаю сбыться всем мечтам, Желаю солнечных деньков И счастья светлых островков.

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15 Родная мамуля, Родная моя Тебя поздравляю с праздником я. Чтоб ты улыбалась, всегда и везде. Здоровья большого, желаю тебе.

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