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Шикарные поздравления своими словами с Днем рождения на 10 мая

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Шикарные поздравления своими словами с Днем рождения на 10 мая
12:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Подберите самые теплые слова для ваших близких.

  • 1

    Поздравляю с днем рождения! В этот замечательный день желаю тебе крепкого здоровья, верных и преданных друзей, безграничного счастья, безразмерных доходов, сумасшедшей любви и побольше радостных дней! Хорошего тебе настроения и отличного праздника!

  • 2

    Поздравляю с днем рождения! Желаю каждый день просыпаться с ощущением счастья и в самом лучшем настроении. Пусть здоровье и деньги по умолчанию только множатся, а мечты и желания исполняются как можно чаще, позволяя радоваться новым победам и всегда улыбаться.

  • 3

    Поздравляем с днем рожденья! От всей души желаем много-много счастья, бодрости, здоровья, любви, красоты рассветов и закатов, вечной молодости в душе и всех благ! Пусть рядом всегда будут верные друзья, в кошельке пусть множатся деньги, а в доме цветут уют, радость, тепло и достаток!

  • 4

    Желаю, чтобы в твоей жизни был только позитив, а рядом находились верные друзья. Пускай тебя всегда переполняет неисчерпаемая энергия для осуществления всех твоих желаний. Пусть вся жизнь будет безоблачной и яркой, а в доме царят уют, мир, любовь и счастье. Если говорить короче, то от всей души желаю тебе прожить жизнь так, как будто побывать в сказке. С днем рождения!

  • 5

    Поздравляю с днем рождения! Желаю считать свой возраст не по количеству лет, а по количеству счастливых дней, ярких воспоминаний, прекрасных мгновений, эмоций восторга и радости. И пусть всего этого у тебя будет больше, чем много. Здоровья, любви, успеха, материального и духовного достатка!

  • 6

    Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, искренностью и успехом. Будьте безгранично счастливы, впитывайте положительные эмоции и излучайте благополучие!

  • 7

    Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!

  • 8

    Поздравляю с днем рождения и от души желаю каждый день своей жизни встречать с улыбкой и невероятным ощущением счастья, всегда верить в себя и наслаждаться каждым мгновением. Пусть мечты твоего сердца исполняются, пусть вдохновение для души дарит любовь и удача!

  • 9

    Поздравляю с днем рождения! Желаю как можно больше счастливых моментов в жизни, чтобы каждый прожитый миг приносил удовольствие, чтобы близкие люди радовали вас чаще, чем обычно. А также желаю фортуны, повернутой к вам лицом, и чтоб все позитивные мысли, которые вас посещают, сбывались!

  • 10

    Поздравляю с днем рождения! Желаю веселья, вкуса к жизни, приятных мелочей, ярких моментов, исполнения желаний, успеха в делах и начинаниях, удачи во всем. Пусть в этот день настроение будет безмятежным и солнечным, как теплый весенний день! А проблемы и неприятности навсегда уйдут с жизненного пути... А в честь светлого праздника пусть осуществится самое сокровенное желание. Счастья, любви и понимания с близкими.

  • 11

    Поздравляю тебя от всего сердца с днем именин! Пусть всё задуманное обязательно сбывается! Пусть будет больше поводов для улыбок и радости. Пусть в жизни будут верные друзья. Пусть любовь будет чистой и обязательно взаимной. Здоровье пускай не подводит, а счастье окажется бесконечным! И главное, желаю большого жизненного терпения, всяческих земных благ и всего только самого доброго и прекрасного!

  • 12

    Поздравляю с днем рождения! Но желать тебе здоровья и счастья, думаю, не стоит, так как все уже давно этого пожелали, и это обязательно будет! Я пожелаю тебе, чтобы у тебя было то, что именно тебе нужно. То, чего хочешь ты и только ты! Ведь только ты знаешь, что тебе нужно для самого главного — для счастья. С днем рождения!

     

Красивые СМС поздравления с днем рождения

С Днем рождения: поздравления в стихах и открытках

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