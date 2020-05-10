День матери 2020: нежные поздравления в стихах

Все комплименты мира
Сегодня для тебя.
С Днем мамы поздравляю,
Любимая моя!
Живи как можно дольше,
И радуйся всегда.
Любви тебе, здоровья
На долгие года!
Мама, милая, родная, дорогая,
Ты одна такая у меня.
И в День матери тебе я пожелаю
Долгих лет, любви, в душе тепла.
Обнимаю крепко и целую.
Жить тебе в достатке и без бед.
Я тебя любить не перестану,
Для меня тебя дороже нет.
Любимая моя, родная,
Тебя с Днем мамы поздравляю!
Желаю долгих лет и горы счастья,
Пускай обходит стороной ненастье.
Здоровья, радости вагон,
Веселья, смеха полный дом.
И пусть душа из года в год
Расцветает, как цветок!
С днем матери тебя, моя родная!
Твоя любовь хранит меня от бед.
Пускай тебя лишь радость окружает,
Знай, лучшей мамы в мире просто нет!
Мама, милая, родная!
Тебя сердечно поздравляю.
За все спасибо говорю
И очень искренне люблю.
С днем матери тебя, моя родная!
Твоя любовь хранит меня от бед.
Пускай тебя лишь радость окружает,
Знай, лучшей мамы в мире просто нет!
Тебя, мамулька, с Днем всех мам!
Желаю сбыться всем мечтам,
Желаю солнечных деньков
И счастья светлых островков.
Родная мамуля, Родная моя
Тебя поздравляю с праздником я.
Чтоб ты улыбалась, всегда и везде.
Здоровья большого, желаю тебе.
Пускай все мамы улыбаются,
В любви детей своих купаются,
Пусть не болеют и не старятся,
А все надежды их сбываются!